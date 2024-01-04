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Çamlıdere Barajı'ndan Ankara'ya Yeni İçme Suyu İletim Hattı - Son Dakika
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Çamlıdere Barajı'ndan Ankara'ya Yeni İçme Suyu İletim Hattı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Çamlıdere Barajı'ndan kente su taşıyan ana isale hattını yenilemek için harekete geçti. Yaklaşık 32 kilometrelik çelik içme suyu ana iletim hattı inşa edilecek. Bu yatırım ile Ankara'nın uzun dönem sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Çamlıdere Barajı\'ndan Ankara\'ya Yeni İçme Suyu İletim Hattı
04.01.2024 - 13:04,
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ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'e içme ve kullanma suyu sağlayan en büyük baraj olan Çamlıdere Barajı'ndan kente su taşıyan ana isale hattını yenilemek için harekete geçti. Bu önemli yatırım ile artık ömrünü tamamlayan eski beton boru hattının yerine yaklaşık 32 kilometrelik çelik içme suyu ana iletim hattı inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlilere uzun yıllar hizmet sağlayacak dev bir yatırım için daha kolları sıvadı.

ASKİ, 1987 yılında inşa edilen, kent merkezinin en önemli su kaynağı olan Çamlıdere su temin sisteminin artık servis ömrünü tamamlayan, su arz güvenliği bakımından ciddi risk yaratan 2 bin 200 milimetre çapındaki ön gerilmeli beton boru hattını çelik boru hattıyla yenileyecek.

ASKİ, DSİ VE JİCA İŞ BİRLİĞİNDE

ASKİ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JİCA) ortaklığında, uluslararası finansman ile gerçekleştirilecek proje kapsamında yaklaşık 32 kilometrelik (31 bin 600 metre), 2 bin 200 milimetre çapında çelik içme suyu ana iletim hattı inşa edecek. Projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte Ankara'nın uzun dönem sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının karşılanması açısından süreklilik sağlanacak.

ÖN YETERLİLİK SÜRECİ

ASKİ, uluslararası ihaleye ilişkin ön yeterlilik sürecini başlattı. İhale süreci ile ilgili bilgilere, https://www.aski.gov.tr/tr/Ihale.aspx resmi adresinden ulaşılabilecek.

1976 yılında yapımına başlanan Çamlıdere Barajı, Ankara'ya su temin eden en büyük hacimli baraj olması ile dikkati çekiyor. Kentin kuzey batısında, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne 59,6 kilometre uzaklıkta yer alan barajın toplam hacmi 1 milyar 220 milyon 380 bin metreküp.

Kaynak: ANKA
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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Çamlıdere, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çamlıdere Barajı'ndan Ankara'ya Yeni İçme Suyu İletim Hattı - Son Dakika
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