Eğitim Sendikaları İstanbul'daki Okul Müdürü Cinayetine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Eğitim Sendikaları İstanbul'daki Okul Müdürü Cinayetine Tepki Gösterdi

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İstanbul'da bir okul müdürünün öğrenci tarafından öldürülmesinin ardından eğitim sendikaları ortak eylem kararı aldı. Muğla'da da öğretmenler bugün iş bıraktı ve eğitim sendikaları tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Eğitim emekçileri, şiddete karşı tepkilerini dile getirdi ve tedbir alınmasını talep etti.

10.05.2024 13:24
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ESMA TURAN

(MUĞLA)- İstanbul'da bir okul müdürünün öğrenci tarafından öldürülmesinin ardından eğitim sendikaları ortak eylem kararı aldı. Muğla'da da öğretmenler bugün iş bıraktı ve eğitim sendikaları tarafından Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan, okuldan atılan Iraklı eski bir öğrencisinin silahlı saldırısıyla hayatını kaybetti. Oktugan'ın yaşamını yitirmesine tepkiler gelmeye devam ederken eğitim sendikaları tarafından bugün için iş bırakma kararı alındı. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de de Sınırsızlık Meydanı'nda Eğitim- Sen, Eğitim- İş, Hürriyetçi Eğitim- Sen, Anadolu Eğitim Sendikası, Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir-Sen ve Teç-Sen ortak basın açıklaması yaptı. Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen eğitim emekçileri şiddete karşı hep birlikte tepki gösterdi.

"MESLEĞİMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRAN HER UYGULAMA İLE ŞİDDETE UĞRUYORUZ"

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu, "Öfkemiz de acımız da sonsuz. Okullarda şiddete, mobbinge uğruyor, ölüyor, öldürülüyoruz. Eğitimde yaratıkları sorunların sorumlusu olarak gösteriliyoruz. Güvencesiz, açlık sınırının altında çalıştıran, aynı sınıflarda aynı öğrencilerin yaşamlarına dokunmamıza rağmen bizi ayrıştıran ve 100 binlerce arkadaşımızın atamasını yapmayan, eğitimin özel sektör eliyle ücretli hale getiren, velileri öğrencileri müşteri olarak tanımlayan, piyasalaştırma kararları ile mesleğimizi itibarsızlaştıran her uygulama ile şiddete uğruyoruz. Yaşamlarımızı kaybediyoruz" dedi.

"EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN CANININ HİÇE SAYILMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Eğitim İş Muğla Şube Başkanı Ahmet Çakanel, "Bu ülkeyi kuran başöğretmen, eğitim emekçilerini gelecek nesilleri emanet edecek kadar çok güveniyordu. Bu ülke, dünyada bir başöğretmenin kurduğu tek ülke. Daha yeni kurulmuş bir Cumhuriyetken bile sanayi, demokrasi ile eğitimin ülkenin kalkınması eşdeğer tutulduğu bir ülke. Şimdi bu ülkede eğitim emekçilerinin hor görülmesini, emeğin ve hatta canının hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz. Bizler, başöğretmenin eğitim neferleriyiz. Kendi değerimizi biliyor, itibarımıza, hayatlarımıza, canımızın parçası olan öğretmenlerimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

"TEDBİR ALINMASI İÇİN YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak da şöyle konuştu:

"Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet oranlarını protesto etmek amacıyla buradayız. Şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması talebiyle buradayız. Eğitim çalışanları olarak her yeni günde yeni bir saldırı haberi almaktan korkar hale geldik. Öğretmenler bugün maalesef kendilerine yönelik şiddet olayları ile anılır hale gelmiştir. Kanatan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Eğitim çalışanları, öğretmenlerimiz bir yandan şiddetin toplumun aklını, anlayışını felç etmesine, eğitim başarımızı engellemesine dur demek için genç simalar üzerinde emek verirken diğer yandan şiddetin nesnesi haline gelmiş durumdadır. Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceği tehlike sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir."

"EĞİTİMDE ŞİDDET YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALIDIR"

Türk Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata ise şunları söyledi:

"Kutlu bir görev ifa eden, mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmakla gurur duyan bizler, sadece öğretmen değil; aynı zamanda çocuklarımızı hayata hazırlayan, geleceğe taşıyan, onların kendi yolunu çizmesinde öncü rol üstlenen kahramanlarız. Eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen itibar suikastları ile başlayan süreç ölümle son bulmuştur. Bakanlığımızın şiddete yönelik önlem alması için daha kaç eğitimcimizi yitireceğiz? Artık yeter. Eğitimde şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddet aslında geleceğimize sıkılan kurşundur. Eğitimin asli unsuru ve taşıyıcı kolonu olan öğretmenlerimizin saygınlığının artırılması, güvenli çalışma ortamlarına kavuşmaları, daha verimli eğitim hizmetini getirecek ve dolayısıyla toplumun sağlıklı geleceğini inşa edecektir."

Eğitim Sendikaları İstanbul\'daki Okul Müdürü Cinayetine Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim Sendikaları İstanbul'daki Okul Müdürü Cinayetine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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