Çiftçi Yer Fıstığını Sosyal Medyadan Satıyor

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticisi, kilosunu 25 liradan tüccara vermek istemediği ürününü sosyal medyada verdiği ilanla satmaya çalışıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık 280 dönüm yer fıstığı eken çiftçi Nebi Adsız, kilosunu 25 liradan almak isteyen tüccara zararına satmak istemediği için, sosyal medyadan kilosunu 50 liradan satışa çıkardı. Kargo ile Türkiye'nin her yerine yer fıstığı gönderen çiftçi Adsız, çiftçinin hiçbir dönemde bu kadar zarara uğramadığını söyledi.

"Kökü ile zarar fıstık bu sene"

Nebi Adsız şunları söyledi:

"1998 yılından beri ekiyorum, 26 yıl oldu. Ben bu fıstığı her sene tüccara satıyordum. Bu sene 25 lira, 26 lira, onu da üç aylık istiyorlar. Yani kökü ile zarar fıstık bu sene. Ben onun için bu sene kendim karar verdim perakende satışı yapıyorum. Zararına bu sene satış yapıyoruz. Geçen sene bu fıstığı 60 liraya satmıştık bu sene 25 lira. Zararın neresinden dönmeye çalıştığımızı görüyorsunuz. Girdi maliyetleri geçen sene 30 liraydı kiloda, bu sene girdi maliyetleri 50 lira kiloda. Bu sene en azından 60- 65 lira olması lazım ölüsü yani çiftçinin zarar etmemesi için, bu sene 25 lira.

"Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyorum"

Bu sene arkadaşım vardı 'Twitter'a atalım' dedi attık. Çevreden arayanlar var, dostlar arkadaşlar uzaktan arayanlar var. Bunların aracılığıyla kargo karşılığı yollama ve satmak için bunu düşündük, satmaya karar verdik. Esnafa satmamak için mecburi bunu kargo bedeli olarak satışa sunduk. 50 lira kilosu, her yere kargo mevcuttur. Bu şekilde satıp bitireceğiz. Sosyal medyadan da ilan veriyoruz, herkese duyurulur. Bunun başka çıkar yolu kalmadı. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar; Karadeniz'den, İstanbul, Keşan'dan her taraftan arıyorlar. Ağrı'dan, Türkiye'nin her tarafından bugün aradılar. Bunu kargo bedeli dahil satıp bitireceğiz başka çaresi yok, zarar yani. Zararına satacağız yine de. Buna tüccar geldi 26 lira, o da 'üç aylık' diyor onu da çek veriyor. Çiftçiyi kökten bitirmeye çalışıyorlar. Allah kimsenin eline düşürmesin çiftçiyi. Seneye zaten bu fıstık böyle olursa 15 lira 20 lira yine aynı fiyat olur."