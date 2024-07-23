Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturdu

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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, bu toplu görüşmeleri her ayın son perşembe günü yapacaklarını söyledi.

Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü, iş arayan vatandaşlar ile 29 firmayı buluşturdu. İŞKUR Binası bahçesinde gerçekleştirilen organizasyona yoğun katılım oldu.

İş görüşmelerine katılan Yasin Atak isimli vatandaş, hükümetin işsizlikte yanlış politikalar izlediğini belirterek şunları söyledi:

"İstihdam için buradayız. İŞKUR'a işe alınmak için geldik ama Türkiye şartlarında işsizlik giderek artmakta çeşitli sebeplerden dolayı, hükümetin bunda etkisi çok ve her geçen gün de işsizlik artmakta. Hükümetin de derhal buna bir çözüm üretmesi gerekiyor kesinlikle. Hükümet bu konuda çok duyarsız. Bu arada adam kayırma, torpil, had safhada almış başını gidiyor. O yüzden daha adaletli bir yönetim için daha düzenli huzurlu bir ortam için insanların kesinlikle hakkıyla işlere yerleştirilmesi gerekir.

"üniversite mezunu olduğum halde fabrikalarda çalışıyorum"

Biz buraya geldik sadece bekliyoruz. Zannetmiyoruz işe de alınacağımızı, yani burada iş imkanları kısıtlı. Sadece asgari ücretle geçim sağlamaya çalışan insanlardan dev işler bekliyorlar iş verenlerde aynı zamanda. Ben iki gün önce işten ayrıldım. Küçülmeye gidildiğini söyledi fabrika yani isim vermeyeceğim. O yüzdendir ki insanlar her geçen gün işsizlik artmakta dışarıdan gelen göçmenlerle istihdam sağlanmakta Afganlı, Suriyeli ve daha farklı istihdamlar sağlanmakta. Türk insanın buradaki istihdamı her geçen düşmektedir. O yüzden hükümet çok yanlış politikalar izlemektedir. Hükümetin derhal bu konuda kendine gelmesi gerekir. Gereken müdahaleleri gereken çözümleri üretmesi gerekir. Ben üniversite mezunuyum. Fabrikada çalışıyorum. Yani üniversite mezunu olduğum halde fabrikalarda çalışıyorum ve fabrikada iş de bulamıyorum, yok. Asgari ücretle geçim sağlamaya çalışıyoruz aileler olarak, en az 2- 5 kişi çalışacak ki evde geçim olsun asgari ücretle. Asgari ücretin de yeterli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gereken adımların atılmasını da devletimizden, hükümetimizden bekliyoruz."

"İnşallah herkes umduğu işi bulur"

Hakan Coşkun'da İŞKUR'da düzenlenen toplu iş görüşmesine katılarak, "Güzel bir organizasyon teşekkür ederiz emeği geçenlere, bir sürü arkadaşlarımız var. İnşallah herkes umduğu işi bulur. Biz de umduğumuz işi bulmak için buradayız. Teşekkür ederiz herkese" diye konuştu.

Şerife Yandım ise "Çok güzel bir şey. Herkes iş sahibi olur en azından. Boşta gezenlerin işi olmuş olur. Çok güzel bir uygulama yapmışlar. Çok beğendim" dedi.

Toplu iş görüşmeleri her ayın son perşembesi yapılmaya devam edecek

İŞKUR Müdürü Levent Tuzcu, bu toplu görüşmelerin her ayın son perşembe günü gerçekleştireceklerini ifade etti. Tuzcu, 29 firmanın katıldığı toplu iş görüşmelerinde açılan stantları tek tek ziyaret etti.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'da İŞKUR'da düzenlenen toplu iş görüşmelerin yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Toplu iş görüşmeleri hakkında bilgi aktaran Dağlı, "Bugün burada gördüğümüz gibi her ayın son perşembe günleri yapacağımız ve bugün itibarıyla başlattığımız, iş görüşmelerinde 29 tane firmamız, çalışmak isteyen kendisine istihdam sağlanmasını isteyen vatandaşlarımızla görüşmelerini sağlıyor. Karşılıklı işin mahiyeti, işin niteliği ve benzeri şartlar görüşülmek suretiyle işçilerimiz, çalışmak isteyen işçilerimiz iş alanlarına kaydırılıyor bu şekilde. Bugün burada güzel bir heyecan var. Çalışmak isteyen hanımefendiler var, erkek arkadaşlarımız var. Hepsi müracaatlarını yapıyorlar. İnşallah çoğu da olumlu sonuçlanacak. Her ayın son perşembesi burada bu faaliyetimiz devam edecek. Ben bunu özellikle Çorumlu hemşehrilerime duyurmak istiyorum" diye konuştu.