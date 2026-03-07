CHP'li Tutdere'den Ak Parti Milletvekili Alkayış'a: "Adıyaman Halkı 12 Liraya Ekmek Alamıyorsa Bunun Sorumlusu Kim?" - Son Dakika
CHP'li Tutdere'den Ak Parti Milletvekili Alkayış'a: "Adıyaman Halkı 12 Liraya Ekmek Alamıyorsa Bunun Sorumlusu Kim?"

07.03.2026 11:01  Güncelleme: 11:57
Adıyaman’da Halk Ekmek fabrikasının üretime başlaması ve 210 gram ekmeğin satış fiyatının 12 TL olarak açıklanması üzerine AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış fiyatın çevre illere göre yüksek olduğunu ileri sürdü. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Milletvekili Alkayış’a, "Sayın vekile sormak isterim, Adıyaman halkı 12 liraya ekmek alamıyorsa bunun sorumlusu kim" diye sordu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde belediyelerin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla yürütülen "Ulaşım Danışmanlığı Programı"nın ardından Halk Ekmek fiyatına yönelik eleştirilere yanıt verdi.  AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da Halk Ekmek fabrikasının üretime başlaması ve 210 gram ekmeğin 12 liradan satılmasının çevre illere göre yüksek olduğunu ileri sürdü.

Tutdere, fiyat politikasının ekonomik koşullar doğrultusunda belirlendiğini söyleyerek, "Halk ekmeğin hem fiyatı hem de yapılan iş üzerinden algı oluşturmaya çalışanlara tek bir söz söylüyorum; halkın ekmeğinden elinizi çekin. Siz yapmadınız, yapanları da kıskanmayın" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Halk Ekmek Projesi'nin hayata geçirildiğini belirterek üretim sürecinin başladığını açıkladı. Başkan Tutdere, "Halk Ekmek'i hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje Adıyaman'da önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır" dedi. Halk Ekmek Fabrikası'nın kalite, standart ve lezzet açısından bölgede adından söz ettireceğini ifade eden Tutdere, destek veren Adıyamanlılara teşekkür etti.

"Halkın ekmeğinden elinizi çekin"

Kamuoyunda oluşan fiyat eleştirilerine de değinen Tutdere, şunları söyledi:

"Tabii yaptığımız her güzel işten sonra, kentin yaşamına ve halkına dokunan her projeyi hayata geçirdiğimizde, aynı noktadan hareketle yapılan işleri olumsuz anlamda bir algı operasyonuyla eleştiren odaklar var. Biz bu odakları iyi tanıyoruz. Yıllardır bu kenti yönettikleri halde bu önemli projeleri kazandıramayan ancak yapanları da kıskanan bir anlayış söz konusu. Bizi kıskanmaya devam edecekler. Bu konuda, halk ekmeğin hem fiyatı hem de yapılan iş üzerinden algı oluşturmaya çalışanlara tek bir söz söylüyorum: Halkın ekmeğinden elinizi çekin. Siz yapmadınız, yapanları da kıskanmayın. Biz yapacağız ve vatandaşımız ne isterse o olacak. Vatandaş halk ekmeği istedi, biz de yaptık. İmkanı olmayan, ekmek alamayacak durumda olan vatandaşlarımızın ekmeği bizzat evlerine ücretsiz olarak teslim edilecektir. Hiç endişe etmesinler. Sayın vekile sormak isterim, Adıyaman halkı 12 liraya ekmek alamıyorsa bunun sorumlusu kim""

"Fiyat politikası ekonomik koşullara göre belirlendi"

Fiyat düzenlemesinin Türkiye'nin mevcut ekonomik koşulları ve enflasyon ortamı dikkate alınarak Meclis kararıyla belirlendiğini kaydeden Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclisimizin aldığı karar, içinde bulunduğumuz Türkiye'nin ekonomik koşulları ve enflasyonist ortam dikkate alınarak hazırlanmış bir fiyat politikasıdır. Önümüzdeki süreçte, Türkiye'nin ekonomik koşullarına; un, buğday ve doğalgaz gibi maliyet kalemlerindeki değişimlere göre gerekli görülmesi halinde fiyatlar güncellenebilecektir. Şu anda yeni başladık. Bu yeni başlangıçla birlikte Halk Ekmek'in çok daha iyi bir aşamaya geleceğine inanıyoruz. Bu konudaki tartışmaların bir kısmının bilinçli ve maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Ancak halkımız her şeyin farkındadır ve bu tür algı operasyonlarına itibar etmeyecektir."

"Halk Ekmek parlayan bir tesis olacak"

Halk Ekmek'in yalnızca üretim değil, aynı zamanda olası afet durumlarında kentin gıda güvenliğine katkı sunacak bir tesis olduğunu belirten Tutdere, "Halk Ekmek, bölgede parlayan bir yıldız olacak ve Adıyaman halkının yanında yer alacaktır. Bu tesis, özellikle olası bir afet, deprem veya sel gibi durumlarda kentin çocuklarını ve vatandaşlarını mağdur etmeyecek bir yapıya sahiptir. Biz bu hizmetleri Adıyaman halkı ve çocukları faydalansın diye hayata geçirdik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

