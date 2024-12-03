Çocuk İstismarı Sempozyumu Van\'da

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Çocuk İstismarı ve Mağdura Yaklaşım Sempozyumu" düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Göz, çocuk istismarının en büyük örneğinin Gazze'de yaşandığını söyledi. Filistin'de bugün binlerce savunmasız kadın ve çocuğun açlığa mahkum edildiğini belirten Göz, "Sakat bırakılan çocuklar Gazze'de yaşıyor. Elleri, ayakları olmayanların ülkesi oldu maalesef. Bu tablo duyarsızlığın sonucunda ortaya çıktı. Duyarlı olması gerekenler, sorumluluk sahibi ülkeler, Birleşmiş Milletler, Arap ülkeleri susuyor. Konuşması gerekenler konuşmuyor. Buna tepki göstermemiz, konuşmamız gerekiyor. Gücümüz yetmiyorsa malımızla, o da yetmiyorsa kalbimizle yanlarında olduğumuzu göstermeliyiz. İstismara maruz bırakılan halka sahip çıktığımızı haykırmalıyız. Gazze'de bugüne kadar yaklaşık 17 bin 400 çocuk katledildi. Savaşların, çocuk istismarlarının olmadığı, tüm çocukların çocukluklarını çocukça yaşayacakları bir dünya diliyorum" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nur Akman Alacabey de, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çocukların haklarını ve güvenliğini savunma yolunda kararlı olduklarını dile getiren Alacabey, "Hep birlikte en savunmasız olanlar için daha iyi bir gelecek inşa etme adına büyük bir adım atıyoruz. Bugün burada çocuk istismarı ve mağduriyetinin yalnızca bir birey ya da bir aileyi değil tüm toplumu derinden etkileyen ve her yönüyle çözülmesi gereken bir problem olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki çocuklarımız, en masum oldukları dönemde, en acımasız şekilde istismara uğrayabilmektedir. Ancak bizler bu acı gerçeğe göz yummayarak farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve çözüm geliştirme adına bugün burada sorumluluk alıyoruz" diye konuştu.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ise çocuklar için her yerde mücadele ettiklerini aktardı. Yaklaşık 300 bin gönüllü üyeyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Özkan, "Özellikle gençlerin çok büyük bir etkisi var. Bugün de Van YYÜ'deyiz. Burada inanılmaz derecede gençlerin katkısını ve farkındalığını görüyorum. Toplumumuzdaki çocukları hep birlikte koruyacağız. 150 öğrenciye burs veriyoruz. 4 bin 500 üzerinde davaya ücretsiz destek sağlıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Daha korunaklı bir toplum, çocuklarımızın daha huzurlu olduğu ve istismarcıların aramızdan ayıklandığı bir yapı kurmayı amaçlıyoruz. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Failler ya da istismarcılar sadece erkekler değil, kadınlar da olabiliyor. Bu yüzden sesimizi çıkarmalıyız. Annelere, öğretmenlere ve tüm meslek gruplarına sesleniyorum. Aramızda böyle bir istismarcı varsa lütfen bunu bildirelim ve mücadele edelim. Çocukların bu yaşadığı durumun önüne birlikte geçelim. Mücadelemiz devam edecek. Önümüzdeki hafta Ankara'da öz babası tarafından istismar edilen ve öldürülen çocuğumuzun davasına katılacağız. 26 Aralık'ta Diyarbakır'da Narin çocuğumuzun davasında olacağız. Çünkü bizim bu çocuklara bir borcumuz var. Onlar öldürüldüler, hayattan koparıldılar. Çocukluklarını yaşayamadılar. Ama bizim amacımız başka Narinler, başka Eylüller, başka Leylalar olmasın diye çaba harcamak. Birlikte çaba harcarsak bu sorunların üstesinden geleceğiz. Bugün canımız çok yanıyor ama ileride de çocuklar şunu diyecek. Bizim için mücadele eden birileri var" ifadelerini kullandı.

Daha sonra oturumlarla devam eden programa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin eşi Duygu Şevli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - VAN