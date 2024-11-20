Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Eşit Bir Dünya İsteyen Çocuklar Yürüdü - Son Dakika
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Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Eşit Bir Dünya İsteyen Çocuklar Yürüdü

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, çocuklar eşit haklar ve daha iyi yaşam koşulları talep etti. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çocukların haklarına sahip çıkacaklarını belirtti.

20.11.2024 15:13  Güncelleme: 15:29
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(MANİSA)- 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yürüyüş yapan çocuklar, tüm çocuklar için eşit bir dünya istedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocuklar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde hakları için yürüdü. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi önücülüğünde toplanan çocuklar, ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada basın açıklamasında bulunan çocuklar, tüm çocuklar için eşit bir dünya ve eşit haklar istediklerini kaydetti.

"Çocukların sesine ses olmak için buradayız"

Yürüyüşe katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çocukların haklarına sahip çıktığını belirterek "Diliyorum ki çocukların çalıştırılmadığı, çocuk işçiliğinin bittiği, çocuk gelinlerinin olmadığı ve çocukların eşit imkanlara sahip olduğu, hem eğitimde, hem gıdaya erişimde, hem güvenli sokaklarda oynamakta eşit haklara sahip olduğu bir ülke için biz var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Şehzadeler'de de ilk defa bir çocuklardan oluşan Kent Konseyi'mizde çocuk konseyimizi kurduk. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Umarım çok daha güzel günlerde bugünü sadece sıradan bir gün gibi kutlarız. Eşit eğitim, eşit gıdaya erişim, eşit oyun hakkı tüm çocukların hakkı. Biz de bugün aslında çocukların sesine ses olmak için buradayız" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi adına Ecrin Gökçe Çelebi ve Tuğşad Kaan Yılmaz tarafından okunan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. 35 yıl önce bugün 20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından; biz çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilerek; 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ilan edilmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, dünya çapında çocuk hakları anlayışında köklü değişimlere kapı aralamıştır. Günümüzde bu sözleşme, biz çocukların hakları için temel uluslararası yasal metindir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde, Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine, insan hakları bildirgelerinin ve sözleşmelerinin hükümlerine gönderme yapılarak bütün çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası iş birliğinin gerekli olduğu vurgulanmıştır. Sözleşmede biz çocukların hakları ayrıntılı biçimde düzenlenmiş; yine bizlerin her türlü ihmal, istismar, kötü muamele ve sömürüden korunmamız ve bağımsız bireyler olarak toplumsal yaşama dahil olmamızın sağlanması amaçlanmıştır.

"Tüm çocuklar için eşit bir dünya ve eşit haklar istiyoruz"

Çocuk haklarının korunmasına yönelik yoğun çalışmalara rağmen bugün dünyanın farklı coğrafyalarında kitlesel ve yoğun çocuk hakları ihlalleri yaşanmaya devam etmektedir. Bu yüzyılda bile savaşlardan en çok etkilenen bizler ve yaşıtlarımız, arkadaşlarımız... Biz tüm yaşıtlarımız, arkadaşlarımızın kısacası tüm çocuklar için eşit bir dünya ve eşit haklar istiyoruz.Oyunda, eğitimde, hasta olup hastaneye gitmek zorunda kaldığımızda; bir kitabı okumak istediğimizde; kendimiz için ısınan ayrı bir odamızın olduğu bir ev düşlerken; canımız güzel bir yemek istediğinde; kısacası herhangi bir ihtiyacımız veya isteğimiz olduğunda bunların tüm çocuklar için gerçekleşeceğine güvenip inanmak istiyoruz.

"Tüm çocukların gülebildiği bir dünya..."

Siz yetişkinlerden talebimiz bizi duymanızdır. Bize yardım etmek istediğinizi biliyoruz. Biz de sizden çocuklar için eşit hakların olduğu bir dünya için beraber çalışmayı talep ediyoruz. Bizi duyun; tüm çocukların eşit sağlık, eğitim, korunma, adalet, oyun, vatandaşlık, sosyal faaliyet, katılım hakkı için biz Şehzadeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak Şehzadeler de yaşayan tüm çocuklar için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir arkadaşımızın kötü muamele ile karşılaşmadığı; eşit haklarımızın sağlandığı bir gelecek diliyoruz. Düşlediğimiz geleceği biz çocuklar olarak yetişkinlerle birlikte kuracağız. Fakat sürecin öznesi biz olacağız. Hepimizin, tüm çocukların gülebildiği bir dünya dileğiyle."

Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde Eşit Bir Dünya İsteyen Çocuklar Yürüdü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Eşit Bir Dünya İsteyen Çocuklar Yürüdü - Son Dakika

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