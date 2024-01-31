Soma\'da emekliler maaşlara ve \'Emekliler Yılı\'na tepki gösterdi

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Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlara ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmesine tepki gösterdi. Bir emekli vatandaş, "Emekliyim ve aylık 7 bin 580 lira alıyorum. Bu yıl emeklilerin ölüm yılı ilan edildi. 7 bin 580 lira para yeter mi? Hayat pahalı, her şeye zam var. Vermeden aldılar zaten" derken bir başka emekli vatandaş, "Peyniri yarım kilo, 250 gram alıyorum. Şu an evde o da kalmadı, salça yiyoruz genelde" diye konuştu.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarına ve 2024 yılının "Emekliler Yılı' ilan edilmesine tepki gösterdi. Emekli vatandaşlar, şunları söyledi:

"BU YIL EMEKLİLERİN ÖLÜM YILI İLAN EDİLDİ"

- Emekliyim ve aylık 7 bin 580 lira alıyorum. Bu yıl emeklilerin ölüm yılı ilan edildi. 7 bin 580 lira para yeter mi? Hayat pahalı, her şeye zam var. Vermeden aldılar zaten. Sırtımda giyecek ceketimiz yok.

- 11 küsur maaş alıyorum. Memnun değilim ama ne yapacaksın. Asgari ücretli de aynı ekmeği alıyor emekli de aynı ekmeği alıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Ben dengeli olmasını istiyorum.

- 9 bin 800 lira maaş alıyorum. Kim memnun ki bu maaşlardan? Ben 25- 30 sene prim yatırdım. Ben bunu mu hak ediyorum? Kasap manava hiç uğramıyorum. Kurbandan kurbana et görüyorum. Ben köyde yaşadığım için beslediğim hayvanı kesiyoruz. Eti orada görüyoruz. Nasıl pazar yapacağım diye düşünüyorum. Her şey pahalı. Hangisi ucuz diye dolaşıyorum pazar yerinde. Marketleri de dolaşıyorum nereden en iyi şekilde ucuz alabilirim diye. Açız diyoruz ama dinleyen yok. Onlar bilmiyor mu bizim geçinemediğimizi. Kendileri keyif içinde yaşıyorlar.

"KASABI KURBANDAN KURBANA GÖRÜYORUZ"

- Asgari ücretin altında maaş alıyorum. Memnun olur muyum hiç değilim. Ben bu devlete 25- 30 sene prim ödedim. Bu iktidar durduğu müddetçe bizlere müstahak. Marketlere hiç girilmiyor. Nerede ucuz çay veriliyorsa oralara gidiyoruz. Emeklilerin işi berbat. Kasabı kurbandan kurbana görüyoruz.

- 17 bin lira maaş alıyorum ve memnun olma şansımız yok. Ben 30 yıl çalıştım. Emekli maaşları en az 20 bin lira kadar olmalıdır. Kasabın önünden geçiyorum. Beş ayda bir tane sucuk alıyorum 250 lira. Onu da saklıyorum azar azar yiyorum. Eskiden 3- 5 kilo alıyordum, şimdi ise bir tane alıyorum. Çarşı pazara zaten yaklaşamıyorsun, her gün fiyat yükseliyor ama enflasyon düşüyor. Nasıl düşüyorsa... Peyniri ise yarım kilo, 250 gram alıyorum. Şu an evde o da kalmadı, salça yiyoruz genelde.

"PAZARA 2 HAFTA ÇIKIYORUM, 2 HAFTA ÇIKAMIYORUM"

- 7 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Ne memnunu açlığımdan ölüyorum. Emekli maaşı makul bir şey olmalı. Kasap ve manav işi kurbandan kurbana. Biz zaten peyniri unuttuk. Hükümete ne diyebilirim ekonomi, ekonomi, ekonomi...

- 10 bin lira maaş alıyorum, memnun değilim ve hala çalışıyorum. Kasabı manavı gören kim? Nasıl göreceksin bu maaşla. Çoluk çocuk çalışıyor ama yine de yetmiyor. Ev de kendimizin olduğu halde evi zor idare ediyoruz. En son kurban bayramında kasaba gittim. Süt ürünlerini de yarım kilo, 250 gram alıyorum.

- Maaşımızı 10 bin lira civarında yaptılar. Bu para yetmiyor. Evimiz kira olsa tamamen işler berbat. Kasaba gidemiyoruz, kurbanda ne varsa peynir fiyatları çok yüksek. Alıp tamamen yiyemiyoruz. Pazara 2 hafta çıkıyorum 2 hafta çıkamıyorum. 10 bin lira dediğiniz para mı? İstanbul'da İzmir'de Ankara'da yaşayanlar ne yapacak? Kira 7- 8 bin lira verdikten sonra bu adamlar ne yiyecek ne içecek?

"ON BİN LİRA İLE EMEKLİ YILI KUTLANMAZ"

- Memnun olur mu emekli, 50 bin lira da verse memnun olamazsın çünkü hayat şartları belli. Etin yüzüne hasretiz. Peynir fiyatları da çok yüksek, aynı kasap gibi. 2024 yılına emekliler yılı denildiyse emekliler mağdur olmamalı ama mağdur oluyoruz. Böyle 10 bin lira ile emekliler yılı olmaz."

- 10 bin lira emekli maaşı alıyorum, memnun değilim. 1 kilo peynir 600 lira. Bizler ne ile geçineceğiz. Kasap fiyatı 600 lira, peynir ise 400 lira 500 liraya veriliyor. Yarın pazara çıksak ne olacak, 200- 300 lira para kalıyor yanımıza. Ben 2024 emekliler yılını kutlamıyorum. Aç susuz emekli yılı kutlanmaz."