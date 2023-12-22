Düzce Üniversitesi\'nde otizmli çocuklara spor eğitimi

Düzce Üniversitesi, Hollanda ve İspanya ortaklı 'Hayata Sporla Bağlan' adlı Erasmus+ projesinin Türkiye toplantısı Düzce'de gerçekleştirildi. Otizm tanısı almış bireylere yönelik oluşturulan bu projeyle çocuklara hareket eğitimi verilerek yaşam becerileri kazandırmak hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye toplantısına; Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Levent Görün, Bölüm öğretim elemanları Doç. Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver ve Arş. Gör. Dr. Öznur Karadağ, Milli Eğitim Müdürlüğü ortakları, İzle Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü ve projenin Hollanda ve İspanya temsilcileri ile Düzce Üniversitesi akademisyenleri katıldı.

"Eğitim ve sosyal hayatlarında başarılı olmalarına katkı sağlanıyor"

Yaşam boyu ailelerinin ve öğretmenlerinin özel eğitimine ihtiyaç duyan otizmli çocukların, bu proje ile spor ve egzersiz yoluyla öz bakım, bilmekle alakalı, hissi ve psikomotor becerilerinin geliştirilmesi hedeflenerek, eğitim ve sosyal hayatlarında daha başarılı olmalarına katkı sağlamak amaçlanıyor. Otizm tanısı konulan çocuklarla ilgili ilk bilgilere; daha önce hazırlanan öğrenci bilgi formunun velilere verilerek, öğrenci hakkındaki bilgiler elde ediliyor. Daha sonra öğrencinin seviyesine göre öğrenciye özgü bireyselleştirilmiş egzersiz programı hazırlanıyor.

"Milli takım seviyesine kadar yükselebilir"

Proje ile ilgili bilgiler veren Bölüm Başkanı Levent Görün, "Düzce Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzle Rehabilitasyon Merkezi proje ortakları olarak, otizmli çocukların gelişimi için 3 seviyeli bir program oluşturduk. Birinci seviyede daha önce hiç eğitim almamış otizmli bireyin öz bakım becerilerinden tutun, bilmekle alakalı, hissi ve psikomotor yeteneklerinin gelişmesine yönelik bir eğitim programı oluşturduk. Bu program çok kolay ve kısa süreli egzersizleri içeren, öğrenciyi sıkmadan egzersiz yapabileceği bir içeriğe sahiptir. Bu programda başarılı olan otizmli öğrenci, B seviye programına geçerek, yine kendisine özgü oluşturulmuş bu programla gelişimi sürdürmektedir. B seviyesini de başarı ile tamamlayan otizmli öğrenci artık C seviyesi olarak adlandırdığımız seviyeye geçerek, en üst noktaya doğru emin adımlarla ilerler ve performans sporcusu olarak Milli Takım seviyesine kadar yükselecektir" dedi.

Veliler farkı gördüklerini söylüyor

"Bu çocukların eğitimlerinin amaca ulaşması için, otizmli öğrencilerin eğitiminden sorumlu eğiticilerin eğitilmesi bu projenin ana hedefidir" diyen Görün konuşmasına şöyle devam etti; "13-17 Aralık 2023 tarihinde Düzce'de gerçekleşen hareketlilikte 13-14 Aralık 2023 tarihinde Düzce Üniversitesi kampüsünde program hedefleri, öğretim metotları, oluşturulan programın içeriği proje ortakları ile münazara edildi. Daha önceki hareketliliklerde İspanya ve Hollanda'da otizmli bireylere uygulanan eğitim metotları da münazara oluşturulmuş eğitim programı ile eğiticilerin eğitimi süreci tüm hızıyla devam etmektedir. Salonlarımızda öğrencilerimizle ve misafirlerimizle eğitsel oyunlar ve motor beceriler üzerine yaptığımız program denemesini gerçekleştirdik. 15 Aralık 2023 tarihinde otizmli çocuklarımızın uygulama günüydü. Bu süreçte İzle Otizm Spor Kulübü'nde üniversitemizden mezun olmuş hatta son sınıfta olup eğitimlerine hala devam eden öğrencilerimizle yerinde uygulamalar yaptık. Proje ortaklarımıza yaptığımız uygulamaları gösterdik. Proje ortaklarımız otizmli bireylerin egzersiz ve spor yoluyla nasıl eğitileceği ile ilgili uygulamalı olarak eğitime katıldılar. Tüm ortaklar uygulama sonrası memnuniyetlerini bildirdiler. Bu esnada otizm tanısı almış ve proje başından beri eğitimi devam eden bazı otizmli çocuklarımızın aileleri ile görüşerek çocuklarındaki gelişimler hakkında bilgiler alırken, aynı zamanda da proje hakkında bilgilendirmeler yaptık. Velilerimizin çocuklarının ilk eğitime geldiklerindeki seviyeleri ile proje başladığından beri aldığı eğitimler sonrasındaki geldiği seviye arasındaki farkı anlatırken ki gözlerinin ifadesi bizleri son derece mutlu etti."

Projede farklı ülkelerden Düzce'ye gelen akademisyen ve araştırmacılar; Konuralp Müzesi, Gölyaka Kültür Parkı, Güzeldere Şelalelerini de gezdiler. Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde yöresel yemekleri de tadan konuklar, Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü ile de bir araya gelerek sohbet ettiler. - DÜZCE