Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez'in cenaze töreninde dikkat çeken görüntüler kamuoyunun gündemine oturdu.

CENAZEDE VATANDAŞLA GÜLÜŞTÜ

Gönen ilçesi Paşaçiftlik kırsal mahallesinde ikindi namazı öncesinde düzenlenen cenaze programında, CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın namaza katılmak yerine cenaze evi dışında bir grup kişiyle sohbet ettiği ve zaman zaman gülüşmeler yaşandığı anlar objektiflere yansıdı.

KAHKAHALARI TEPKİ ÇEKTİ

Taziye ortamında sergilenen bu görüntüler, törene katılan bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, cenaze ortamında bu denli neşeli bir sohbetin konusunun ne olduğu yönünde meraklarını dile getirdi.