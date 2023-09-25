Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüşüyor! Masada Karabağ'daki olaylar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret için Nahçıvan'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan askerleri selamladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye başladı. Görüşmede Karabağ'daki son gelişmeler ele alınacak.

AYNI ARAÇLA GİTTİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne, Aliyev ile aynı araçla geçti. Tören alanına Aliyev'le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı.

KARABAĞ'I KONUŞACAKLAR

Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti. İki lider arasındaki görüşme başlarken toplantıda iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Karabağ konusunun ele alınması bekleniyor.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

Erdoğan görüşmenin ardından, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı temel atma törenine katılacak. Erdoağan ve Aliyev, daha sonra katılacağı ortak basın toplantısı ve imza töreninin ardından Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.