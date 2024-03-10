CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tugay, " Aydın'dan, Manisa'dan adam toplamaya çalışmışlar. 31 Mart'ta, diplomaları elinde olan genç insanların neden iş bulamadığını, yüzde ikilik kesim zengin olurken geri kalanı neden fakir anlayacaksınız. Yalanınız, dolanınız şatafatınız hepsi sizinle sandığa gömülecek" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ve partililerle birlikte Eski İzmir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Mahallenin çok kültürlü yapısına değinen Başkan Cemil Tugay, herkesin barış içerisinde yaşadığını söyledi. Tugay, şöyle dedi:

"Burası sizin mahalleniz, sizin kalmalı. Mahallenin çok daha iyi yaşam şartlarına kavuşması lazım. Kentsel dönüşüm sözü verilirken, bu birilerini zengin etmek için yapılmamalı. Umut Mahallesi'nin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Elbette yapılmalı. Ama bundan rant sağlanmamalı. Dönüşüm yapılırken hak sahiplerinin hakları teslim edilmeli. Biz bunu yapmak üzere huzurunuzdayız. Biz CHP'nin kuruluşundan bugüne ilkelerine inanan insanlarız. Bu nedenle halkımıza hizmet ederken, birilerinin çıkarını gözetmeyeceğiz. İnsanımıza bir gram ihanet etmeden çalışacağız. O yüzden 31 Mart günü bu görevi talep ediyoruz."

"TÜRKİYE'NİN UYANMASINI İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği miting ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tugay, "Bugün AKP'nin genel başkanı İzmir'de miting yapmış. Görüntüleri gördüm. Çok az rağbet olmuş. Saat 12.30'da konuşma varmış. Kimse gitmedi diye saat 14.00'e almışlar. O sırada Aydın'dan Manisa'dan adam toplamaya çalışmışlar. 31 Mart'ta, diplomaları elinde olan genç insanların neden iş bulamadığını, yüzde ikilik kesim zengin olurken geri kalanı neden fakir anlayacaksınız. Yalanınız, dolanınız şatafatınız hepsi sizinle sandığa gömülecek. Biz artık Türkiye'nin uyanmasını istiyoruz. İnsanlar sosyal yardıma muhtaç olmasın diye çalışacağız" diye konuştu.

AKP VE MHP SEÇMENİNE SESLENDİ

Hükümetin yap, işlet, devret modeli ile ülkeyi talan ettiğinie işaret eden Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin işsiz kalmasının sebebi bu yalan düzen. Bunu yıkmanın zamanı geldi. İşte onun için Cumhuriyet'i kuran Atatürk'ün, gelmiş geçmiş en güvenilir liderin kurmuş olduğu bu partinin altı oklu bayrağı altında milletimizi bu iktidarı yıkmak üzere bir araya gelmeye davet ediyoruz. Bu ittifak halka, milyonlarca insana en ufak zarar vermez. CHP'li siyasetçiler, bütün insanlarımıza eşit bakıyor. İnancı, siyasi görüşü, etnik kökeni ne olursa olsun hepsine aynı gözle bakıyoruz. Devletin kimseyi kimseden ayırma hakkı yok. Yurttaşları 'bana oy verdin, vermedin' diye ayıracak insanlar değiliz. 31 Mart günü tüm İzmirlilerin, AK Partililer'in, MHP'lilerin oyuna talibiz. Bu yalan düzenin bitmesi için hepsinin oyuna talibiz. 1 Nisan'dan itibaren tüm Türkiye'de yeni bir hikaye yazılacak. Yeni bir yol açılacak. Bu yolda bize yoldaş olmaya var mısınız?"

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay da İzmir'deki seçimin en güzel 100 metresini koşacaklarını belirterek, "Biz Karabağlar ittifakını Türkiye'ye taşıyanlar olacağız. Biz bu yolculukta Cemil Başkanımla Türkiye'nin değişen yüzü olacağız. Şimdi Karabağlar'da hepimiz varız. İyi ki varsınız" dedi.