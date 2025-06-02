CHP Genel Başkanı Özel: 'Antalya milletin kalesidir' - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel: 'Antalya milletin kalesidir'

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02.06.2025 01:02  Güncelleme: 01:29
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CHP Genel Başkanı Özel: \'Antalya milletin kalesidir\'
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen mitingde iktidarı eleştirerek, Antalya'nın 'milletin ve demokrasinin kalesi' olduğunu vurguladı. Ekrem İmamoğlu'na destek veren Özel, asgari ücrete ara zam talebinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel: "Antalya milletin kalesidir"

ANTALYA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da katıldığı mitingde, "Antalya milletin kalesidir, demokrasinin kalesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin dokuzuncusunu Antalya'da gerçekleştirdi. Kepez ilçesinde bulunan Kepez Kent Meydanı'nda Antalyalılara seslenen Özel, iktidarı eleştirdi. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek veren Özel, Antalya'yı "milletin kalesi" olarak tanımlayarak, "Artık kimsenin kalesi yok. Ne Yozgat ne Konya AK Parti'nin kalesidir. Ne İzmir ne başka bir yer CHP'nin kalesidir. Antalya bir öyle bir böyle değildir. Bütün kaleler artık milletindir. Güzel Antalya milletin kalesidir, demokrasinin kalesidir. Artık kalelerin siyaseti, kutuplaşma, hedef gösterme, bunlar sona ersin. Bu millet huzur, kardeşlik, kucaklaşmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararlarını eleştiren Özel, "Ama biliyoruz ki her karanlığın bir aydınlığı vardır. Ekrem başkan bizim çoban yıldızımızdır" dedi.

Saraçhane'den başlayan sürecin tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyen Özel, "Ey Erdoğan, ben milletim. Adayımı bırak, sandığımı getir. Cesaretin varsa sandıkta karşıma çık" diye konuştu. Asgari ücrete ara zam istediklerini de yineleyen Özel, "Asgari ücrete ara zam hakkımız, bunu söke söke alacağız" ifadelerini kullandı.

Partilerinin başlattığı imza kampanyası için de destek isteyen Özel, "Bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önceki gibi dimdik ayaktadır. Yolumuzda kimse duramayacak, Türkiye ittifakı kazanacak, mutlaka Türkiye kazanacak" diye konuştu.

"Herkesin başkanı olmaktan vazgeçmeyeceğim"

CHP Antalya milletvekilleri ve belediye başkanlarının da hazır bulunduğu mitingde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise bugün demokrasi adına, özgürlük adına bir arada olduklarını söyleyerek, "Bizler hakkın yolunda, hak için mücadele edenleriz, haksızlığa karşı çıkanlarız. Halkın iradesine, demokrasiye, cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

2019 yılında bu meydandan bütün vatandaşların dertlerine derman olacaklarını Antalya'yı ortak akılla yöneteceklerini söylediklerini hatırlatan Böcek, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar başta sosyal yardımlar olmak üzere bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olması için her konuda yanlarında olduk. Milletin parasını millete harcadık, tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın yanında olduğumuz için, Antalyalı hemşehrilerim 31 Mart seçimlerinde cumhuriyetimizden, demokrasiden, özgürlüğünden, huzurundan, vazgeçmeden, bizleri bağrına basmış ve Antalya tarihinde ilk defa 2 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçmiştir" dedi. Böcek, kendisinin de herkesin başkanı olmaktan bir an vazgeçmeden sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel: 'Antalya milletin kalesidir' - Son Dakika

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