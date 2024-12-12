CHP'li belediyenin şehit cenazesi sırasında yaptığı konserli açılışa Çayelili gençlerden tepki - Son Dakika
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Yerel

CHP'li belediyenin şehit cenazesi sırasında yaptığı konserli açılışa Çayelili gençlerden tepki

CHP\'li belediyenin şehit cenazesi sırasında yaptığı konserli açılışa Çayelili gençlerden tepki

Rize'nin Çayeli ilçesinde gençlere yönelik alanlarda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, şehit cenazesi esnasında Fındıklı ilçesinde DEM ve CHP'li milletvekillerinin katıldığı konserli anıt açılışına tepki gösterdi.

12.12.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
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Rize'nin Çayeli ilçesinde gençlere yönelik alanlarda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, şehit cenazesi esnasında Fındıklı ilçesinde DEM ve CHP'li milletvekillerinin katıldığı konserli anıt açılışına tepki gösterdi.

Fındıklı Belediyesi tarafından 7-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 'Haklar Sempozyumu' kapsamında 10 Aralık'ta Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu tarafından seslendirilen Türk halk müzikleri ve hareketli parçalar eşliğinde 'İnsan Hakları Anıtı'nın açılışı yapıldı. Konser eşliğindeki açılışın 9 Aralık'ta Isparta'daki helikopter kazasında şehit düşen Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Çayeli ilçesindeki cenaze töreni ile aynı saatlere denk gelmesi ise tepkiyle karşılandı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, BDP Diyarbakır 23. Dönem Milletvekili Akın Birdal ve CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da katıldığı programda konuşan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, açılışta 'unuttuğunu' ifade ederek, Artvin'in Arhavi ilçesindeki heyelanda hayatını kaybedenlere değinip, ardından şehit ailelerine sabır diledi.

Konserli açılışa, şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun memleketi Çayeli'nde gençlik alanında faaliyet yürüten STK'lardan tepki geldi. STK yöneticileri adına ortak basın açıklamasını okuyan Cevat Suiçmez, Fındıklı ilçesinde düzenlenen programın şehitlere ve Türk milletine yapılan bir saygısızlık olduğunu belirtti. Suiçmez, "Bizler şehidimizi Hacıbaşı Camii'nin avlusundan kaldırırken ve defnederken, şehrimizin bir başka ilçesi olan Fındıklı'nın sözde vatansever belediyesi tarafından şarkılı, türkülü anıt açılışı gerçekleştirildiğini derin sinir ve üzüntüyle öğrenmiş bulunduk. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında şehidimizin al bayrağa sarılı tabutunu saat 15.25'te alarak, kortej eşliğinde Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki defnedileceği yere götürdük. Ne tesadüftür ki Fındıklı Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ise saat 15.40'da şarkılı, türkülü yapılan açılışı canlı olarak yayınladı. Aynı şehrin bir ilçesinde şehit cenazesi kılınıyor, şehidimiz defnediliyor; diğer bir ilçesinde ise şarkılı, türkülü konser ile anıt açılışı gerçekleşiyor. Bu yapılanı bizler şehitlerimize saygısızlık ve milletimize yapılan büyük ayıp olarak karşılıyoruz. Üstelik cenazeye katılıp şehidin ailesinin acısını paylaştıktan sonra şarkılı, türkülü bir programa katılan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'yı da ayrıca kınıyoruz. Bu kadarıyla da kalmadı. Elim helikopter kazasının yaşandığı şehir Isparta doğumlu olan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve BDP 23. Dönem Milletvekili Akın Birdağ'ın da Fındıklı'da gerçekleştirilen açılış programına katılmaları milletimizi ve bizleri ayrıca kızdırmıştır. Programa katılan bu zatlar, partisi adına teşekkürlerini iletmeyi de eksik etmediler. Bizler ülke olarak şehit acısını en derinden yaşarken, CHP ile DEM Parti'nin kol kola programlarda boy göstermesi milletimizle alay etmektir. Yapılan bu ayıbı başta vatansever Rize halkımız olmak üzere bütün milletimizin takdirine bırakıyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP'li belediyenin şehit cenazesi sırasında yaptığı konserli açılışa Çayelili gençlerden tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li belediyenin şehit cenazesi sırasında yaptığı konserli açılışa Çayelili gençlerden tepki - Son Dakika
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