Diyarbakır Ulu Camii'nde dünya birincisi hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika
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Diyarbakır Ulu Camii'nde dünya birincisi hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu

Diyarbakır Ulu Camii\'nde dünya birincisi hafızlar Kur\'an-ı Kerim okudu

Diyarbakır 5. Haremi Şerif Ulu Camii'nde dünya birincilerinden Adem Bilgetay ve Mısır'dan gelen Essam Ahmed Husseın Alı vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ziyafeti çektirdi.

03.05.2025 16:36
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Diyarbakır 5. Haremi Şerif Ulu Camii'nde dünya birincilerinden Adem Bilgetay ve Mısır'dan gelen Essam Ahmed Husseın Alı vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ziyafeti çektirdi.

Kur-an'ı Kerim ziyafeti ilk olarak Mısır'dan gelen Essam Ahmed Husseın Alı başladı. Ardından İstanbul Üsküdar'dan gelen Adem Bilgetay vatandaşlara unutulmaz Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

Yoğun kalabalığın oluştuğu etkinlikte vatandaşlar dua etti ve Kur'an-ı Kerim dinledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından özellikle deprem bölgesindeki illere yönelik gerçekleştirilen Kur'an ziyafetini gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyük, "Bu Kur'an ziyafetine çeşitli dönemlerde dünya birincisi olmuş olan hafızlarımız iştirak ettiler. Tabii böyle bir programın Diyarbakır'da 5 Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Camimizde, ulu mabedimizde olması çok anlam ifade ediyor" dedi.

İstanbul Üsküdar Pazarbaşı Camii'nde görev yaptığını söyleyen Adem Bilgetay, 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu yarışmada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Türkiye 1'inciliği nasip olduğunu ve hemen bir yıl sonra yine uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olduğunu ifade etti. Bilgetay, "Türkiye'mizde bir ilk olan birincilerin birinciliği yarışmasında da Gaziantep'te yapılan yarışmada da cenabı Allah bizlere tekrar birinciliği nasip etti. Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim yolundan bizleri ayırmasın Kur'an-ı Kerim'e hadim eylesin inşallah. Yarışmadan hemen sonra doğudaki illerimizde 1 Mayıs Mardin olmak üzere, 2 Mayıs Batman, bugün de Diyarbakır Ulu Camii'ndeyiz. Buradaki camilerimizde Kur'an-ı Kerim ziyafeti programları yaptık, çok yoğun bir katılım oldu. Cenabı Allah katılan bütün cemaatimizden milletimizden halkımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapılan 10'uncu Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan ve tercümanlar eşliğinde konuşan Essam Ahmed Husseın, bu etkinliğin yapılmasından ve katılımından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Husseın, "Türk halkını çok misafirperver, çok ahlaklı ve çok sevecen bulduğunu ifade etti özetle ve ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza ayrıca teşekkürlerini ilettiler. Gerek siyasi, gerek dini yapmış olduğu çalışmalardan çok memnun olduklarını ifade ettiler ve inşallah bu Türkiye'ye ilk defa gelmiş ama inşallah son olmayacak diyor"

Kur-an'ı Kerim tilavetine katılan vatandaşlardan Aras Yıldız, çok güzel olduğunu ve etkilendiğini herkese de bu güzel dinletiyi kaçırmamasını tavsiye ediyorum dedi.

Mehmet Kaplan ise Adem hocanın hem Türkiye kıraatı hem de arap kıraatını birleştirdiğini söyledi. Kaplan, "Bana göre çok muazzam ve farklı sesi var mükemmel. Yani diyecek bir şey yok kaçıranlar büyük kayıp içerisinde, gelenler büyük kar içerisinde. İnşallah tekrar diğer hocalarımıza müftü bey diğer görevlerimiz getirirler bizlere burada şenlendirirler yüreğimize su serperler Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaşlardan Abdulkerim Kaçar'da çok memnun olduğunu ve bu programı yapan herkesten Allah razı olsun dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Yerel, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Ulu Camii'nde dünya birincisi hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika

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