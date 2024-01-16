CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem\'den seçim çalışmaları açıklaması

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem, "Burada evi bile olmayan iş bittikten sonra kaça kaça Ankara'ya ağababalarının yanına gidenler buradan size ekmek çıkmaz. Bu sokakları bileceksin, bu sokaklarda yürüyeceksin, derdimizle dertleneceksin, halimizle halleneceksin ve sana ekmek yok kusura bakma hiç kusura bakma diyoruz" dedi.

CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem, dün vatandaşlarla birlikte Artvin Devlet Hastanesi önünden Halit Paşa Camisi önüne yürüyerek seçim çalışmalarına başladı. Burada konuşan CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, "Evet saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililerim saygıdeğer Artvinli hemşerilerim hepiniz hoş geldiniz. Başta son bir haftada şehit olan 21 Mehmetçiğimizi saygıyla sevgiyle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Arkadaşlar Atatürk, 'Benim iki büyük mirasım var birisi Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir' demiştir. Bizler Atatürk gençliği olarak evet Türkiye Cumhuriyetini kanımızla canımızla bilgi birikimimizle savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"NE MUTLU Kİ BANA SİZİN ÇOCUĞUNUZUM"

Bilgehan Erdem ise şunları söyledi:

"Ne mutlu bana atamın, dedemin, benim can anamın ve ne mutlu bana bu toprakların yiğit delikanlısı Emin Özgün'ün bıraktığı mirasın ve bayrağın mirasçıyım. Ne mutlu bana ben bu sokaklarda büyüdüm, ben bu sokaklarda alın teri döktüm. Ne mutlu bana 28 yıldır güzelim evlatlar atasına ülkesine bayrağına memleketine sahip çıkan evlatlar çocuklar büyüttüm. Ne mutlu bana kimseyi, ama kimseyi ocudur bucudur diye asla ayırmadım. Benim rahmetli, babam şunu demiştir; 'oğul, adam olacaksan kimseyi ayırmayacaksın, kimseye kötülük yapmayacaksın ve hamurunu bozmayacaksın', ben bunu bu meydanlarda söyledim. Ben çoban bir dedenin, işçi bir babanın, köylü bir ananın yetiştirdiği bir çocuğum ben 10 yıl, 20 yıl buradan köyüme belime kadar karda yürüdüm. Ben çobanlık yaptım, boğacılık yaptım, çiftçilik yaptım sırtımda gübre taşıdım ve bu topraklar öyle topraklardır ki kim olursanız ne olursanız olun haram yemeyin, yalan söylemeyin yiğit olun, delikanlı olun sizi işte buraya ve bu makamın en yücesine çıkarır ve ne mutlu bana ki sizin çocuğuyum.

"BURADA EVİ BİLE OLMAYANLARDAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ"

Şimdi birileri ellerini kollarını ovuşturuyor, ya şöyle oldu böyle oldu falan filan kapar mıyız bir yerden ve köşeden girer miyiz ve alabilir miyiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Buradan onlara sesleniyorum; vallahi hiç kusura bakmayın öyle bir belediye başkanımız var ki Demirhan abi sizin borç batağında bıraktığınız belediyeye bugün kasasında 35 milyon para var. Bu memleketin 50 yıllık su sorununu çözdü, doğal gaz sorununu çözdü ve ilde temiz su içiyoruz ve sizin döneminizdeki çamurlu suyu biliyoruz. Yapılıp da nereye gittiği bilinmeyen kavurmayı biliyoruz, bir günde 150 kilo beyaz peyniri hangi orduya yedirdiniz ve kime yedirdiğinizi biliyoruz, makam arabalarını, akçeli işlerinizi biliyoruz ve o yüzden buradan size ekmek yok. Niye yok, ya kardeşim biz Artvinliyiz özümüz sevgi, sözümüz sevgi ve bir bakın bakalım Borçka'dan gelmişiz, Yusufeli'nden gelmişiz, Ardanuç'tan gelmişiz, Şavşat'tan gelmişiz, buraya yerleşmişiz ve artık bizim kimliğimiz Artvinli ve biz Artvinliyiz. Öyle burada evi bile olmayan iş bittikten sonra kaça kaça Ankara'ya ağababalarının yanına gidenler buradan size ekmek çıkmaz. Bu sokakları bileceksin bu sokaklarda yürüyeceksin derdimizle dertleneceksin halimizle halleneceksin ve sana ekmek yok kusura bakma hiç kusura bakma diyoruz."