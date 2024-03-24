DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Elazığ\'da Partililere Seslendi

Yerel

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Elazığ'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezini (SKM) ziyaret etti. Partililere seslenen Koçyiğit, "Ne yazık ki ülkeyi yiyip bitiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Elazığ Kürdüyle Türküyle Alevisiyle Sünnisiyle yıllardır iç içe yaşayan bir kent. Ama ne yaptılar Elazığ'ın Kürt kimliğini yok etmeye çalışıyorlar, Elazığ'ın Kürt kimliğini devşirmeye çalışıyorlar, Elazığ'ı faşizmin üssü haline getirmeye çalışıyorlar. İşte biz bu anlayışa karşı Elazığ'ı barışın, kardeşliğin, özgürlüklerin şehri yapacağız." dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Elazığ'da esnaf ziyaretinin ardından merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki SKM'de partililerle buluştu. Koçyiğit'e partisinin Elazığ Belediye Eş Başkan adayları Hayrettin Kaya ve Songül Cengiz de eşlik etti. Koçyiğit, SKM önünde partililer halay çekti.

"TÜRKİYE HALKLARININ MESAJI NET"

Yerel seçimlere sayılı günler kaldığına işaret eden Koçyiğit şunları söyledi:

"Çok görkemli bir Nevruz'u geride bıraktık. 2024 Nevruz'u muhteşemdi. İstanbul'dan Hakkari'ye, Diyarbakır'dan Tekirdağ'a, Mersin'den Kars'a kadar halklarımız alanlarda, meydanlardaydı. O alanlar, meydanlar şunu haykırdı; bu ülkede zulmeden, elinden geleni ardına koymayan, DEM'i, bu ülkedeki muhalifleri sınırlandırmaya çalışan, onun siyasetini engellemeye çalışan, partisini kapatan, siyasetçisini Eş Genel Başkanını tutuklayıp cezaevine koyan anlayışa karşı milyonlar sokaklara, meydanlara aktı ve 'Biz buradayız burada olmaya devam edeceğiz' dedi. Selam olsun Nevruz meydanlarına, selam olsun bu iradeyi ortaya koyan halkımıza. Kürt halkının, Türkiye halklarının, bu ülkedeki ezilenin, emekçinin, kadınların mesajı net; 'AKP- MHP faşizmine geçit yok, jitem ittifakına geçit yok, savaştan geçinenlere geçit yok, emeğimize el koyanlara geçit yok, kadını köleleştiren evlere kapatanlara geçit yok, dedi Nevruz meydanları. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında gerçek anlamda Kürt sorununun demokratik, barışçıl yollardan çözülmesi mesajını açık ve net bir şekilde verdiler. Bütün Nevruz meydanlarına bakın barışı haykırdılar. Ama karşımızda ne var? Bu barışa gözünü, kulağını kapatmış, varsa yoksa savaştan çıkarını gözeten, güvenlikçi politikaları esas alan bir ittifak var, bir savaş ittifakı var. Bu ittifak şu seçim meydanlarında bile halkın yarasına merhem olacak tek bir söz kurmuyorlar. Varsa yoksa dertleri Kürtlerle. Meydanlar savaş ilanına karşı barıştan yana tutumunu ortaya koydu. Yeniden ekmeğimizin, aşımızın soframızdaki zeytinimizin, peynirimizin, çocuğumuzun nafakasının götürülüp tanklara, topa, mermiye yatırılmasına itiraz ediyoruz."

"ELAZIĞ'I FAŞİZMİN ÜSSÜ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ülkeyi yiyip biteren bir iktidar olduğunu söyleyen Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Elazığ Kürdü'yle Türküyle Alevisiyle Sünnisiyle yıllardır iç içe yaşayan bir kent. Ama ne yaptılar Elazığ'ın Kürt kimliğini yok etmeye çalışıyorlar, Elazığ'ın Kürt kimliğini devşirmeye çalışıyorlar, Elazığ'ı faşizmin üssü haline getirmeye çalışıyorlar. İşte biz bu anlayışa karşı Elazığ'ı barışın, kardeşliğin, özgürlüklerin şehri yapacağız. Bu güzel bu tarihi kenti özüyle, kimliğiyle, dilleriyle buluşturacağız. Bu kentte yan yana eşit ve özgür bir yaşamı beraber inşa edeceğiz. O nedenle bu kısıtlı sürede her birinizin belediye eş başkanlarımız gibi belediye meclis üyelerimiz gibi gece gündüz çalışmasını istiyoruz. Yan yana durmalıyız, beraber olmalıyız, birlikte çalışmalıyız. Herkesin ama herkesin bu mücadeleye koyacağı bir katkı var. Biz bu katkıları üst üste koyarak, yan yana getirerek bu kontra ittifakına, jitem ittifakına karşı tarihi tarihi bir ders vereceğiz. İnanıyorum ki Harput'tan, Elaziz'den mücadelenin sesi yükselecek, DEM Parti'nin sesi yükselecek."