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Karşıyakalılar, Dünya Karşıyakalılar Günü'nü coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Karşıyakalılar, Dünya Karşıyakalılar Günü'nü coşkuyla kutladı

Karşıyaka Spor Kulübü’nün kuruluş yılı olan 1912’ye ithafen 19 Aralık’ta kutlanan Dünya Karşıyakalılar Günü, bu sene de büyük coşkuya sahne oldu. Karşıyakalı sanatçı Bülent Özdemir ve Gökçe’nin Karşıyaka için en güzel sevda şarkılarını seslendirdiği gecede Tuna-Der Korosu da sahne aldı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Karşıyakalı olmaktan hepimiz her zaman onur duyduk, onur duymaya devam edeceğiz” dedi.

Karşıyakalılar, Dünya Karşıyakalılar Günü\'nü coşkuyla kutladı
20.12.2023 - 12:19,
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün kuruluş yılı olan 1912'ye ithafen 19 Aralık'ta kutlanan Dünya Karşıyakalılar Günü, bu sene de büyük coşkuya sahne oldu. Karşıyakalı sanatçı Bülent Özdemir ve Gökçe'nin Karşıyaka için en güzel sevda şarkılarını seslendirdiği gecede Tuna-Der Korosu da sahne aldı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyakalı olmaktan hepimiz her zaman onur duyduk, onur duymaya devam edeceğiz" dedi.

Dünya Karşıyakalılar Günü, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) tarafından Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, büyük bir heyecan ve gururla kutlandı. 19.12 tarihinde saat 19.12'de başlayan şölene yüzlerce Karşıyakalı katıldı, muhteşem coşku salondan taştı. "Şarkılarda Karşıyaka Sevdası" sloganıyla düzenlenen gecede ilk olarak Şef Çiğdem Sabuncuoğlu ile Tuna Kültür ve Sanat Derneği (Tuna-Der) Müzik Korosu sahne aldı. Ardından da Karşıyaka'nın yetiştirdiği usta sanatçılardan, 'Bestelerin Efendisi' Bülent Özdemir ve Gökçe unutulmaz bir konsere imza attı. Hep bir ağızdan şarkılar söyleyip dans eden yeşil-kırmızı sevdalıları, bu anlamlı gecede bir kez daha, "Karşıyakalı" olmanın gururunu paylaştı.

"KARŞIYAKALI OLMAKTAN ONUR DUYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünya'nın dört bir yanında yaşayan Karşıyakalılara selam gönderen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Biz büyük kulübümüzün kuruluş yılından yola çıkarak bugünü yani 19 Aralık tarihini, 19.12'yi Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutluyoruz. Bugün dünyanın neresinde bir Karşıyakalı varsa onurla, gururla, mutlulukla ve umutla 'İyi ki Karşıyaka var, iyi ki ben Karşıyakalıyım' diyor. Biz de buradan bu salondan tek yürek olduğumuz bu ortamdan, dünyadaki tüm Karşıyakalıları selamlıyor, sevgi ve iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Bugün Karşıyaka'da doğmamış olsa bile dünyanın en güzel yörelerinden birini yani Karşıyaka'yı işi aşkı, ekmeği, evi, çocukları ve geleceği için seçen herkes bizim için Karşıyakalıdır. Karşıyaka'nın çağdaş, demokrat, laik atmosferini, barış içinde yaşayan bu kente karşı aidiyet duygusunu besleyen değerlerine saygı ve sorumluluk duyan herkes Karşıyakalıdır bizim gözümüzde. Cumhuriyete, evrensel insanlık değerlerine, kadına, yaşlıya, çocuğa ve gence, doğaya, çevreye, tarihe ve geleceğe aydınlık ve çağdaş gözle bakmak Karşıyakalı olmanın ilk şartıdır. Karşıyakalı olmaktan bu nedenle hepimiz her zaman onur duyduk, onur duymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ"

Karşıyaka'nın değerlerini kentin bağrında ölümsüzleştirdiklerini söyleyen Başkan Tugay, "Bugün efsane kalecimiz Malik Yaylım'ın heykelinin açışını yaptık. O güzel buluşmada Malik Yaylım'ın ailesi ile beraber çok özel anlar yaşadık. O ve kulübümüze, semtimize hizmet etmiş, sembol olmuş tüm değerlerimizin, kaybettiklerimizin ruhları şad olsun. Hepsinin mekanları cennet olsun. Her birisini tekrar sevgi ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAŞASIN KARŞIYAKA"

"Karşıyaka'ya hizmet etme onuruna eriştim. Bunu sizlerin desteğiyle yaşadım" diyen Tugay sözlerini şöyle tamamladı: "O nedenle bu yaşamımın en güzel işi olarak gördüğüm bu hizmet dönemini bana lütfettiğiniz için, bu onuru verdiğiniz için her birinize tüm Karşıyakalılara teşekkür ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ne zaman bir yerde başım sıkışsa 'Ben Karşıyaka'dayım ve benim Karşıyakalılarım var' dedim. Bunu ben size borçluyum. İşte bu güven huzur ve sevgi duygularıyla hepimizin Dünya Karşıyakalılar Günü'nü yürekten kutluyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın onun bize emaneti Zübeyde Hanım, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın bu muhteşem efsanevi kahramanları, yaşasın Karşıyaka ve Karşıyakalılar."

ÖRNEK KULÜP KARŞIYAKA

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil de "Dünya Karşıyakalılar Günü'nde Karşıyaka'ya yakışan bir birliktelikteyiz. Karşıyaka Spor Kulübü mücadele ile kurulmuş, daha sonra ülkemizin kurtuluş mücadelesinde yer almıştır. Spor dallarında, yaşamın her alanında örnek olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ziyaretinde sporcularımızın başarısından etkilenmiştir, 'Burada bulunduğum gençlik iftihara şayandır, ben sporcunun, zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir. Türkiye'deki bütün spor kulüplerinde bu sözler eğer asılıysa, Karşıyakalı gençlerin sporculuğu, örnek kişilikleri sayesindedir. Karşıyaka Spor Kulübü yoğun taraftar desteği ile tüm branşlarda faaliyetini sürdürmektedir. Bu branşlarda başarılı sporcular yetiştirmektedir. Bu hepimizin başarısıdır. Dünya Karşıyakalılar Günü'müz kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Cemil Tugay, Karşıyaka, Dünya, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyakalılar, Dünya Karşıyakalılar Günü'nü coşkuyla kutladı - Son Dakika


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