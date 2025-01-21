Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Yeni Adımlar - Son Dakika
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Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Yeni Adımlar

Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Yeni Adımlar

TESK Başkanı Palandöken, çocuk işçiliği ile mücadelede önemli adımlar atıldığını belirtti.

21.01.2025 11:24
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuk işçiliği, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en hassas sosyal sorunlardan biridir. Ülkemizde çocuk işçiliğiyle mücadele için önemli adımlar atılmış olsa da yapılması gereken çok şey var" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, DMW Diplomatlar Birliği ve Köksal Akademi tarafından İstanbul'da düzenlenen Avrupa ve Türkiye İş Dünyasında Sürdürülebilirlik- İnsan Hakları Forumu Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

Palandöken, burada yaptığı konuşmada, "Hepimizin bildiği üzere, çocuk işçiliği, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en hassas sosyal sorunlardan biridir. Ülkemizde çocuk işçiliğiyle mücadele için önemli adımlar atılmış olsa da yapılması gereken çok şey var. Unutmayalım ki, 'Gelecek, nitelikli ellerde şekillenir.' Ahilik geleneği ışığında 'Mesleğini öğren, geliştir, geleceğini inşa et' anlayışıyla geleceğin mesleklerine dair çalışmalar yapıyor, bu raporları hayata geçirerek esnafımızı geleceğin işlerine hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin eğitim ve istihdam yolculuğuna rehber oluyoruz"

Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda TESK olarak uzun süreli programları ve projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Palandöken, "Bu programlardan birisi de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Konfederasyonumuz ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Ekspertiz Fırans ve Eduser'in yürütücüsü olduğu İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı İMEP'tir. 2020 yılından bu yana İMEP, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin eğitim ve istihdam yolculuklarına rehberlik ederek onlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlayan bir program olmuştur. Programımızın başlangıcından bu yana öncelikle, 135 binden fazla genç, çıraklık eğitimine yeni katıldı. Bu gençlerin yaklaşık 14 bin 500'ü Suriyeli, bu da programımızın kapsayıcılığını ve çeşitliliğini yansıtmaktadır" şeklinde konuştu.

"4 binin üzerinde çalışan çocuk çıraklık eğitimine yönlendirildi"

Palandöken, 4 binin üzerinde çalışan çocuğun tespit edilerek örgün eğitime veya çıraklık eğitimine yönlendirildiğini söyleyerek, "Bu çocuklarımıza eğitimde ikinci bir şans vermek suretiyle, onların gelecekte daha iyi fırsatlar yakalamasını sağladık. Ayrıca, İMEP programı kapsamında yaklaşık 800 iş yerinde, çırak öğrencilerin uygulamalı eğitim ortamlarının iyileştirilmesine destek verdik. Bu işyerlerinde daha iyi ve güvenli eğitim alan çıraklarımız, mesleki becerilerini daha etkili bir şekilde geliştirdiler. TESK olarak, 12 Birliğimizle ve 100'ün üzerinde mesleki odamızla birlikte sahadaydık ve çalışmaları hep beraber gerçekleştirdik. 2025 yılının başında İMEP 2'nin imzalarını atarak yukarıda çok küçük kısmından bahsettiğim başarılarını aşmayı kendimize amaç edindik" diye konuştu.

"Deprem bölgesindeki çocuklarımızı elbette unutmadık"

Palandöken, UNICEF ile 2018'den beri Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı'nın dördüncü fazını büyük bir başarıyla devam ettirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sahaya inerek sadece teşkilatımızla değil, çocuklarımız, gençlerimiz, aileler, usta öğreticilerimiz ve mesleki eğitim merkezi öğretmenleri ve yöneticilerinin yanı sıra iş yerleriyle de görüşmeler yaptık. 6 binin üzerinde iş yerini ziyaret ederek bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik, çıraklarımızı mesleki eğitime yönlendirdik. Esnaf ve Sanatkarlara verilen eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda 665 işletmeye ulaşarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağladık. Deprem bölgesindeki çocuklarımızı da elbette unutmadık. 550 öğrenciye hem nakdi eğitim teşviki yardımı yaptık hem de psiko-sosyal destek sağladık. Programla gençlere dijital beceri eğitimleri ve iş temelli eğitim programları vererek 495 öğrencimize geleceğin mesleklerini tanıttık ve dijital dönüşüme dikkatlerini çektik." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Yeni Adımlar - Son Dakika

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