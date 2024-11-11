Erzincan'da Meydan24 AVM'de açılacak olan Starbucks boykot edildi - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Meydan24 AVM'de açılacak olan Starbucks boykot edildi

Erzincan\'da Meydan24 AVM\'de açılacak olan Starbucks boykot edildi

Erzincan'da yakın zamanda açılan Meydan24 AVM'de Starbucks için boykot eylemi düzenlendi.

11.11.2024 15:28
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Erzincan'da yakın zamanda açılan Meydan24 AVM'de Starbucks için boykot eylemi düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı ile Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından yaptırılan ve yeni açılan Meydan24 AVM'de açılacak olan Starbucks' a tepkiler çığ gibi büyüyor.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden kanlı saldırılarına tepki göstermek için bir araya gelen Filistinle Dayanışma Platformu, AVM'de açılış hazırlıkları yapılan Starbucks için boykot eylemi düzenledi.

Meydan24 AVM'nin önünde toplanan platforma bağlı dernek üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan pankartlarla sloganlar attı.

Yapılan basın açıklamasında, " Gazze'de 7 Ekim'de başlayan soykırım, 400 günü aşkın süredir devam ediyor. Batı destekli işgalci İsrail 17 bine yakın çocuk 44 bine yakın mazlum insanı şehit etti. 100 binden fazla insan yaralandı. 10 bin kardeşimizin nerede olduğu hala bilinmiyor, kayıplar. Siyonistlerin su şebekesi ve kanalizasyon sistemlerini tahrip etmesi nedeniyle suya ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Bu nedenle pek çok kişi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Bombardımanlardan kurtulanlar zor durumda. Hastanelerde imkanlar kısıtlı. Tüm bunlar süregelirken dünyanın dört bir yanında hakikate ve insanoğluna sahip çıkan, milyonlarca insanın sesi kısılmak isteniyor. Böyle bir dönemde katil İsrail'in cephaneliğine mermi taşıyan Siyonist sermaye usulü bir kahve zinciri Erzincan'da şube açılışı yapıyor. Kısacası Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışıyor. Müslümanın helal lokması, alın teri, Siyonist katillere mühimmat yapılmaya çalışılıyor. Erzincan Filistinle Dayanışma Platformu olarak; 'Almazsak ölmeyiz ama alırsak ölecekler' bilinciyle bu hatırlatmayı milletimize bir borç biliyoruz" ifadelerine yer verildi. Platform üyeleri ardından açılacak olan Starbucks'ın önüne çelenk bırakarak dağıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Starbucks, erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Meydan24 AVM'de açılacak olan Starbucks boykot edildi - Son Dakika

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