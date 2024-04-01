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CHP Elazığ'da oy oranlarını artırdı

CHP Elazığ\'da oy oranlarını artırdı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da yapılan seçimlerde oy oranlarının arttığını ve belediye meclis üyeleri ile il genel meclis üyeleri seçildiğini açıkladı.

01.04.2024 18:38  Güncelleme: 18:45
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ'da oy oranlarının büyük ölçüde artırdı, Belediye Başkan Adayı Coşkun Cağlar Duran 28 bin 368 oy alarak CHP Elazığ tarihinin en keskin çıkışını yaptı. Aynı zamanda Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden 6 belediye meclis üyesi ve 3 il genel meclis üyesi seçildi" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ İl Başkanlığı'nda seçim değerlendirme toplantısı düzenledi. Erol, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart 2024 Mali İdareler seçimlerini geride bıraktık. Tüm yurtta vatandaşlar vatandaşlık görevlerini yerine getirerek sandıklara gitti ve oylarını kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ'da oy oranlarının büyük ölçüde artırdı, Belediye Başkan adayı Coşkun Cağlar Duran 28 bin 368 oy alarak CHP Elazığ tarihinin en keskin çıkışını yaptı. Aynı zamanda Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden 6 belediye meclis üyesi ve 3 il genel meclisi üyesi seçildi. Dün gece Türkiye'de bir değişimin öncülüğünü yaşadık. Partimiz Türkiye'nin birçok ilinde belediye başkanlıklarını önemli farklar atarak kazandı. Bir teşekkürüm de Elazığ'a. Elazığ'a da teşekkür ederiz uzun yıllar sonra ilk defa Meclis'te, kendi çatımız altında CHP olarak belediye meclis üyesi çıkarmak, il genel meclisine seçilmek ve yine Elazığ'da beklentimizi karşılamasa bile sonuç itibarıyla varlığımızı hissettirmek bizim için oldukça önemli bir gelişmeydi. Ben seçim sonuçlarına baktım. En son 1994 yılında CHP'den belediye meclis üyemiz varmış, benim il başkanlığım döneminde. 1994'ten 2024 yılına kadar belediye meclis üyemiz yokmuş, yine bize nasip oldu. Bu dönemde 6 belediye meclis üyemizi seçtik. Gönül isterdi belediye başkanımız da seçilmiş olsaydı ama Elazığ'ın şartları, koşulları, seçmenlerimizin oy kullanma alışkanlığı böyle gelişti ama CHP'nin Elazığ'da kendi çatısı altında bir ittifak yapmadan 6 belediye meclis üyesi seçmesi, 3 il genel meclisi üyesi seçilmesi başarı sayılmasa bile büyük bir adım ve önemsenmesi gereken bir süreç."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Elazığ'da oy oranlarını artırdı - Son Dakika

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