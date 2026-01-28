Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı - Son Dakika
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
28.01.2026 12:50  Güncelleme: 13:20
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in annesinin cenazesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti. CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın namaza katılmak yerine cenaze evi dışında bir grup kişiyle sohbet ettiği görüldü. Objektiflere yansıyan görüntülerde, sohbet sırasında zaman zaman gülüşmeler yaşandığı görüldü.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez'in cenaze töreninde dikkat çeken görüntüler kamuoyunun gündemine oturdu.

CENAZEDE VATANDAŞLA GÜLÜŞTÜ

Gönen ilçesi Paşaçiftlik kırsal mahallesinde ikindi namazı öncesinde düzenlenen cenaze programında, CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın namaza katılmak yerine cenaze evi dışında bir grup kişiyle sohbet ettiği ve zaman zaman gülüşmeler yaşandığı anlar objektiflere yansıdı.

Cenazede dikkat çeken rahatlık: Başkanın kahkahaları tepki çekti

KAHKAHALARI TEPKİ ÇEKTİ

Taziye ortamında sergilenen bu görüntüler, törene katılan bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, cenaze ortamında bu denli neşeli bir sohbetin konusunun ne olduğu yönünde meraklarını dile getirdi.

Cenazede dikkat çeken rahatlık: Başkanın kahkahaları tepki çekti
Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Fatma Erkoca Fatma Erkoca:
    ölü başkasının olunca helva tatli gelirmiş 147 6 Yanıtla
  • turgay kahveci turgay kahveci:
    Şaşırdıkmı yok.. Bu zihniyetler değişmez Biri mezar başında rakı içer Biri kahkaha atar 113 34 Yanıtla
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    rakı da içerler sizene 19 50 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Rakı önemli ama bardağında ata nın resmi olacak:) 12 8
    Engin Engo Engin Engo:
    selami ata nın resmin her yerde olacak. rahmetli rakı yı severdi. bizde canı gönülden onu severiz. her yere resmini yaparız atamın. 0 0
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    bunlar paradan başla birşeyi düşünmez 46 12 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ALİ MAHİRDEKİ AYRINTIYA DİKKAT. paltosunun düğmesini ters iliklemiş 15 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
