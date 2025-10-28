Dede ile torununun motosiklet yolculuğu yüzleri gülümsetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 76 yaşındaki İsmail Alakaz'ın, torunu Fatih Alakaz'ın kullandığı motosikletin arkasında yol alırken verdiği tepkiler yüzleri güldürdü.

MOTOSİKLETTEN KORKAN DEDE İLE TORUNUNUN YOLCULUĞU GÜLÜMSETTİ

Eğerci köyünde yaşayan Alakaz, yolculuk boyunca tedirginliğini dile getirirken torunu Fatih Alakaz dedesini sakinleştirmeye çalıştı. Hem motosikletten çekindiğini söyleyen hem de yolculuktan vazgeçmeyen yaşlı adamın sözleri dikkat çekti.Torun Fatih'in "Sakin" uyarısına karşılık dede Alakaz, "Yoluna bak. Bak atarım kendimi motordan aşağıya. Vuruyoruz. Kolumuz kırılacak" dedi. Diyaloglar, yolculuğa tanık olanları tebessüm ettirdi.

KORKU VE NEŞEYİ AYNI ANDA YANSITTI

Köy yollarında yapılan kısa bir gezinti sırasında amatör kameraya yansıyan ikilinin sıcak diyalogları, korku ve neşeyi aynı anda yansıttı.