CHP Milletvekili Gürsel Erol, Batman\'da seçim çalışmalarına devam ediyor

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Batman'da, "Benim önceliğim önce devlet, önce vatan. Önceliğim milletimizin birliği ve beraberliği, benim önceliğim bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşımızın evrensel değerler üzerinde özgürlükleri" dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında CHP Parti Meclis Üyesi Hüseyin Yaşar ile birlikte Batman'ı ziyaret etti. Sason ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Erol burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Ben Sason'a ilk defa geliyorum. Sason'a gelirken daha düzenli ve daha planlı bir ilçe bekliyordum. Oysa buraya gördüm ki ne bir köy ne de bir ilçe, arada kalmış bir yerleşim bölgesi gibi. Kamu hizmetlerinden yeteri kadar hizmet alamayan, şehircilik anlamında gelişmişliğini tam tamamlanmayan bir bölge ama coğrafyanız inanılmaz güzel. Benim önceliğim, önce devlet, önce vatan, önceliğim milletimizin birliği ve beraberliği, benim önceliğim bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşımızın evrensel değerler üzerinde özgürlükleri. Biz Arap, Kürt, Türk, Alevi, Sünni olabiliriz bunlar hepsi bizim kültürümüz ve coğrafyamızın güzellikleri. Herkesin soyu sopu kendi onuru, namusu ve şerefidir. Biz devlete karşı yurttaşlık görevlerimizi yerine getireceğiz. Devletin de 85 milyon yurttaşa eşit ve adil davranmasını sağlayacağız. Etnik kimliklerimiz, anadilimiz farklı olabilir ama hepimizin ortak bir değeri var. Nedir o; Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak. Bu ülke de bu devlet de, bu vatan da hepimizin."
"SEÇİMDEN SEÇİME DİNİ, MİLLİ DUYGULARI KULLANIYORLAR"
Geçtiğimiz günlerde Meclis'e çok önemli bir konu geldi. Bununla ilgili sizi bilgilendirmek İsveç'in NATO üyeliği. Bunu her yerde anlatıyorum. İsveç kim? Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim-i yakan, peygamber efendimize hakaret eden, terör örgütlerine ev sahipliği yapan bir ülke olan İsveç'in NATO üyeliği Meclis'e oylamaya geldi. CHP'li milletvekilleri oylamaya katılmadı. Dediler ki; Peygamber Efendimize hakaret eden, kutsal kitabımızı yakan, terör örgütlerine ev sahipliği yapan bir ülke olan İsveç'in NATO üyeliğine evet oyu kullanmadık. Bu ülkede milliyetçi diye geçinen, milliyetçilik denildiği zaman meydanları ve sözü kimseye bırakmayan ve yine dini temeller üzerinden siyaset yaparak muhafazakarlığı, inançları seçim döneminde sürekli kullanan AK Parti ne yaptı; İsveç'in NATO üyeliğine evet oyu kullandı. Şimdi size soruyorum; milliyetçi onlar mı biz miyiz? Şimdi size soruyorum dini değerleri önemseyen biz miyiz onlar mı? Bunlar her zaman kendi işlerine nasıl gelirse siyaseti, konjonktürü, gelişmeleri, insanlarımız duyguları ve değerleri ile oynayarak oyları alırlar ve oyları aldıktan sonra seni bu saatten sonra tanıyan olmaz. Seçimden seçime gel, seçimden seçime senin milli ve dini duygularını kullanırlar, oyları alırlar ve sonra herkes kendi hayatlarına devam ederler. Sen yine çaresizliğini yaşarsın. Çocukların yine umutsuzluğu yaşar, o saf ve temiz duygularla inanarak verdiğin oyların aslında sana bir yararı olmaz."
Son Dakika › Yerel › CHP Milletvekili Gürsel Erol, Batman'da seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
İzmir'in Urla ilçesinde Michelin yıldızlı restoran işleten şef Osman Serdaroğlu, İtalya'daki 5 yılı aşkın gastronomi eğitiminde Japon ustasından öğrendiklerini Tokyo'daki fuarda sundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in ilk akşamında, teravih namazının ardından Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla buluştu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.
Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi. Baltalık, yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve insanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktardı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ve katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verme kararı aldı. Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Ayrıca, gençlere internet kartı ve sinema bileti hediye ettiği de belirtildi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.
ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?