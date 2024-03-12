Kayseri'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Kayseri\'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen 2'nci İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni, 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla gerçekleştirildi. Törende, 4-11 ve 12-18 yaş arası gençler arasında yapılan yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

12.03.2024 15:38  Güncelleme: 15:45
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü yıl dönümü kapsamında 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla düzenlenen 2'nci İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni düzenlendi.

Kayseri'de kültür ve sosyal faaliyetleri de yürüten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin, milli manevi değerlerine bağlı, saygılı ve donanımlı genç nesiller için sürdürdüğü hizmetlerinden birisi olan 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor 2' İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Gençlerin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasını, Türk - İslam mefküresini, millete olan bağlılığını anlayarak özümsemelerini sağlamak amacıyla 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor' sloganıyla düzenlenen yarışmaya Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya ikamet eden 4-11 ve 12-18 yaş arası iki farklı kategoride toplam 837 başvuru alındı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü olan 12 Mart'ta, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen 'İstikbal İstiklale Ses Veriyor 2' İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ve alanında uzman eğitmenler ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, gençlerin yarışma sonucunu heyecanla beklediklerini belirterek, "Gençlerimiz yarışmaya katıldılar. Tabi hepsi heyecanlı bir şekilde sonucunu beklediler. Jürideki arkadaşlarımız hassas bir şekilde bu yarışmayla ilgili çalışmalarını yaptı ve bugün anlamlı bir gün. Bugün 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bağımsızlık sembolümüz olarak İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümü. Böyle bir anlamlı günde de yarışmamızın sonuçlarını açıklayıp, dereceye girenlere de ödül veriyoruz" diye konuştu.

"Onu anlamaya çalışırsanız derin deryalara dalarsınız"

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve onu anlamanın önemine dikkat çeken Öztürk, "Sadece İstiklal Marşı'yla bile onu anlamaya çalışırsanız derin deryalara dalarsınız. Yazmış olduğu diğer eserler de var. Bu eserlerin içerisinde İstiklal Marşı'na ayrı bir değer vermiş ve eserlerinin bulunduğu Safahat'a almamış. 'Bunu Türk milletine armağan ettim' diyerek kendisinin de bir yüce şair olduğunu ve gerçekten vatanına, bayrağına, ezanına, milletine bağlı bir kişilik olduğunu ve her zaman bu hizmetin içerisinde bulunmanın gayreti içerisinde olduğunun bir göstergesidir" dedi.

"Bu ruh için, bu vatan sevgisi için, bayrağımız, ezanımız için, birlik ve beraberliğimiz için anlamını bilelim"

Öztürk, İstiklal Şairi Ersoy'un Milli Mücadele döneminde İstiklal Marşı'nı yazmasına karşın ödülü kabul etmediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Mücadele'nin başladığı o günlerde, yurdumuzun düşman işgali altında olduğu o günlerde milli ve manevi değerleri üst seviyede tutacak, heyecanı doruğa ulaştıracak ve bu savaşın kazanılması için hakikaten inancın sembolü olacak bir İstiklal Marşı'nı yazmak o kadar kolay değildi. Yazması ve birinci olmasına rağmen çok ciddi bir ödülü de kabul etmemiş bir şairimizdi. Gençlerimizi de onu tanıtma adına ödüllendirelim. Ama bunu anlayın, bilin. Ödül için değil de bu ruh için, bu vatan sevgisi için, bayrağımız, ezanımız için, birlik ve beraberliğimiz için inşallah bunun anlamını bilelim. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua etmiş İstiklal Şairimiz, dolayısıyla biz de onun bu duygularına, düşüncelerine ve duasına katıldığımızı ifade etmek istiyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gençlere, ailelerine, hocalara ve idarecilere ayrı ayrı selamlarını ileten Öztürk, yarışmaya katılan ve dereceye giren gençleri tebrik ederek başarılar diledi.

Konuşmaların ardından törende, 4-11 yaş grubunda birinci olan Elif Eslem Yılmaz, ikinci olan Nisa Gül Güven, üçüncü olan Süleyman Doğanay, mansiyon kazanan Fatma Erva Alçı, Işılay Çalışır ve Irmak Mira Keske ile 12-18 yaş grubunda birinci olan Ümmihani Oğuz, ikinci olan Zeynep Meva Şimşek ve üçüncü olan İlke Avvuran ile mansiyon kazanan Öykü Şen, Yaren Kaplan ve Lin Medeniye sahneye davet edildi.

Yarışmada dereceye giren çocuklar, ödüllerini ve başarı belgelerini, KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk, Ayaydın ve Çanakpınar'ın elinden alırken, 4-11 yaş grubu birincisi Elif Eslem Yılmaz ve 12-18 yaş grubunda birinci olan Ümmihani Oğuz, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını büyük bir coşku ve heyecanla okudular.

İki farklı kategoride dereceye giren gençlerden birincilere 10" tablet, ikincilere 8" tablet ve üçüncülere 7" tablet, mansiyon olarak iki farklı kategorideki üçer kişiye ise akıllı saat armağan edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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