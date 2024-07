Ege Üniversitesi, 15 Temmuz\'u anma programı düzenledi

Yerel

Ege Üniversitesi, milli iradenin hain darbe girişimine karşı gösterdiği onurlu duruşun sekizinci yıl dönümünde, canları pahasına vatan müdafaası yapan kahramanları andı.

Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde tek yürek olan akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü kutladı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda düzenlenen program, EÜ Kampüsünde yer alan 15 Temmuz Anıtına Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Birgivi İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Osman Bostancı tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti icra edildi. Programın açılışında günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 15 Temmuz gecesi hain terör örgütüyle gerçekleştirilen zorlu mücadelede şehit olanları anarak konuşmasına başladı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Demokrasi; özüne insana saygıyı ve insan onurunu yerleştiren, hukukun üstünlüğünü esas alan, devlet-birey ilişkisini koruyan ve egemenliğin millete ait olduğu yönetim biçimidir. Ancak ne yazık ki tarih boyunca demokratik rejimler, çeşitli darbe ve darbe girişimlerinin hedefi haline gelmiştir. Ülkemizde de cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana birçok darbe ve darbe girişimi gerçekleştirilmiş; demokrasimiz, bu tür müdahalelerle kesintiye uğratılmıştır. Bu müdahaleler, başta siyasal yaşam olmak üzere ekonomik, sosyal ve toplumsal boyutta onarılması güç hasarlara sebep olmakta ve toplumları onlarca yıl geriye götürmektedir. Bizler de bugün, yakın tarihimizin en acı olaylarından birinin, demokrasimize yöneltilen hain darbe girişiminin yıldönümünde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anmak ve bir kez daha idrak etmek amacıyla bir arada bulunuyoruz" diye konuştu.

"O gece milletimiz, bir kahramanlık hikayesi daha yazdı"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "15 Temmuz 2016 tarihinde, askeri yapılar ve devlet içinde konuşlanmış FETÖ mensubu bir grup hain tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi; demokrasi tarihimizde deneyimlediğimiz diğer darbelerden ve darbe girişimlerinden farklı olarak halkımızın şanlı direnişi ve ortak iradesi ile başarısızlığa uğratılmıştır. Yakın tarihimizin en acımasız gecesi olarak tarih sayfalarına yazılan bu gecede, milletimizin iradesi hedef alınmış; kuruluşundan bu yana her koşulda milletine hizmet eden yüce Meclisimiz, darbecilerin hedeflerinden biri haline gelmiştir. Ne mutlu ki o tarihi gecede milletimiz, milli iradenin tecelligahı olan yüce Meclisimize sahip çıkmak için tüm farklılıklarını bir kenara bıraktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bağımsızlığı, vatanı ve demokrasisi için tek yürek olan milletimiz, meydanları doldurarak ortaya koyduğu irade ile hain darbe girişimini bertaraf etti. O gün; bağımsızlığına ve geleceğine bağlılığını, cumhuriyetinin kazanımlarından asla taviz ve ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykıran kahraman halkımız, şanlı tarihimize gururla yaşatılması gereken bir kahramanlık hikayesi daha ekledi" dedi.

"Bu alçak darbe girişimini unutmamalıyız"

15 Temmuz gecesinde şehit olan 251 ve yaralanan 2 bin 196 vatan evladının acısını hala yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemize yönelen her türlü tehdide karşı canlarını feda eden şehitlerimize ve kahramanca mücadele eden gazilerimize karşı hepimizin sorumlulukları bulunuyor. Bizler, istiklal ve istikbalimizi, cumhuriyetimizi ve kazanımlarını, milli mücadelenin ardında var olan ve bugün hala yaşattığımız şanlı ruha borçluyuz. Özgürlüğüne yöneltilen her türlü tehdide karşı benzersiz bir mücadele ortaya koyan ataların torunları olarak, bizler de vatanımıza ve değerlerimize aynı kararlılıkla sahip çıkmalıyız. Tam da bu nedenle 15 Temmuz gecesinde Türk Devleti'ni ve halkını kaba kuvvetle hizaya getirmeye çalışan bu alçak darbe girişimini unutmamalıyız. Bu tarihi gecede milletimizin iradesini hedef alan hain girişimin ardındaki yapılanmayı ve bu girişimin etkilerini anlamalıyız ki bağımsızlığımızı, birlik ve beraberliğimizi hedef alan her türlü saldırıya, tıpkı Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de ve son olarak 15 Temmuz'da olduğu gibi karşı koyalım. Bizler Ege Üniversitesi olarak gerek kampüsümüzde şehit ve gazilerimizin adını yaşattığımız 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Korusu ile gerek vatanına ve bayrağına bağlı yetiştirdiğimiz nesillerle ülkemizin birlik ve beraberliğinin daimi kılınmasında; demokratik değerlerimizin korunmasında daima devletimizin yanında olacağız. Sözlerime son verirken bugün burada bizlerle beraber olarak demokrasiye, bayrağına, ülkesine ve değerlerine bağlılık gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum" dedi.

"Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü"

Çelenk sunumu töreninin ardından katılımcılar "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" kapsamında 15 Şehitleri Hatıra Koruluğuna yürüdü. Ege Üniversitesi ailesi, korulukta şehitlerin anısına toplu halde karanfil bıraktı.

Demokrasi ve Milli Bilinç Paneli

Program, EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Demokrasi ve Milli Bilinç Paneli" ile devam etti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, "15 Temmuz Darbe Girişiminin Tarihsel Kökleri"; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu ise " Türkiye'nin Dış Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde 15 Temmuz Darbe Girişimi" başlıklı sunumlarını yaptı.

15 Temmuz Şehitlerimize Minnet ve Saygıyla Fotoğraf Sergisi

Konferans salonunun fuaye alanında gün boyu "15 Temmuz Şehitlerimize Minnet ve Saygıyla" başlıklı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Ayrıca, salon önünde şehitlerin anısına lokma hayrı gerçekleştirildi. - İZMİR