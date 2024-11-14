Emekli Çalışanlar Zeytin Bahçesinde

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AK Partili Zengin\'den, yangında ölen 5 kardeş ile ilgili bir açıklama daha

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yevmiyeci olarak zeytin toplayan 66 yaşındaki emekli Kadir Çıral, maaşı yetmediği için çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Çıral, "13 bin maaş alıyorum. Ama benim 13 bin lira maaşım bana yetmiyor. Yetmediğinden dolayı ben şimdi zeytin bahçesinde zeytin topluyorum. Amele olarak çalışıyorum, sadece karnımı doyurmak için" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zeytin yevmiyesine giden işçiler aldıkları 800 liranın geçinmeleri için yetmediğini ifade etti. Zeytin toplayan 66 yaşındaki emekli Kadir Çıral, emekli maaşının yetmediği için zeytin yevmiyesine geldiğini söyledi.

Zeytin üreticisi Saim Tozcu şunları söyledi:

"Satışlar düşük çünkü insanoğlu geçen seneki fiyatları baz alıyorlar. Yani bizim bu sene 200-250 lira dediğimiz zeytinyağını 130 liradan 140 liradan almaya çalışıyorlar bizden. Bunu toptancı da almaya çalışıyor şahıslar da almaya çalışıyor. Bizim geçen sene 400 lira verdiğimiz yevmiye bu sene 800 lira. İşçinin git gel yevmiyesiyle beraber yaklaşık bize bin liraya mal oluyor, bir işçinin maliyeti. Yani bizim en düşük yağı 200 liradan versek başa baş çıkıyoruz. Bir de bunun bir sonraki masrafını da yapıyoruz. Eğer tabii seneye verirse, vermezse bu sene çalıştığımız tamamıyla bizim cebimizden gidecek."

"Emekli maaşım hiçbir şeye yetmiyor"

Emekli Kadir Çıral "Ben emekliyim 13 bin maaş alıyorum. Ama benim 13 bin lira maaşım bana yetmiyor. Yetmediğinden dolayı ben şimdi zeytin bahçesinde zeytin topluyorum. Amele olarak çalışıyorum, sadece karnımı doyurmak için. Çünkü emekli maaşım hiçbir şeye yetmiyor. Zor durumdayız, zor durumda olduğumuz için de elin tarlalarında çalışıyoruz. Maaşımız düzgün bir maaş olsa biz niye çalışalım? Benim yaşım 66 olmuş, 66 yaşındaki adam zeytin başında zeytin toplar mı? Ama biz topluyoruz çünkü niye? Evimize bir ekmek götürmek zorundayız" dedi.

Emekli Ekrem Türkmenoğlu ise "Emekliyim 12 bin 500 lira aylık alıyorum. Zeytin yevmiyesine gidiyorum. 800 lira yevmiye çalışıyorum. Maaşım yetmiyor yetse burada ne işim var. Ellerim çok sertleşiyor ve yarılıyor" diye konuştu.

"Gider çok gelir az"

İşçi Aydın Çalış, "800 liraya çalışıyoruz ama bu para yetmiyor. Her gün de iş bulamıyoruz. Bir torba gübre olmuş 750 lira. Bir günlük yevmiye ile bir torba gübre alamıyorsun. Çocuğun, evin ihtiyacı var. Gider çok gelir az, yetmiyor. Akaryakıt olmuş şu fiyat. Pahalılıktan yani nereye kadar gidecek bilmiyoruz, yetişemiyoruz yani artık" şeklinde konuştu.

"Tatillerde zeytin toplamaya geliyorum"

Melike Sultan Türkmenoğlu, "Öğrenciyim, lise sondayım, 18 yaşındayım. Ailem hasta çalışamıyor. Babam çiftçi, ben de böyle tatillerde zeytin toplamaya geliyorum. Yevmiyemiz az geliyor, bazen yetmiyor. 800 lirayı kitap alıyorum ondan sonra ihtiyaçlarıma yemeklere veriyorum. Eve yardımcı oluyorum, anneme veriyorum. Eve yiyecek alıyoruz" diye konuştu.

Fatma Türkmenoğlu, "Zeytine geliyorum700 lira, 800 lira yevmiyeli onunla bir geçim ediyorum işte ne yapayım. Eşim kanser hastası çalışamıyor. Yiyemiyor şey yapamıyor, bakıma muhtaç. Elektrik parası, su parası adam yiyemiyor ona yemekleri alıyorum. Yetmiyor ineğim yok, danam yok, geçimim bu işte" ifadelerini kullandı.