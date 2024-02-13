Ergan Dağı'nda yamaç paraşütlü kayak keyfi - Son Dakika
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Yerel

Ergan Dağı'nda yamaç paraşütlü kayak keyfi

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı yamaç paraşütü sporcuları hem uçarak hem de kayak yaparak keyifli anlar yaşadı. Ergan Dağı, doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla ziyaretçilere kayak yapma fırsatı sunarken, aynı zamanda yamaç paraşütü imkanı da sağlıyor. Yerli ve yabancı sporcular, speed flying olarak adlandırılan paraşütle uçma ve kayak yapma deneyimini izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Ergan Dağı, bütün doğa sporlarının aynı anda yapılabildiği bir merkez olmasıyla diğer dağlardan ve kayak merkezlerinden ayrılıyor. Yamaç paraşütü sporcusu Ali Zaimoğlu, Erzincan'ın heyecan arayanları beklediğini belirtirken, yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy ise burada dünyada yeni bir branşın oluşabileceğini ve yarışmaların yapılabileceğini ifade etti. İranlı yamaç paraşütü sporcusu Mohsen Mansouri ise Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini ve önümüzdeki yıllarda kendi öğrencilerine burada eğitim vermek istediğini söyledi.

13.02.2024 11:49
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Ergan Dağı'nda yamaç paraşütlü kayak keyfi

ERZİNCAN - Yerli ve yabancı yamaç paraşütü sporcuları Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütleri ile hem uçtular hem de kayak yaptılar. Adrenalin dolu anları izleyenler keyifli anlar yaşadı.

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde konuklara, kayağın yanı sıra yamaç paraşütü imkanı da sağlanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı, doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla ziyaretçilerine 4 ayrı pistte 12 kilometre boyunca kayak yapma fırsatı sunuyor. Kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütü sporcuları, soğuk havada Erzincan manzarasına karşı uçmanın ve aynı zamanda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede ki Ergan Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelen kayak severler, özellikle hafta sonu merkeze gelen sporcular ve tatilciler kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü de yapmanın keyfini yaşıyor. Yerli ve yabancı 3 yamaç paraşütü sporcusu ise yeni bir branş oluşturduklarını söyleyerek speed flying olarak adlandırılan paraşütle, hem uçtular hem de speed riding kayak yaparak izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattılar.

"Erzincan Ergan Dağı'nda bütün doğa sporlarını aynı anda yapabiliriz"

THK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü ve Yamaç paraşütü sporcusu Ali Zaimoğlu, Ergan Dağı'nı diğer dağlardan ve kayak merkezlerinden ayıran en büyük özelliğinin bütün doğa sporlarını aynı anda yapılabildiğinin altını çizerek, "Kış sporları merkezi, aslında doğa sporları merkezi Erzincan'dayız. Bugün ilimizde Snowboard Türkiye Şampiyonası vardı. Biz de kendi branşımızı yapmak istedik. Paraşütlerimizle aynı parkuru kullanmaya çalıştık. Mutluyuz. İlimizde bu tür aktivitelerin devamlı yapıldığını insanlara göstermeye çalışıyoruz. Heyecan arayanları Erzincan'a bekliyoruz. Şuan Erzincan'da kayak devam ediyor. Erzincan'ı ayıran en büyük özellik aslında bütün branşların aynı anda burada yapılabilmesi. Ben paraşütümü alıp Uludağ'da uçamayabilirim, Erciyes'te izin vermezler ama Erzincan'da bütün doğa sporlarını yapmaya izin var. Tabii kurallara uyulduğu takdirde" dedi.

"Dünyada yeni bir branş oluşturabiliriz"

Yamaç Paraşütü Pilotu ve Eğitmeni Ferdi Toy, dünyada yeni bir branşın oluşabileceğini ve yarışmaların yapılabileceğini belirterek, "Ergan Dağı hem kayak için hem de snowboard için, aynı zamanda da kayak ve snowboard ile yapılan hızlı paraşüt dediğimiz speed flying paraşütlerle uçmak için mükemmel bir yer. Yaklaşık 1-2 haftadır burada uçuşlar yapıyoruz. Farklı denemeler, farklı projeler yapıyoruz, burayı ve sporu Türkiye'de geliştirmek adına. Alan bu spor için mükemmel bir yer. Snowboard Şampiyonasının ardından kapıları görünce biz de paraşütlerle kapılara girelim dedik. Aynı zamanda dünyada yeni bir branşda oluşturabiliriz bununla ilgili. Hazırlıklarımızı, planlarımızı yaptıktan sonra belki önümüzde ki yıl burada speed flying ile kapı yarışı yapabiliriz" diye konuştu.

Erzincan'ı ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini ifade eden İranlı yamaç paraşütü sporcusu Mohsen Mansouri ise, önümüzde ki yıllarda İran'dan kendi öğrencilerini getirerek yamaç paraşütü ile kayak eğitimi vermek istediğini ifade etti. Dünya'nın hiçbir yerinde Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ki güvenliği görmediğini söyleyen Mansouri, dünyada ki tüm sporseverleri de Erzincan'a davet etti.

Ergan Dağı\'nda yamaç paraşütlü kayak keyfi
Kaynak: İHA

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