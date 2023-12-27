CHP\'nin terörle mücadele bildirisini imzalamamasına tepki

Türkiye'yi yasa boğan 12 şehit haberinin ardından TBMM'de teröre karşı imzalanan ortak bildiriyi CHP'nin imzalamamasına tepki gösteren 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, "Özgür Bey'in toplumdan özür dilemesi lazım" dedi.

Devlet eski Bakanı Sevigen, "12 tane ana kuzusu, ateş düştüğü yeri yakıyor, eskiden Türkiye'yi yakardı, o kadar masum bir bildiri ki sadece ve sadece askerlere destekti. Askerlerimiz 'Şehit olsam benim babama da küfür edecekler' diyecekler, şehit babasına küfreden bir insana ana muhalefet partisi başkanı laf söylemez mi? İddia ediyorum, çok pişmandır, sırf İstanbul dukalığı için Allah aşkına CHP ve Türkiye ateşe atılır mı? Ekrem Bey niye laf söylemiyor, Kemal Bey öyle zannediyorum ki imzalardı, gelen gideni aratır derler ya, Türkiye çoluk çocuğa kaldı. Değişim olur diye düşündük ama beceremedik, onlara bir çağrıda bulunuyorum. Özgür Özel adına, o imzayı atmayanlar adına, şehit annelerinden, babalarından, eşlerinden, çocuklarından bu vatan için ölenlerden özür diliyorum" derken duygusal anlar yaşadı.

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit düştüğü terör saldırılarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi teröre karşı ortak bildiri imzalarken CHP ve DEM Parti'nin bildiriye imza atmamasına tepkiler sürüyor. Devlet eski Bakanı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bildiriyi imzalamamasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Sevigen, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı ortak ve güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtirken bildirinin imzalanmamasından dolayı şehit aileleri, yakınları ve vatanı için görev yapan herkesten özür dilediğini ifade ederken gözleri doldu.

"Bu terörü kınama bildirisi başka bir şey değil ki"

Milletlerin özellikle birlik olması gereken zamanlar olduğunu söyleyen Sevigen, "12 tane ana kuzusu, ateş düştüğü yeri yakıyor, eskiden Türkiye'yi yakardı ama son dönemlerde biz çok değiştik. Sadece ve sadece askerlere destekti, o kadar masum bir bildiri ki daha önce biz de hazırlardık ya da bir başka parti hazırlardı. Bir gün bir parti, bir başka önemli olayda başka bir parti hazırlar, şimdi İYİ Parti hazırlamış buna rağmen CHP, çocukluk diyeceğim, başka bir şey diyemeyeceğim. Bu terörü kınama bildirisi başka bir şey değil ki sen o bildiriyi imzala, çok dilediğin talepleri et. CHP Genel Başkanı olarak talimat verecek Özgür Bey önce CHP genel merkezinde sonra il, ilçe başkanlıklarında bayrakları yarıya indir, bakalım Türkiye'ye örnek oluyor mu olmuyor mu? Biz yasa başlamadan yas tutulması gerektiğini düşünüyoruz bana göre çok yanlış yaptık. Onu yapsaydık eğer şimdi Türkiye bunları konuşmayacaktı. Askerlerimiz 'Şehit olsam babama da küfür edecekler' diyecekler, şu gazetecilerin yaptıklarını görüyor musunuz, bazı politikacılardan şehit babasına hakaretler, küfürler biz ne zaman bu kadar kötü olduk?

"Gelen gideni aratır, Özgür Bey'in toplumdan özür dilemesi lazım"

CHP ve DEM Parti işbirliği konusuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Sevigen, "Özgür Bey'in tavır koyması lazım, 'Sen terörle arana mesafe koymazsan biz seninle işbirliği yapamayız' bunlar farkında değil, tarih okumuyorlar, Türkiye çoluk çocuğa kaldı. Şehit babasına küfreden bir insana kalkıp ana muhalefet partisi başkanı laf söylemez mi? 'Otur yerine' demez mi? Bu bize 5 puan kaybettirmiştir, Özgür Bey'in çıkıp şimdi toplumdan özür dilemesi lazım. Yuhlanması, oraya girememesi ne demek, ölmüş demektir, bana göre Özgür rahat uyuyamıyordur, kesin iddia ediyorum, çok pişmandır, sırf İstanbul dukalığı için birisinin kariyeri için Allah aşkına CHP ve Türkiye ateşe atılır mı? Ekrem Bey niye laf söylemiyor, buradan sesleniyorum, partiye getirmiş birisi olarak neden bir tek kelime söylemiyor şehitlerimiz, bildiri için her şeye konuşmuyor muydu? Neden, İstanbul belediye başkanı kalkıp da şehitlerimiz ya da CHP'nin imzalamadığı bildiriyle ilgili bir laf söylemez. Susuyor çünkü ben HDP'den oy alacağım zannediyor. Çok üzülüyorum partime, partimize yazık, en çok ona üzülüyorum. Daha önce böyle bir bildiriyi Kemal Bey imzalamıştı, Kemal Bey öyle zannediyorum ki imzalardı ben Kemal Bey'i çok affetmiyorum. Gitmedi, şimdi gitti gelen gideni aratır derler ya. Belki de Kemal Bey'in Özgür Bey'e ahı tutuyordur. Özgür Bey, siyaset çok ciddi bir iş, çoluk çocukla yapılmaz, siyaset kendini bilmeyen insanlarla da yapılmaz" dedi.

"Mustafa Kemal'in, Ecevit'in, Baykal'ın, İnönü'nün eş başkanı mı vardı?"

DEM Parti ziyareti sırasında CHP Lideri Özel'e yönelik söylenen "CHP'nin eş başkanı diyesim geldi" sözlerine sert tepki gösteren Sevigen, "Orada demiyor ki 'Hanımefendi ben buraya ciddi bir iş için geldim Türkiye'yi, yöneteceğiz' şakası bile hoş değil. Bizde derede eş başkanlık? Mustafa Kemal'in, Ecevit'in, Baykal'ın, İnönü'nün eş başkanı mı vardı? Özgür Bey ne konuşuyor 'Ben hükumetin arkasından gitmem, imza atmam' atmazsan, atma ne oldu, ne kazandın? Bu kafayla gitsinler, büyükşehirlerin hepsinde kaybederiz, Türkiye sahipsiz değil ki, sahipleri var; halk. Asker, o şehit babası sahipsiz mi? Ana muhalefet partisinden ses çıkmazsa ne zaman çıkacak sesimiz, partiye yazık ettik. Değişim olmadı, değişim olur diye düşündük ama beceremedik. Para ideolojiyi yendi, delegelerle ilgili çok şaibeler konuşuldu. Toplumda '5 tane Ekrem Bey'e yakın müteahhit CHP'yi satın aldı diyorlar, delegelerle böyle bir dedikodu var, söylenti var. Doğru olup olmaması önemli değil ama bizim yüreğimizi yakan budur en çok bundan üzüntü duyuyorum. Parti meclisinden önce Fatih Belediye başkanını açıklayan bir büyükşehir belediye başkanı olur mu?" ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel adına, o imzayı atmayanlar adına herkesten özür diliyorum"

CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimler de kaybolur ben istiyordum ki belediyeleri biz yönetelim böyle giderse biraz zor gibi gözüküyor. Gidip şehit babasından özür dilerler topluca, Ekrem Bey'in ortaya çıkıp Özgür Bey ile beraber toplumdan özür diler, yara kapanabilir mi diye düşünüyorum, onlara öyle bir çağrı yapıyorum. O yarayı kaşımayın, askerlerimizle, şehitlerin cenazesiyle ilgili siyaset yapmayın. Cephede savaşan çocukların moralleri nasıldır şimdi? Peygamber ocağı, oraya gitmeyene adam olmadı derlerdi şimdi o insanlara babalarına, ailelerine küfür ediyoruz, terör örgütlerini kınamıyoruz. Ben Özgür Özel adına özür diliyorum, o imzayı atmayanlar adına herkesten özür diliyorum. Şehit annelerinden, şehit babalarından, eşlerinden, çocuklarından bu vatan için ölenlerden özür diliyorum. Eski bir genel sekreter yardımcısı, eski bir bakan olarak, gerçekten özür diliyorum. Üzmez mi, o çocuklara ne zaman sahip çıkacağız? O bildiriye müdahale edemediğimiz, bunlar CHP'nin başında oturduğu için, hiçbir şey yapamadığımız için özür diliyorum. Ankara'da kavga başlamış Özgürcüler, Ekremciler, MYK'da birbirine girmişler, Ekrem bey istiyor ki İzmir'i de, Ankara'yı da ben belirleyeyim, öyle bir şey olabilir mi bir belediye başkanı?"

"Genel başkan olmak isteyecek"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki İBB seçimini kaybetmesi durumunda genel başkanlık isteyebileceğini ifade eden Sevigen, "Genel başkan olmak isteyecek olmazsa da bırakıp gidecek. Sen yanlış yapıyorsun, şehit babasına küfredemezsin sus, otur diyecek bu kadar başka bir şey istemiyoruz ki. Askerlerimize, şehitlerimize sahip çık, sonra git yarış Tayyip Bey bizim düşmanımız değil ki rakibimiz. DEM ile işbirliği yapacaklarsa 'Terör örgütüyle arana mesafe koy PKK'ya terör örgütü demezsen biz seninle beraber olmayacağız' demeleri lazım. İnanın getirisinden çok götürür. Sloganlara dikkat ediyor musun, 'Şehirleri kaybetmeyelim' demiyorlar ki başka şehirler katalım, AK Parti ne diyor 'Bu şehirleri geri alacağız' diye konuştu. - İSTANBUL