Elazığ AKP\'de İstifa Krizi… Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belde ve İlçe Başkanları İstifa Etti

Yerel

EVREN DEMİRDAŞ

Bu sene 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken açıklanan AKP'den Elazığ'da ardı ardına istifalar yaşanmaya başladı. Adaylık sürecini sancılı geçiren AKP'de 2 il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, ilçe başkanı, belde başkanı ve belediye başkanı olmak üzere 6 kişi partilerinden istifa etti.

Bu sene 31 Mart yerel seçimlerinde adayların açıklanmasının ardından AKP Elazığ'da Baskil İl Meclis Üyesi Turgay Aksoy, Karakoçan İl Genel Meclis Üyesi Şemsettin Bal, Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Gökhan Ünalan, Baskil İlçe Başkanı Fuat Çetin, Akçakiraz Belde Başkanı Abdülselim Beyazıtlı ve Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı partilerinden istifa ettiler.

BASKİL'DE GRİ PASAPORT İSTİFALARI

Elazığ'ın AKP Baskil İlçe Başkanı Fuat Çetin, Gri pasaport ile insan kaçırdığı haberleriyle gündeme gelen Baskil Belediyesi'nin AKP'li başkanı İhsan Akmurat'ın, tekrar aday gösterilmesine tepki göstererek istifa ettiğini açıkladı. Çetin, istifa açıklamasında il başkanına gri pasaportla yurtdışına FETÖ'cüleri kaçırma iddialarının şehit ailelerinde rahatsızlık yarattığını söylediğini belirterek şunları söyledi:

"10.08.2023 tarihinde Baskil ilçesi Ak Parti ilçe teşkilat başkanı olarak görevime başladım. Göreve atanmam sonrası ilçemizin önde gelen isimleri ile ilçemize fayda sağlayacak kişilerden oluşan bir yönetim oluşturduk. Görevim süresince ilçemize partimizin olanakları dahilinde katkılar sunduk. 31 Mart yerel seçim müracaatlarının başlamasıyla birlikte mevcut belediye başkanımız ve aday adayı olan iki parti üyemizin müracaatlarını kabul ettik. İlçe teşkilatı olarak halkımızında fikirlerini göz önünde bulundurarak uygun gördüğümüz adayı il başkanımız ile paylaştık. Bu süreçte üç milletvekilimizle görüşme talebimiz oldu ancak sadece Sayın Erol Keleş ile istişare fırsatımız oldu. Diğer iki milletvekillerimiz teşkilatımızın; ilçemizin adaylığı hususunda hiçbir şekilde görüşlerimizi almadılar. Daha sonra basının açıkladığı adaylar listesinde mevcut belediye başkanımızın tekrar aday olduğu haberine istinaden 15 Temmuz Demokrasi Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ tarafımı arayarak, şehit aileleri de ilçe başkanlığımıza gelerek gri pasaport ile FETÖ üyelerinininde içinde bulunduğu kişileri yurtdışına kaçırma iddialarının olduğunu ve bu kişinin yeniden aday gösterilmesine ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdiler. İlçe başkanı olarak bu görüşleri il başkanımıza sözlü olarak ilettim. İl başkanımızın sabredin sözüne dayanarak şehit ailelerine verdiğim söz ve tüm bu iddialar ve olumsuzluklara rağmen mevcut belediye başkanının yeniden aday gösterilmesinin ilçemize ve partimize zarar vereceğini düşündüğüm için görevimden istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım."

İlçe başkanı Çetin'in ardından dün ise AKP Baskil il genel meclis üyesi Turgay Aksoy'un istifa ettiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ BELDE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Gri pasaport ile insan kaçırdığı haberleriyle gündeme gelen Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı AKPli Sabahattin Kaya'nın adaylığını geri çektiğini duyurmasının ardından; AKP Akçakiraz Belde Başkanı Abdülselim Beyazıtlı, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Akçakiraz Belde Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

AKP'Lİ BAŞKAN, ADAY GÖSTERİLEN İSME TEPKİ GÖSTERDİ PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

AKP'de istifa edenlerden birisi de Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Çadırcı 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden aday olmuş ve seçimi kazanmıştı. 2021 yılında ise parti içerisinde yaşadığı sorunlardan dolayı istifa ederek AKP'ye geçmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığı döneminde 30'a yakın bankamatik personeli çalıştırdığı ve usulsüzlükleri gündeme gelen AKP'li Aydın Ayaz, Yazıkonak Belediyesi için tekrar AKP'den aday gösterilmesi sonrasında partisinden istifa etti. Çadırcı'nın DYP'den belediye başkan adayı olacağı öğrenildi.