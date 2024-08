Edirne Belediyesi, İsrail\'in Filistin zulmü nedeniyle kardeş şehir anlaşmasını sonlandırdı

Yerel

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi, İsrail'in Filistin zulmünden dolayı belediye ile İsrail'in Bat-Yam şehriyle 2022 yılında imzalanan "kardeş şehir anlaşmasını" sonlandırdı.

Edirne Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın başkanlık ettiği toplantıda 9'u gündem dışı toplam 17 madde görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, belediye ile İsrail'in Bat-Yam şehriyle 2022 yılında imzalanan "kardeş şehir anlaşması", İsrail'in Filistin'deki saldırıları nedeniyle oy birliğiyle sonlandırıldı.

Akın, şunları kaydetti:

"Bat Yam İsrail'de özel bir şehir. Daha önce Edirne'de yaşamış Yahudi komşularımız bu şehre göçmüşler. Bu komşularımızla gönül bağımızı devam ettirmek adına bu karar alınmış. Ancak geldiğimiz noktada hiçbirimiz İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliamı kabul etmiyoruz. Bütün dünyada tüm vicdanlı insanları üzen, vicdanlarını sızlatan bu olay karşısında her zaman Filistinli vatandaşlarımızın yanındayız.

Bütün dünyada tüm vicdanlı insanları üzen, vicdanlarını sızlatan bu olay karşısında her zaman Filistinli vatandaşlarımızın yanındayız. Bu demek değil ki her İsrail'deki her bir İsrailli bu katliamın karşısında sessiz kalıyor. Onları görüyoruz ki dünyanın birçok yerinde eylem yapıyorlar. Alınan bu yanlış kararlardan onlar da mutsuzlar ve buna tepki gösteriyorlar. Biz her zaman şehrimizde yaşamış Yahudi komşularımızla gönül bağımızı devam ettireceğiz. Onların yanında olmaya, onlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Ama geldiğimiz bu noktada hem bugüne kadar ilişkilerimizi sürdürmüş olduğumuz kardeş şehir anlamında bir iş birliğimiz olmadığı için ve bu süreçlerden dolayı kardeş şehir ilişkimizi sonlandırıyoruz."

Kent Lokantası açılacak

Belediye Meclisi toplantısında, Edirne Belediyesinin Kent Lokantası açılması da oy birliği ile kabul edildi. Kent Lokantası'nın Kavgaz mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın karşısındaki alana kurulacağı ifade edildi.

SGK borçları için kredi çekilecek

Belediye Meclisi'nde ayrıca, son dönemde gündeme gelen CHP'li belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili de karar alındı. Belediyenin SGK borçlarıyla ilgili yapılandırma yapabilmesi için 228 milyon TL kredi kullanılmasını ön gören madde mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Akın, "Son zamanlarda sıklıkla tartışılan belediyelerimizin ve belediyelerimize ait SGK borçlarıyla ilgili gündemimiz var. Bizler istiyoruz ki bu gündem yaratılırken adil olunsun. Nasıl bazı şirketlerin bir gecede borçları siliniyorsa, hizmet etmek için can siperane çalışan belediyelerin de bu konuda baskı altına alınmasını kabullenemiyoruz. Ama ben inanıyorum ki ortak akılla bu sorun çözülecek. Biz önlem almak için sizden yetki talep ediyoruz" diye konuştu.