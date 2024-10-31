CHP Malatya'dan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Protesto

Yerel

(MALATYA) - CHP Malatya İl Örgütü, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasını parti önünde çok sayıda partilinin ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla protesto etti. İl Başkanı Barış Yıldır, "Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir" dedi.

CHP Malatya İl Örgütü, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etti. Basın açıklamasına çok sayıda partilinin yanı sıra eski Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Sol Parti İl Başkanı Faruk Söğüt, Eğitim-Sen Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şube Başkanı Latife Ulutaş, Malatya Çevre Platformu Temsilcisi Hasan Kaya, il, ilçe başkan ve yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri katıldı.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması, ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Tutuklamanın halkın iradesini yok saymak olduğunu kaydeden Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esenyurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır.

"Halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bir siyasi operasyon ile halk iradesi gasp edilmekte"

Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ilhamı geçmişten alınan şafak operasyonları yapılması, iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi kurulan bu kumpasın "'ne istediniz de vermedik' denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki, bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar, Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanının siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermiştir.

"CHP olarak halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."