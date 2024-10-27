Erbakan, Kasten Adam Öldürme Suçuna İdam Cezasının Geri Getirileceğini Açıkladı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Kasten adam öldürme suçuna idam cezasını geri getireceğiz"

ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında cezaları caydırıcı hale getireceğiz. Kasten adam öldürme suçuna idam cezasının geri getirilmesi gibi" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da partisinin Karaköprü İlçe 3. Olağan Kongresi'ne katıldı. Necmettin Cevheri Kültür Merkezi'ndeki kongreye Erbakan'ın yanı sıra Genel Başkan Vekili Sacit Günbey, İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, MKYK Üyeleri Sabih Dallı ve Zülküf Şeker, Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan, il sorumluları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Konuşmasında Şanlıurfa'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Erbakan, "Allah yolunda tevekkülün sembolü, Hakk/ı üstün tutmanın sembolü, Hazreti İbrahim'in diyarına, Cenab-ı Allah'a tam manasıyla teslim olmanın sembolü peygamberler şehri Şanlıurfa'mızdayız. Bu yürüyüşün sonu yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin ve adil bir dünyanın kuruluşu olacaktır. Allah'ın izni ile Türkiye'de Yeniden Refah iktidar olacaktır" dedi.

Partilerinin Şanlıurfa'daki başarısının Türkiye genelindeki oy oranına da yansıdığını belirten Erbakan, "Şanlıurfa'mız milli görüşün merkezi olduğunu, peygamberler şehri olduğunu, Erbakan hocamızın milli görüş hamuruyla yoğrulan bir şehir olduğunu 2024 seçimlerinde bir kez daha gösterdi. Burada kazanılan belediyelerin yanında diğer önemli bir konu da Şanlıurfa'da, Karaköprü'de almış olduğumuz bu yüksek oy oranları, Yeniden Refah Partimizin Türkiye genelindeki oy oranını yüzde 7'ye çıkarttı" ifadelerini kullandı.

İdam cezası vurgusu yaptı

Ülkedeki ekonomik sıkıntılara değinen Erbakan, ayrıca aile unsurunun gitgide yok olmaya başladığını, gençliğin ve gelecek nesillerin zehirlendiğini belirterek, yeni düzenlemelerle toplum ahlakını ve aile unsurunu koruyacaklarını söyledi. Eğitim müfredatının yanı sıra Ceza Kanunu'nda da düzenlemeler yapacaklarını aktaran Erbakan, idamı yeniden getireceklerini söyledi. Suç kaydı çok olan insanların elini kolunu sallayarak gezmelerine müsaade etmeyeceklerini dile getiren Erbakan, "Yeniden Refah Partisi iktidarında aile ve sosyal politikalar alanında yuvaları yıkan, boşanmayı kolaylaştıran, evlenmeyi zorlaştıran düzenlemeleri ıslah edeceğiz. Zinanın suç olmaktan çıkması, süresiz nafaka, 6284 sayılı Kanun, yuva yıkan düzenlemeleri inşallah ıslah edeceğiz, düzenleyeceğiz. Tabii ki Yeniden Refah iktidarında cezaları caydırıcı hale getireceğiz. Kasten adam öldürme suçuna idam cezasının geri getirilmesi gibi. Bununla beraber uyuşturucu ile ilgili suçlarda cezaların ağırlaştırılması, uyuşturucuyla mücadelede sadece torbacı ve kuryelerin değil, asıl olarak uyuşturucu baronları ve patronlarının üzerine gidilmesi. Bunu Yeniden Refah iktidarında hayata geçireceğiz. Ceza ve İnfaz Kanunu'nu düzenleyerek 20 tane, 30 tane suçtan ceza kaydı bulunan, suç kaydı bulunan insanların elini kolunu sallayarak dolaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Bakın İstanbul'da 26 suçtan kaydı olan adam halen dolaşıyor ve gidiyor gencecik kadın polis memurunun hayatına kast ediyor, kendisini öldürüyor. Bunların inşallah önüne geçeceğiz. Milli görüş olarak, Yeniden Refah olarak hem maddi kalkınma hamlelerini gerçekleştireceğiz hem de manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştireceğiz. Bu aziz milletin yüzünü geçmişte olduğu gibi bugün de yine refahla, yine milli görüşle güldüreceğiz. Zafer milli görüşündür, zafer yakındır" diyerek kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongrede Genel Başkan Vekili Sacit Günbey, İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu ve Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de birer konuşma yaptı.