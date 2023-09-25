Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüşüyor! Masada Karabağ'daki olaylar var - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüşüyor! Masada Karabağ'daki olaylar var

Son Güncelleme: 25.09.2023 14:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Nahçıvan'a gitti. Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Toplantıda Karabağ'daki son durum ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret için Nahçıvan'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan askerleri selamladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye başladı. Görüşmede Karabağ'daki son gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev görüştü

AYNI ARAÇLA GİTTİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak çalışma ziyareti kapsamında Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'ne, Aliyev ile aynı araçla geçti. Tören alanına Aliyev'le birlikte gelen Erdoğan, burada askerleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev görüştü

KARABAĞ'I KONUŞACAKLAR

Tören sonunda iki lider, baş başa görüşmek üzere meclise geçti. İki lider arasındaki görüşme başlarken toplantıda iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Karabağ konusunun ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev görüştü

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

Erdoğan görüşmenin ardından, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı temel atma törenine katılacak. Erdoağan ve Aliyev, daha sonra katılacağı ortak basın toplantısı ve imza töreninin ardından Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev görüştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüşüyor! Masada Karabağ'daki olaylar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüşüyor! Masada Karabağ'daki olaylar var - Son Dakika
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