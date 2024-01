Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze\'de ölen bütün bir insanlıktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Gazze'de ölen sadece çocuklar, kadınlar, masum siviller değil, Gazze'de ölen bütün bir insanlıktır" dedi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek ve şehitleri anmak için Türk Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca "Şehitlerimiz İçin Sözümüz Var" programı düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da başlayan programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze halkının yanında olduklarını söyleyerek, onlar için herkesten dua istedi. İsrail'in zulmüne sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren Erbaş, bunun her şeyden önce bir insanlık vazifesi olduğunu ifade etti. Erbaş yaptığı konuşmada, "Müslümanların idaresi altında asırlarca barış yurdu olan Kudüs ve çevresi, bugünlerde hiçbir uluslararası kurala ve hukuka uymayan siyonist zalimlerin elinde eşi görülmemiş bir katliama sahne olmaktadır. Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te ve diğer bütün şehirlerde benzeri görülmemiş bir zulüm işlenmekte; kadın, çocuk demeden bir millet topyekun yok edilmeye çalışılmaktadır. Yıllardır açık hava hapishanesine çevrilen Gazze yakılıp yıkıldı, hastaneler, okullar, ibadethaneler yerle bir edildi. Çoğunluğu çocuk ve kadın olan binlerce kardeşimiz, katil İsrail'in hayasızca saldırılarında hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise evsiz, yurtsuz bir şekilde açlık, susuzluk, salgın hastalık gibi sorunların pençesinde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Gazze, tam anlamıyla insanlık dışı bir vahşete maruz bırakılmaktadır. Yazıklar olsun ki her şey tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmektedir" dedi.

"Gazze'de ölen sadece çocuklar, kadınlar, masum siviller değil, Gazze'de ölen bütün bir insanlıktır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bugün Gazze'de yaşananlar, küresel emperyalizmin ileri karakolu olarak hareket eden siyonistlerin zihin kodlarında nasıl bir canilik olduğunu bütün açıklığıyla ortaya çıkarmıştır. Kendilerini dünyanın efendisi zanneden zihniyetin aslında insanlık için nasıl bir musibete dönüştüğünü, yeryüzünde nasıl bir fesada yol açtığını açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yaşananlar, kendilerini ıslah edici gibi göstermeye çalışan uluslararası yapıların ve devletlerin de maskesini düşürmüştür. Her fırsatta insan haklarından, hukukun üstünlüğünden dem vuran Batı, bütün inandırıcılığını kaybetmiştir. İnsanlığa barış ve huzur getirme iddiasıyla ortaya çıkan Batı merkezli bütün politikalar iflas etmiştir. Zira bugün Gazze'de insanlar, en güvenli mekanları olan evlerinde öldürülüyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar hunharca katlediliyor. Namaz için mabede giren, tedavi için hastanede bulunan, mülteci kamplarına sığınan, hatta evini barkını terk ederken emniyeti için beyaz bayrak açarak yürüyen insanların üzerine bombalar yağıyor. Bir insan bu dünyada daha başka nasıl ve nerede güvende olabilir. Dört aya yakın bir süredir dünya, bomba sesleri ve enkazlar arasında tir tir titreyen yaralı çocukları izliyor. Torununun cansız gözlerinden öperek vedalaşan dedeler, parçalanmış yavrularını kucaklayarak çaresizce koşan babalar, yıkıntılar arasında evladını arayan anneler, bedenleri bombalarla parçalanmış bebeler. Vicdanlar şimdi değilse ne zaman sızlayacak. Aslında Gazze'de ölen sadece çocuklar, kadınlar, masum siviller değil, Gazze'de ölen bütün bir insanlıktır" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasının ardından sahneye sanatçılar çıktı. Sanatçıların söylediği ilahi ve marşlara salondaki misafirler de eşlik etti. - İSTANBUL