CHP'de 26 il başkanı görevden alındı: 'Atanmıştan değil seçilmişten yanayız'

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Samsun İl Başkanlığı görevinden alınan Mehmet Özdağ ve il yönetimiyle dayanışma programında yaptığı konuşmada, " Türkiye'de bir günde 26 il başkanımız disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındı. Biz hayatımız boyunca atanmıştan değil seçilmişten yana olduk. İş birlikçilerden değil mücadele edenlerden yana olduk" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 30 Haziran'da yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında görevden alınan 26 il başkanı arasında bulunan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ için dayanışma programı düzenlendi.

Atakum Belediyesi bünyesindeki Ata Sahne'de düzenlenen dayanışma toplantısına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, önceki dönem il başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de mesaj gönderdi.

Programda, görevden alınan Mehmet Özdağ siyasi mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Samsun'da ve Türkiye'nin her yerinde toplumun her kesiminin yanında olduklarını belirten Özdağ, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun bize ihtiyacı olan emeklinin, emekçinin, işçinin, işsizin, kadının, gencin, kısacası herkesin yanında olduk. Hatta bu kentin sokak hayvanlarının bile yanında durmaktan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 24 Mayıs'ta genel merkezimizin demir parmaklıkları makaslarla kesilirken nasıl gaza ve TOMA'ların suyuna karşı birlikte direndiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜNDE 26 İL BAŞKANIMIZ GÖREVDEN ALINDI"

Toplantıda konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Türkiye'de bir günde 26 il başkanının disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındığını hatırlatarak, "Biz hayatımız boyunca atanmıştan değil seçilmişten yana olduk. İş birlikçilerden değil mücadele edenlerden yana olduk" diye konuştu.

Samsun'un hem kişisel yaşamında hem de Türkiye açısından özel bir yere sahip olduğunu belirten Günaydın, "Kuvayımilliye'nin ruhunda, başlangıcında ve mayasında bu toprakların çok özel bir yeri var. Cumhuriyet'in ilanından 50 gün önce kurulan ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarını saygıyla selamlıyorum" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE SALDIRILMASININ SEBEBİ SİZLERSİNİZ"

Türkiye'nin hem demokrasi hem de Cumhuriyet açısından kritik bir süreçten geçtiğini belirten Günaydın, partiye yönelik saldırıların nedeninin CHP'nin halkın desteğiyle birinci parti durumuna gelmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye bir taraftan tarihinin en riskli dönemlerinden birini yaşıyor, diğer taraftan partimize yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırılmasının sebebi sizlersiniz. Evet, sizlersiniz çünkü siz belde belde, köy köy, ilçe ilçe alın terinizi bu memleketin taşına toprağına döktünüz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptınız. Emeklerinize sağlık."

"2019'DA YAŞANANLARI UNUTMADIK"

Konuşmasında 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecine de değinen Günaydın, seçim gecesi yaşanan tartışmaları ve seçimlerin yenilenmesi kararını hatırlattı. Günaydın, "2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday arandığında birçok isim bu görevi üstlenmek istemedi. Ancak Ekrem İmamoğlu, tanınırlığı henüz yüzde 20 seviyesinde olmasına rağmen 'Partim bana bu görevi veriyorsa ben bu yükün altına girerim' dedi. Bugün Silivri'de bulunan Ekrem İmamoğlu için hala demokrasi türküleri söyleyenleri görüyoruz. 31 Mart seçimlerinde Anadolu Ajansı'nın veri akışını kesmesini, seçimi kendilerinin kazandığını ilan etmelerini, İstanbul'un her tarafına 'Gönül Belediyeciliği kazandı' afişleri asmalarını unutmadık. Ancak unuttukları bir şey vardı; ıslak imzalı tutanakların tamamı toplanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı. Daha sonra seçim iptal edildi ama vatandaş yapılan haksızlığı gördü ve 13 bin oy farkını 800 bine çıkardı. İşte bu, bu memleketin vicdanını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"BİZLER YILLAR SONRA PARTİMİZİ TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ YAPAN KADROLARIZ"

Toplantıda CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği mesaj da okundu. Özel, mesajında yıllar sonra CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapan kadrolar olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Samsun örgütümüz, kıymetli yol arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi Seçilmiş Samsun İl Başkanlığı'nın düzenlediği dayanışma toplantısı vesilesiyle bir araya gelen bütün yol arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla ve dirençle selamlıyorum. Tarihin doğru tarafında duran seçilmiş il başkanımız Mehmet Özdağ'a ve örgütümüzün bütün emekçilerine kararlı duruşları için yürekten teşekkür ediyorum. Milli Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı topraklardasınız. O ilk adımdaki ruhun bugün bize hayat verdiğini sakın unutmayın. Samsun, millete güvenerek her defasında yeniden ayağa kalkma mücadelesinin de şehridir. Bugün burada bulunan sizler de aynı iradeyi, aynı cesareti ve aynı kararlılığı taşıyorsunuz. Ne mutlu bize ki güzel Samsun, Bandırma Vapuru'nda yanan ateşi baba ocağımızın bacasında tüttürmeye devam eden örgütümüz dimdik ayaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saraydan emir alarak değil, milletine yoldaş olarak başlattığı direniş hareketi bugün yine saraya karşı hepimizin ortak mücadelesidir. Bizler yıllar sonra partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapan kadrolarız. AK Parti iktidarı döneminde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapan kadrolar biziz. İşte bu nedenle saldırı altındayız."

"BİZ ATANMIŞ CHP DEĞİLİZ. BİZ SEÇİLMİŞ CHP'YİZ"

Partisine yönelik müdahalelerin sonuç vermeyeceğini belirten Özel, "AK Parti iktidar yürüyüşümüzü durdurmak için partimize bir butlan dayatmıştır. Ancak bu yolla partimizi böleceklerini sananlar büyük bir hüsrana uğramıştır. Çünkü partililerimiz ve milletimiz atanmışların değil seçilmişlerin yanında durmaktadır. Biz kaybeden CHP değiliz. Biz kazanan CHP'yiz. Biz atanmış CHP değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz. Birinciliği kaybetmeye alışmayacağız. Sizlerle birlikte partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Seçilmiş kadrolarımızın sonuna kadar yanındayız. Omuz omuza duracağız ve mücadeleyi asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.