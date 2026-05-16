Emekliler Geçinemiyor!

(MANİSA) -Haber: Osman Bekar

Manisa Soma'da emekliler, 20 bin TL maaşın kira ve temel ihtiyaçlara yetmediğini, enflasyon nedeniyle geçinemediklerini söyledi. Bayram ikramiyesinin yetersizliği ndeniyle kurbanlık alamayacaklarını belirten emekliler, hükümete yaşam koşullarının acilen iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Millet Bahçesi'nde zaman geçiren emekliler, ekonomik koşullar ve Kurban Bayramı hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuştu. 20 bin ile 30 bin lira arasındaki maaşlarının ev kirası, faturalar ve temel ihtiyaçları karşılamadığını belirten emekliler, 4 bin liralık bayram ikramiyesinin de yetersiz olduğunu ifade etti.

Emekli yurttaş İbrahim Özkan, aldığı 30 bin TL emekli maaşının 10 bin TL'sini okuyan çocuğuna gönderdiğini, kalan miktarla geçinemediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"20 bin lira ile nasıl geçineceksin? Hayat pahalılığını, enflasyonu, pazarları biliyorsunuz. Domatesin kilosu 120 lira, yarım kilo domates alıyorum. 250 gram biber alıyorum. Salatalık 60 lira. Nasıl geçineceğim? Peynirin kilosu 250 lira. 1,5 kg yoğurt alıyorsun 250 lira. Hayat çok zor. Etin yanına zaten yaklaşamıyoruz. Kurban Bayramı'nda 4 bin lira para ödüyor. 4 bin lira ile ne alacağım, kurban mı alacağım? Anca gidersin, 2 kilo et alırsın. Onda zaten pazarda masraf. 4 bin lira yetmiyor."

"ŞİMDİ KARNIMIZI DOYURAMIYORUZ"

İbrahim Dağdelen isimli emekli yurttaş, yaşadığı hayat şartlarından memnun olmadığını vurguladı. 20 bin lira maaşın harcamalarını karşılamadığını vurgulayan Dağdelen, "20 bin lira ile ev mi geçindireceksin, çoluk çocuğa mı bakacaksın? Hiçbir ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Eskiden nasıl düşünüyorduk? Emekli olacağız, çoluğumuza çocuğumuza ve kendimize rahat bir hayat sağlayacağız. Böyle düşünüyorduk. Ama biz şimdi tam aksini yaşıyoruz. Şimdi karnımızı doyuramıyoruz. Marketin, kasabın önünden geçemiyoruz. Kırmızı eti kurbandan, eğer vatandaş getirirse alabiliyoruz." şeklinde konuştu

"ALDIĞIMIZ ÜÇ KURUŞ, O DA HİÇBİR ŞEYE YETMİYOR"

Tufan Günay isimli vatandaş da şunları ifade etti:

"Bu hayat pahalılığında emekli olsam ne olacak? Aldığımız üç kuruş, o da hiçbir şeye yetmiyor. Önümüz kurban. Kiraz çıkmış diyorlar, 500 lira tezgahta. Erik 200 lira, çilek 200 lira. Torunlar yüzümüze bakıyor, biz hiçbir şey veremiyoruz. O yüzden çok mahcup kalıyoruz. Keşke bu böyle olmasaydı. Aldığımız emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. İyi ki geçmişte çalışırken bir ev almışız, hiç olmazsa ev kirası yok. Eğer bir de ev kiramız olsa gerçekten dilenci haline düşeceğiz. Emekli ikramiyesi 4 bin lira. Her şeye zam geliyor, enflasyon yükseliyor. yüzde 4,16 diyorlar. Bizim kurban parası gene 4 bin lira. Bu 4 bin lirayla ne alırsın, ne edersin? Torunlar elimize bakacak. Mecburen kurbanı teğet geçeceğiz, yapamayacağız. İnşallah ara zam verilir, 20 bin lira seyyanen zam verilir, biz biraz refaha kavuşuruz. O zaman eskiden yaptığımız gibi kurbanımızı keseriz, çoluğumuzu çocuğumuzu çağırırız, eşimizi dostumuzu çağırırız, onlarla bunu paylaşırız. Ama şimdi imkan yok, onu yapamayız."

"AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAYI HAK ETMEDİK"

Nedim Akkan isimli emekli ise, devletin emekliye borcunu ödemesi gerektiğini vurguladı. Sistemin çürüdüğünü ve çöktüğünü kaydeden Akkan, "Biz sokaklarda bu kara düzeni yerle bir etmek için mücadele ediyoruz. Kesinlikle açlık diye derdimiz var ve açlık sınırının altındaki yaşam bize dayatılıyor. Biz bunu hak etmedik. Açlık sınırında yaşamayı hak etmedik. Biz hakkımız olanı, devletin bize borcunu ödemesini istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Ne kurbanı, insanların bir kilo et alacak gücü yok. 4 bin lirayla sen bir but alamıyorsun. 4 bin lira bayram parası mı? Yazıktır, günahtır insanlara eziyet ediyorlar. Böyle bir saçmalık olamaz. Kurban fiyatları çıkmış 20, 25 bin lira. Bana hayır olsun diye, sadaka olsun diye 4 bin lira para veriyor. 4 bin lirayla kurban alınır mı?" direyek duruma tepki gösterdi.

Emekli Cafer Topal, emekli maaşlarının geçim için yetersiz olduğunu belirterek, 20 bin lira civarındaki gelirle temel ihtiyaçları karşılamanın mümkün olmadığını söyledi. Topal, bu gelirle elektrik, su ve doğal gaz gibi giderleri ödeyemediklerini, ev geçindirmenin giderek zorlaştığını ifade etti. Emeklilerin ekonomik olarak zor durumda bırakıldığını dile getiren Topal, kurban kesmenin artık hayal haline geldiğini de söyledi. Maaşların geçim sıkıntısının derinleştiğini vurgulayan Topal, bazı emeklilerin komşularından gelecek yardımlara muhtaç kaldığını belirtti.

"YILLARCA ÇALIŞTIK ALIN TERİ DÖKTÜK AMA MALESEF KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

Emekli vatandaş Mehmet Kaygı açıklamasında şunları söyledi:

"Emekli ne kasabı, ne manavı görebiliyor, ne de ayın sonunu getirebiliyor. Onun için emekli hayatından memnun değil. Kurbanın etini vitrinde görüyoruz, kesinlikle kesemiyoruz. Emeklilerin maaşı 20 bin lira, yapacak bir şey yok. Ben tek başımayım. Evim kira değil, yine de geçinemiyorum. İnsanca yaşayamıyorum maalesef. Biz emekliler yıllarca çalıştık, mücadele ettik, alın teri döktük ama maalesef karşılığını alamıyoruz."

Soma Emekliler Derneği Başkanı Elif Sahra Köse Söğüt de emeklinin mevcut ekonomik şartlar altında geçinemediğini, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda olduğunu kaydetti. Söğüt, emeklinin sağlık ve temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kaldığını anlattı.

Emekli Muhsin Işık, ekonomik koşulların vatandaşın gündeminden uzaklaştırıldığını ve gerçek sorunların konuşulamadığını belirtti. Işık, ekonomik sıkıntıların derinleştiğini, insanların her gün artan fiyatlar karşısında aynı ürünü ertesi gün aynı fiyata alamadığını kaydetti. Emekli maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamadığını ifade eden Işık, kurbanlık fiyatlarının da çok yükseldiğini ve emeklilerin kurban almasının zorlaştığını dile getirdi. Soma'daki kira fiyatlarına da dikkati çeken Işık, en düşük kiraların bile 15 bin liraya ulaştığını, 20 bin lira gelirle geçinmenin mümkün olmadığını söyledi. Ekonomik sorunların konuşulmasının engellendiğini öne süren Işık, çocukların dahi temel gıdalara erişimde zorlandığını ifade etti.