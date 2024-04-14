Elazığ Belediye Meclisi\'nde Komisyon Üye Sayısı Düşürüldü

Elazığ Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında komisyonların üye sayısının 5'ten 3'e düşürülmesine CHP'li üyeler tepki gösterdi. CHP Grup Sözcüsü Murat Akkoç, "İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyükşehiri almamız ve kalemiz dedikleri illerin CHP'ye geçmesini hazmedemeyen AK Partililerin muhalefeti yok sayarak intikam almaya çalıştığını açık bir şekilde görmekteyiz" dedi.
AKP'li Elazığ Belediyesi'nin dün gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında komisyonlara üye seçimi yapıldı. AKP'li Başkan Şahin Şerifoğulları tarafından yönetilen toplantıda, komisyonlarda 5 olan üye sayısı 3'e düşürüldü. Üye sayısı düşürülünce CHP, YRP ve MHP'li meclis üyeleri komisyonlara giremedi. Deprem bölgesi olması nedeniyle kentin imarı açısından büyük önem arz eden İmar Komisyonu'nun tüm üyeleri AKP'li isimlerden oluştu.
"ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI, HALKIN İRADESİNE DARBE YAPMIŞTIR"
Elazığ Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Murat Akkoç, "Dün meclis açılış konuşmasında şeffaflık, katılımcı belediyecilikten bahseden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kentin sorunlarının ve çözümlerinin konuşulduğu komisyonlardan muhalefeti dışlamış ve yok saymıştır. Her kesimin belediye başkanı olduğunu iddia eden Şahin Şerifoğulları meclis komisyonlarında temsilci sayısını düşürerek AK Parti'ye oy vermeyen vatandaşlarımızın iradelerine darbe yapmıştır. Bu dönem tek adam zihniyetiyle belediyeyi yönetecek olan Şerifoğulları'nın korkusunun ne olduğunu da bilmekteyiz. İstedikleri yerleri imara açmak, usulsüz maddeleri komisyonlardan geçirmek için 15 tane meclis üyesi yok saydılar" diye konuştu.
"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANMAMIZI HAZMEDEMİYORLAR"
CHP'nin büyükşehirleri kazanmasını AKP'li yönetimin hazmedemediğini belirten Akkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Seçimlerde bizlere denetleme görevi veren vatandaşlarımıza rağmen belediye başkanının kentin sorunlarının konuşulduğu ve kararların alındığı komisyonlarda bizi yok sayması halka karşı saygısızlık, iradeye darbedir. 31 Mart yerel seçimlerinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok büyükşehiri almamız ve kalemiz dedikleri illerin CHP'ye geçmesini hazmedemeyen AK Partililerin muhalefeti yok sayarak intikam almaya çalıştığını açık bir şekilde görmekteyiz. İşte bu kibriniz, hırsınız, şımarıklığınız yüzünden ülke genelinde kaybettiniz, halen böyle devam ediyorlar. Şerifoğulları aldığı bu kararla sadece kendisine oy verenlerin başkanı olduğu açıkça beyan etmiştir. Biz belediye meclis üyeleri olarak mecliste başta Şerifoğulları olmak üzere AK Partili meclis üyelerinin yapacakları her hukuksuz, usulsüz işlere karşı sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Yerel › Elazığ Belediye Meclisi'nde Komisyon Üye Sayısı Düşürüldü - Son Dakika
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