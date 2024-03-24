Yerel

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Alevi Bektaşi Kültür Derneği'nin yemeğine katıldı. Tugay, "Bu seçimde sandıkta Türkiye ittifakına ihtiyacımız var. Çünkü insanlarımız çok fazla yokluk ve yoksulluk içindeler. Bunu değiştirmek zorundayız" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Çiğli Akvaryum Kafe'de İzmir Alevi Bektaşi Kültür Derneği yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Murat Arslan'ın daveti ile İYİ Parti, AKP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) belediye başkan adaylarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de katıldığı programda, Başkan Tugay'a destek mesajları verildi.

YEREL SEÇİMLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri hatırlatan Tugay, "22 yıldır Türkiye'de demokrasi adım adım baskı altına alındı. Ülkede demokrasi her geçen gün biraz daha zayıflıyor. Yerel seçimler bu mücadelenin ayaklarından biri. 31 Mart'ta CHP'li belediyeler, kazanmak zorunda. Bu hayati öneme sahip. Bu seçimde sandıkta Türkiye ittifakına ihtiyacımız var. Çünkü insanlarımız çok fazla yokluk ve yoksulluk içindeler. Bunu değiştirmek zorundayız" dedi.

"ADALETLİ DAVRANMAK ZORUNDALAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizden olanı seçin hizmet gelsin" sözlerini de eleştiren Tugay, şunları söyledi:

"Hükümetin bir şehre yatırım yapma görevi varsa yapmak zorunda. Neden? Çünkü ellerindeki o kaynağı sizler veriyorsunuz, halk veriyor. Adaletli davranmak zorundalar. 'Bizden olursanız hizmet ederiz, olmazsanız etmeyiz' demek faşist ve diktatörce bir yaklaşımdır. Türkiye hiçbir zaman bu tür faşizan düşüncelere teslim edilmeyecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olursam, oy verin vermeyin hepinize hizmet edeceğim."

"CEMİL TUGAY'A SAHİP ÇIKALIM"

İzmir Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Murat Arslan da adaleti temsil ettiğini belirterek Tugay'a Zülfikar hediye etti. Arslan, "Cemil Tugay doktorumuza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. O bir can. Size sonuna kadar destek verecek ve yanınızda yürüyeceğiz" dedi.

"BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Çiğli'deki programın ardından Bayındır'a gelen Cemil Tugay, CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu, CHP Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner ile birlikte ilçe sakinleriyle buluştu. Meşale ve sloganların yanı sıra "Cemil gelecek dertler bitecek", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Bayındır seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılanan Başkan Tugay, gördüğü manzaranın kendisini duygulandırdığını ifade etti. Tugay, "6 oklu bayrağı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz ve tüm halkımız için çalışmak üzere bu göreve geliyoruz. Bize yakışan bundan sonra en iyi hizmeti yapmak olsun. Bize yakışan Bayındır'ın tarihine altın harflerle geçecek bir belediyecilik çalışması yapmak olsun. Size borcumuz olsun" dedi.

Yurttaşların coşkusu karşısında yaşadığı heyecanı ifade eden Tugay, "Kutlamaya erken başlamışsınız. Asıl kutlama 31 Mart'ta olacak. Söz veriyorum, bu güveni boşa çıkarmayacağız" dedi.

Programda Bayındır belediye meclis üyelerinin tanıtımı da yapıldı.