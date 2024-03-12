Çankaya Belediyesi Ramazan Ayında Dayanışma Sofralarını Kurdu

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Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana Ramazan ayında verdiği iftar yemekleriyle Çankayalıları dayanışma sofralarında buluşturuyor. Belediye bu yıl Ramazan'ın ilk gününde Cebeci ve Dikmen Öveçler'de kurduğu iftar çadırlarında binlerce vatandaşı ağırladı.

Çankaya Belediyesi'nin tarihinde bir ilk olarak hayata geçirdiği ve 2014 yılından bu yana kurduğu dayanışma sofraları, Ramazan'ın ilk iftarında büyük ilgi gördü. Bu yıl Cebeci ve Dikmen Öveçler'de kurulan iftar çadırları, oruçlarını açmak ve iftarlarını bir arada yapmak isteyen Çankayalılarla doldu. Bölge halkının 7'den 70'e uzun kuyruklar oluşturduğu iftar sofrasında vatandaşlara ilk iftarda, mercimek çorbası, tavuk döner, pilav ve ayran ikram edildi.

4 BİN VATANDAŞA İFTAR YEMEĞİ

2014 yılından bu yana kurduğu dayanışma sofralarında 1 milyon 187 bin vatandaşı misafir eden Çankaya Belediyesi, her gün yaklaşık 4 bin vatandaşa iftar yemeği verecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı sonuna kadar 120 binin üzerinde Çankayalı, kardeşlik sofrasını paylaşacak.

"DAYANIŞMAMIZ VE YARDIMLAŞMAMIZ DEVAM EDECEK"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Acıda sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye, halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Dileğim ülkemizde dirliğin, birliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın artarak sürmesidir. Halkımızı sofralarımızda misafir etmekten mutluluk duyacağız. 1 milyon Çankayalının tümünü kucaklıyor, bereketli sofralarımızın daha da büyümesini temenni ederek Ramazan'ın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ AKŞAM YEMEĞİ RAMAZAN'DA DA SÜRECEK

Üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği veren Çankaya Belediyesi, Ramazan dolayısıyla yemek saatlerini de güncelledi. Ramazan ayı boyunca akşam yemekleri; Çankaya Belediye Başkanlığı'nda 18.00-19.15 saatleri arasında, 100. Yıl Çankaya Evi'nde ise 17.15-19.15 saatleri arasında devam edecek.

Çankaya Belediyesi'nin Ramazan boyunca sürecek iftar çadırı noktaları şöyle:

-Cebeci: Kutlugün Sokak Cebeci Camii önü

-Öveçler: Huzur Mahallesi, Huzur Pazar Yeri Yanı 1112. Cadde üzeri