Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kilis'te 495 deprem konutunun kurası çekildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kilis'te 495 deprem konutunun kurası çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katılımıyla Kilis\'te 495 deprem konutunun kurası çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

26.10.2024 19:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen ve yapımı tamamlanan Kilis'teki 495 konutun kura çekimine canlı bağlantıyla katıldı. "Asrın felaketi" 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunun kura töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kilis'te de yapımı tamamlanan 495 konutun kurası merkeze bağlı Deveciler Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarının kurası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılmasıyla çekildi. Kilis'te kura törenine Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı.

Vali Tahir Şahin, Yüksel Güvenlier çiftine anahtarlarını teslim etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kilis'te 495 deprem konutunun kurası çekildi - Son Dakika

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