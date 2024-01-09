CHP Bursa İl Başkanı: BUSKİ\'deki vurgun 400 milyon TL\'ye ulaşmış olabilir

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı kuruluşu olan BUSKİ'de 150 milyon TL'lik 'zimmete para geçirme' iddialarıyla ilgili "Bu vurgunun 400 milyon TL'ye vardığını söyleyebiliriz...Yapılan denetimlerin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Belediyenin diğer birimlerinde veya şirketlerinde böyle durumların yaşanmadığının garantisi var mıdır? Hazine'ye 414 milyon 726 bin lira borcu olan BUSKİ'de, yarım milyar liraya varan bu vurgunun arkasındaki güçler kimlerdir" dedi.

CHP Bursa İl Örgütü, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin alt kuruluşlarından olan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (BUSKİ) bir çalışanın bir süredir dosyalarla oynayarak 150 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla ilgili BUSKİ önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal ile Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

"BURSALILAR'DAN NEYİ GİZLİYORSUNUZ?"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş şunları söyledi:

"Son birkaç gündür Bursa, Alinur Aktaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan BUSKİ'nin 150 milyon liralık vurgun iddiasıyla çalkalanıyor. Ancak buradan bu vurgunun 400 milyon liraya vardığını söyleyebiliriz. Meclis üyelerimiz defalarca toplam borcu istemelerine, talep etmelerine, soru önergesi vermelerine rağmen rakamları neden vermiyorsunuz? Bursalılardan neyi gizliyorsunuz? Artık yaptıkları yolsuzluklar ayaklarına dolanmaya başladı. Her zaman olduğu gibi türlü siyasi baskılarla konunun sızmamasına gayret ettiler. Kamuoyunun haberi olunca üzerini kapatmak için içeride duyan, bilen, muhatap olan herkese baskı uyguladılar. Şimdi de bizim konuyu gündemde tutmamız ile paniklediler. Eğer böyle bir yolsuzluk yoksa neden belediye çalışanlarının konuşmaması için baskı kurdunuz? Neden kamuoyunu bilgilendirmek için apar topar bizim basın açıklaması yapacağımız günü beklediniz çünkü Alinur Aktaş bu kadar yolsuzluk söylentisine rağmen yine Büyükşehir Belediye Başkan adayı. İhale kendisine kalmasın, seçim süreci zarar görmesin diye bahanelerle dolu basın toplantısı düzenleyerek konunun üstünü kapatmaya çalıştı. Bugün BUSKİ'de büyük bir yolsuzlukla karşı karşıya kalınmışken biz tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını savunmak için, kamu hizmetine harcanması gereken Bursalıların parasının kimlerin cebine aktarıldığını bilmek ve yolsuzluğa karşı mücadelemizi büyütmek için buradayız. Bütün bu yolsuzluk sarmalında BUSKİ Genel Müdürü'nün neden görevden alınmadığını sormak için buradayız. Bu karanlık ağın aydınlığa çıkartılması için buradayız. Bursa'da su faturaları fahiş şekilde zamlanırken yolsuzluk iddialarının üstünün örtülmemesi için buradayız.

"BURSA'DA SU FATURALARI HER AY ZAMLANIYOR"

Bursa'da su faturaları her ay zamlanıyor. Bursa'da suyun metreküpüne her ay farklı birim fiyatı uygulanıyor. BUSKİ geçtiğimiz 4 ayda suya yüzde 60'ın üzerinde zam yaptı. Bursa'da yolsuzluğa aktarılan paralar hizmet, altyapıya aktarılsa inanın kentimizde su faturaları da ucuzlar, vatandaşlarımız gerçek hizmete de kavuşur. Ancak AKP'li büyükşehir belediyesinin böyle bir derdi yok. Altyapı borularını birilerinin cebine bağlayıp para aktaran, şirketleri arpalığa çevirmiş bir yönetim anlayışından, liyakatsiz isimlerin koltukları doldurduğu belediyecilikten iyi bir yönetim çıkmaz. Çıksa çıksa kanalizasyon boruları patlamış, altyapısı yetersiz, en ufak bir yağmurda yolları tıkanmış, sorunları çözülmemiş, mağdur edilmiş bir Bursa halkı çıkar. BUSKİ'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin milyarları aşan borcu var. Bu yolsuzlukta ise 150 milyondan bahsedilirken vurgunun, 400 milyon liralara kadar varlığı arka planda biliniyor. 400 milyon hortumlanırken sen uyuyor muydun Alinur Aktaş? Yoksa vurgunu yapan kişinin akrabasını ihale komisyonuna yerleştirmekle mi uğraşıyordun? ya da Bursa spor'u imha planlarını mı gözden geçiriyordun Alinur Aktaş? Yoksa şehrin dört bir yanına Bursalıların milyonlarca lirasıyla vesikalığını sağa sola mı asıyordun Alinur Aktaş?

"10 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUĞA BESLENME DESTEĞİ SAĞLANIR"

Sen şunun hesabını ver; bu vurgunu yapanlar tek başına mı yaptı? BUSKİ'nin içinde organize bir yapı mı var? BUSKİ'nin hortumu kimlere bağlı? Sen bunun hesabını şeffaf bir şekilde vermeden kurtulacağını mı düşünüyorsun? İç denetim yaptıklarını söylüyorlar. Sayıştay da bir yandan bu kurumları denetliyor. Gerçek bir denetim böyle mi olur? Denetlenmiş halinde dahi bu büyüklükte bir yolsuzluk ortaya çıkmışken bu kurumların denetlenmemiş halini merak ediyoruz. Yolsuzluğa konu olan 400 milyon ile Bursa'da neler yapılır? 400 milyon lira ile Bursa'da BUSKİ eliyle içme suyuna yönelik yatırımlar yapılır. Vatandaşlar temiz içme suyuna kavuşur. 400 milyon lira yatırımla, Bursa'da toplu ulaşım için en az 40 adet yeni otobüs alınır, yağmur suyu altyapıları yenilenerek sular altında kalan batçık görüntüleri kaybolur, trafik çilesi son bulur. 400 milyon lira ile 10 milyondan fazla çocuğa okullarda beslenme desteği sağlanır, yoksul ailelerimizin ihtiyaçları karşılanır. 400 milyon lira ile parklar yapılır, köstebek yuvasına dönen yollar yenilenir, spor tesisleri yapılır. Sahiller güzelleştirilir, herkesin kendini mutlu hissedebileceği bir kent oluşturulabilir.

"BUSKİ'NİN HORTUMLARI NEREYE BAĞLI?"

Sözü edilen miktar gerçekten 150 milyon lira mıdır yoksa 400 milyon liraları bulmakta mıdır? İnkar ediyorsun, gerçeği açıkla. Vurgunu yaptığı iddia edilen kişinin akrabasını bizzat Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş işe alıp ihale komisyonunda görev vermiş midir? Bak, kocası demiyorum akrabası diyorum. Kocası zaten müteahhit. Akrabasından bahsediyorum ben. Sayıştay tarafından denetime tabi tutulan BUSKİ'de bu usulsüz işlem uzun yıllardır mı yapılmaktadır? Konu AKP'li bir belediye olduğunda Sayıştay denetimleri nasıl yapılmaktadır? Sürekli denetim geçiriyoruz diyorsun. Geçirilen denetimlerde yüzlerce milyon kayıp. Bu samimiyete nasıl inanacağız? BUSKİ'de milyonlarca liralık yolsuzluğa tek bir personel mi sebep olmuştur? Yoksa başkaları da var mıdır? Özellikle siyasi isimler. Meblağların 100'er bin lira olarak farklı isimlere gönderildiği doğru mudur? Doğru ise bu isimler kamuoyuna derhal açıklanmalıdır. Bursa Büyükşehir'in denetim mekanizmalarındaki yetersizliğin nedeni nedir? Denetimi doğru yapmayan görevliler ve kurumun üst amirleri hakkında işlem başlatılmış mıdır? Geçtiğimiz senelerde Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde ortaya çıkan vurgunun daha fazlasının BUSKİ'de yapıldığı iddia edilmektedir. Yapılan denetimlerin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Belediyenin diğer birimlerinde veya şirketlerinde böyle durumların yaşanmadığının garantisi var mıdır? Hazine'ye 414 milyon 726 bin lira borcu olan BUSKİ'de, yarım milyar liraya varan bu vurgunun arkasındaki güçler kimlerdir? ve son olarak Alinur, BUSKİ'nin hortumları nereye bağlı?

"BOZBEY YÖNETİME GEÇİNCE HALKIN PARASINA GÖZ DİKENLERDEN HESAP SORULACAK"

Sevgili Bursalılar, merak etmeyin bunlardan kurtulmaya çok az kaldı. Yolsuzluklarla, adam kayırmacılıkla, liyakatsizlikle anılan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 1 Nisan'da yönetmeye başladığımızda ilk işimiz geçmişte yapılanları kontrol etmek olacak. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partili başkanlarımızın yönetimine geçen belediyelerde AKP döneminde yapılan usulsüzlükler teker teker ortaya çıktı. İşte Bursa'daki tüm bu gerçeklikle Mustafa Bozbey'in yönettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde halkın parasına göz dikenlerden tek tek hesap sorulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ona bağlı şirket ve kuruluşlarında liyakat hakim olacak. Vatandaşlarımız hizmetlerle gülümseyecek."