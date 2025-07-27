Dr. Muhammed Aliyev: Sanatla Dolu 63 Yıllık Bir Hayat

Azerbaycan'da iken ailesinin geçimini sağlamak amacıyla çocuk yaşta resim ve heykel atölyesinde çıraklık yapmaya başlayan Dr. Muhammed Aliyev, resim tutkusuyla ressam oldu.

1996 yılında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelerek İstanbul'a yerleşen, 2011 yılında da üniversite okuyan kızı için Gaziantep'e taşınan 73 yaşındaki akademisyen Dr. Muhammed Aliyev, yaşamı boyunca farklı alanlarda eğitim görse de çocukluğundan beri resim yapmaktan vazgeçmeyerek Azerbaycan ve Türk kültürünü sanatıyla anlatmayı tercih ediyor.

14 yıldır Gaziantep'te yaşayan Aliyev, henüz 10 yaşındayken ailesinin geçimine destek olabilmek için resim yapmaya başladı. 12 yaşında ilk tablolarını satarak evin giderlerini karşılamaya başlayan Aliyev, bu yeteneğini hayatının merkezine alarak çok önemli başarılara imza attı.

63 yıldır mesleğini özveriyle sürdürüyor

Henüz küçük yaşta başladığı ressamlığa ilerlemiş yaşına rağmen halen devam eden ve sanatla örülü yaşam öyküsüyle genç kuşaklara ilham olan Aliyev, 63 yıldır mesleğini özveriyle sürdürüyor.

1952 yılında Azerbaycan'ın Bakü kentinde doğan, orta öğrenimini Bakü'de tamamlayan Aliyev, 1973 yılında Azim Azimzade Yüksek Ressamlık Okulundan mezun oldu. 1983 yılında Aiyev, Saint Petersburg Muhina Akademisinin Seramik bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisini tamamlayan Aliyev, 1983 yılından bugüne kadar kişisel ve karma birçok sergi açtı.

Eserleri Bakü'de Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Moskova Doğu Müzesinde sergilenen, ayrıca eserleri birçok ülkenin koleksiyonerleri tarafından alınan Öğretim Üyesi Aliyev, 2011 yılından beri kentteki bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapıyor.

Eserleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmide var

Ömrü mücadeleyle geçen ve ressamlık hayatı boyunca çok sayıda esere imza Aliyev'in bin bir emek ve zahmetle yaptığı eserler ise göz kamaştırıyor. Resim ve heykel yapmayı çok sevdiğini belirten Aliyev, ülkesinin ve Türk dünyasının ünlü sanat, edebiyat ve siyaset adamlarının resimlerini yapmaya öncelik veriyor. Aliyev'in değerli eserlerinin arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da resmi de bulunuyor.

Üniversitede bulunan atölyesinde tablo ve heykel yapmaya devam eden Aliyev, küçük yaşlardan bu yana resim sanatına olan sevgisini anlattı.

Çocukluktan beri resme çok merak duyduğunu ve resim yapmayı ilkokuldaki resim öğretmeninden öğrendiğini söyleyen Aliyev, ailesine destek olmak için başladığı sanat yolculuğunda 63 yılı geride bıraktığını söyledi.

"Özel galerilerde çok sergiler açtım"

Çocukluğundan beri resim ve tablolara ilgi duyduğunu ve hayali olan ressamlığı yapmanın gururunu yaşadığını belirten Aliyev, "1996 yılında Türkiye'ye geldim ve İstanbul'a yerleştim. İstanbul'da da bir seramik fabrikasında çalışmaya başladım. Ama resimle tanışmam çok küçük yaşta başladı. 12 yaşında resim yaparak aileme maddi destekte bulundum. Resim sanatına olan sevdam beni bu aşamaya getirdi. Bakü'de resim bölümünde okudum. Sonra Saint Petersburg'a gittim, orada dünyanın dünyaca meşhur sanayi ve ressamlık akademisinde okudum. İstanbul'da Beyoğlu'nda oturduğum için Beyoğlu Sanat Galerisi'nde ve özel galerilerde çok sergiler açtım" dedi.

"Mesleğimi çok seviyorum"

Üniversiteyi okuyan kızının eğitimi için 2011 yılında İstanbul'dan taşınarak Gaziantep'e yerleştiğini ve 14 yıldır Gaziantep'te yaşadığını belirten Aliyev, "Kızım tıp bölümünü kazandı, o yüzden buraya geldik. Oğlumda mimar oldu. Gaziantep'in tarihi yerleri olsun, Halfeti'de olsun ve kendi soyut çalışmalarımla ilgili sergiler açtım. Eğer resim yapmasaydım, her halde yazar olurdum. Çünkü bir hikaye anlatmayı ve hikaye düşünmeyi çok seviyorum. Resimlerimle, heykellerimle insanlara mesaj vermeye çalışıyorum. Resim ve heykel yapmayı seviyorum. Bende bir sanatçı ruhu var. Allah'ım bana bu mesleği verdiği için çok mutluyum. Çünkü mesleğimi çok seviyorum. Bir sanatçı gibi mesleğimle kendimi topluma tanıtıyorum" diye konuştu.

"Resim satarak aileme destek oluyordum"

Resimlerle tanışma hikayesini de anlatan Aliyev, "Annem okulda çalışıyordu, ben de 4-5 yaşında iken annemle okula gidiyordum. Küçük bir sulu boya gördüm. Ben de annemden boya istiyordum, defter istiyordum. O sulu boya ve defter benim hayatımı değiştirdi. Para kazanmak, kendimi maddi olarak desteklemek için yaptığım resimleri satmaya başladım. Ailem beni küçük yaşımdan itibaren bir sanatçı olarak etrafıma tanıttılar. Bende resim satarak aileme destek oluyordum" ifadelerini kullandı.

Ömrünün sonuna kadar mesleğini sürdüreceğini belirten Aliyev, "Şimdi bana bazen, 'istirahat et' diyorlar. Ben resim ve heykel yaparken istirahat ediyorum. Sanat öyle bir şey ki insan kopamıyor. Sağılığım el verdiği ve ömrüm yettiği müddetçe ressamlık yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. - GAZİANTEP