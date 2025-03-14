Cip Köyü'ndeki Jeotermal Su Kaynağı Projeleri Bekleniyor - Son Dakika
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Cip Köyü'ndeki Jeotermal Su Kaynağı Projeleri Bekleniyor

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Elazığ'ın Cip Köyü'nde bulunan yüksek mineral içeriğine sahip jeotermal su kaynağının işletilmesi için vatandaşlar ve muhtar projelerin hayata geçirilmesini talep ediyor. 6 yıl önce Elazığ Belediyesi'ne devredilen kaynak hala atıl durumda bırakılmışken, yerel yöneticilerin atılacak adımları merak ediliyor.

14.03.2025 13:36  Güncelleme: 14:26
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Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın merkez Cip Köyü'nde 2019 yılında bulunan ve yüksek mineral içeriğine sahip jeotermal su kaynağının işletilmesini isteyen vatandaşlar söz verilen projelerin hayata geçirilmesini istiyor. Cip Köyü muhtarı Mehmet Özel, "Elazığ Belediyesi 6 yıl önce işletme hakkını aldı. Projeleri hazırmış, bekliyormuş. İnşallah projeler gerçekleşirse Elazığ'a büyük faydaları olacak. Biz projelerin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Hem bölgemiz için hem Elazığ için hem de ilimizin istihdamına çok faydası olacaktır" dedi.

2019 yılında Cip Köyü'nde bulunan ve 2 bin 300 metrelik derinlikte 60 derece sıcaklığa sahip olan mineral değeri yüksek olan jeotermal su saniyede 90 litrelik akış hızına sahip. Cip Köyü'nde bulunan 4,5 hektarlık jeotermal kaynak sahasının ihalesini 2019 yılında 30 yıllığına Elazığ Belediyesi almıştı. Ancak ihalenin yapıldığı günden beri henüz bir projenin hayata geçirilmediğini ifade eden Elazığ Cip Köyü Muhtarı Mehmet Özel bulunan jeotermal su kaynaklarının işletilmesini beklediklerini söyledi.

Suyun bulunduğu alanda jeotermal tesislerin yapımıyla birlikte sağlık sektöründe atılım beklentisi oluşan Elazığ'da, bir müddet sonra kaplıca turizminin de yeni ve önemli bir sektör haline gelebileceğini dile getiren Özel suyun aynı zamanda seracılıkta, jeotermal otel tesislerinde ısıtmada kullanılacak bir özelliğe sahip olduğunu söyledi. Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Bu su 1200 metrede, saniyede 90 litre, 60 derece sıcaklığı olan kükürtlü bir su. Bu su seracılıkta, jeotermal otel tesislerinde ısıtmada kullanılacak bir özelliğe sahip. Bulunduğunda bölgede jeotermal tesisi yapılacağı, seracılığın gelişiminde önemli katkıları olacağı bizlere belirtilmişti. Hatta o zamanki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bizzat gelip açılış yaptı, büyük işler yapılacağını söylediler. Biz de bekliyoruz inşallah bu halka, bu yöremize faydası olur. Bildiğim kadarıyla Elazığ Belediyesi 6 yıl önce işletme hakkını aldı. Projeleri hazırmış, bekliyormuş. İnşallah projeler gerçekleşirse Elazığ'a büyük faydaları olacak. Biz projelerin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Biz bir an önce yapılmasını, bu tesislerin faaliyete geçmesini istiyoruz. Hem bölgemiz için hem Elazığ için hem de ilimizin istihdamına çok faydası olacaktır. İşsizliğin önüne geçilecektir. Belediye başkanımız bu projeleri gerçekleştirdiği takdirde işsizliğe büyük faydası olacağına inanıyoruz. Millet bunu bekliyor. Bölgemizde bu hizmetlerin faaliyete geçmesini bekliyor. En büyük katkısı turizme olacak."

DEVA Partisi İl Başkanı Biçer: "Şehir ekonomisine katkı sağlayacak projeler nerede?"

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, Cip Köyü'nde bulunan jeotermal su kaynağının yıllardır atıl durumda bırakıldığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Elazığ'da istihdamı artıracak, tarıma ve turizme büyük katkı sağlayacak bir kaynak var ancak 6 yıldır tek bir adım atılmadı. Cip Köyü'nde çıkarılan ve bölge için büyük bir ekonomik fırsat anlamına gelen bu jeotermal su, hala değerlendirilmeyi bekliyor. 2023 yılının başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla açılışı yapılan ve Elazığ Belediyesi'ne tahsis edilen bu alan için ne tür projeler düşünülüyor? Valilik ve belediye başkanı bu kaynağı değerlendirmek için neyi bekliyor? Bu jeotermal suyun kullanım alanları oldukça geniş. Termal turizm, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda değerlendirilebilir. Ancak Elazığ Belediyesi 6 yıldır tek bir çivi bile çakmadı. Açılış yapıldı, vaatler verildi ancak bölgenin hala çorak bir arazi olarak kaldığını görüyoruz. Eğer buraya yatırım yapılmayacaksa, halka neden büyük projeler vaat edildi? Biz Deva Partisi olarak şeffaf yönetimi savunuyoruz ve kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Eğer belediye bu projeyi yönetemeyecekse, farklı yatırımcılarla görüşmeler yapılarak sürecin hızlandırılması sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cip Köyü'ndeki Jeotermal Su Kaynağı Projeleri Bekleniyor - Son Dakika

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