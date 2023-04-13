21 senelik sözünü yerine getirdi! Erdoğan'ı siyasi yasaktan kurtarmak için kendini feda eden Mervan Gül, 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi - Son Dakika
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21 senelik sözünü yerine getirdi! Erdoğan'ı siyasi yasaktan kurtarmak için kendini feda eden Mervan Gül, 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi

13.04.2023 16:12
21 senelik sözünü yerine getirdi! Erdoğan'ı siyasi yasaktan kurtarmak için kendini feda eden Mervan Gül, 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2003'teki Siirt yenileme seçimlerinde görevini bırakarak kendisine yer veren Mervan Gül'e listenin en tepesinden aday olarak gösterdi.

12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkum edildiği için siyasi yasaklı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından başbakan olamadı. Erdoğan'ın giremediği seçimin sonucunda Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet hükümeti kuruldu. Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle siyasi yasağının kalkmasının ardından, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde Siirt milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı.

ERDOĞAN'A YER VERMEK İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili olan ve Siirt yenileme seçimlerinde kendisine yer vermek üzere istifa eden Mervan Gül14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Siirt'ten birinci sırada aday göstererek büyük bir ahde vefa örneği gösterdi.

Erdoğan'ı siyasi yasaktan kurtarmak için kendini feda eden Mervan Gül, 1. sıradan aday

"HEM UMUT OLDU HEM DE AHDE VEFA ANLAMINDA BİZİ MUTLU ETTİ"

Siirt'te 28. dönem AK Parti birinci sıradan milletvekili adayının Mervan Gül olduğunu duyan vatandaşlar, Siirt için yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Seçimden sonra Siirt için güzel günlerin başlayacağını söyleyen Nurten Temiz, "Siirtli bir kadın olarak bugün çok gururlu ve heyecanlıyız. Mervan Gül'e tekrar birinci sıranın verilmesi hem umut oldu hem de ahde vefa anlamında bizi çok mutlu etti. Hem Cumhurbaşkanım adına hem de Siirt'im adına bu ahde vefayı gösteren bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 3 milletvekilimizi de meclise göndereceğiz ve Siirt için güzel günler olacak" dedi.

"GÜZEL VE YENİ BİR SİİRT OLACAK"

Siirt'te AK Parti birinci sıra adayı Mervan Gül'ün Siirtliler için bir umut olduğunu ifade eden Hayrettin Uluç, "Mervan Gül Siirt'e seçildi. Biz mutluyuz, inşallah bizim için hayırlı olur. Güzel ve yeni bir Siirt olacak. Bizim için yeni iş imkanları doğacak" şeklinde konuştu.

"GÜVENİYORUZ ONA"

Milletvekili aday isimlerinin açıklanmasını değerlendiren Reyhan Şendur ise seçimlerde istediği kişilerinin seçilmesine çok mutlu olduğunu söyledi. Şendur, "İyi ve güzel bir seçim oldu. Gerçekten destekliyoruz. Allah muvaffak etsin. Çalışmalarını beğeniyoruz, başarılar diliyoruz. Güveniyoruz ona, inşallah güzel çalışmalar yapacak. Siirt halkı için desteklerini istiyoruz. Desteklesinler, güzel bir seçim olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 21 senelik sözünü yerine getirdi! Erdoğan'ı siyasi yasaktan kurtarmak için kendini feda eden Mervan Gül, 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi - Son Dakika


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