-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30\'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı
05.01.2026 09:18  Güncelleme: 09:48
Erzurum bu günlerde kışın en soğuk günlerini yaşıyor. Soğuğun tüm yaşamı olumsuz etkilediği kış aylarında, cenazeleri defnetmekte oldukça zor. Erzurum'da kış aylarında donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorlukların yaşanmaması için mezar yerleri yaz aylarında açılıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da yüzlerce mezar yeri kış için hazır edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kış hazırlıkları kapsamında 2 bine yakın mezar açtı.

MEZARLAR YAZ AYLARINDA KAZILDI

Erzurum'da şehir merkezinde bulunan Asri Mezarlığı ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla açıldı. Erzurum'da hem yoğun kar yağışı hem de özellikle toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılması nerede ise imkansız hale geliyor. Yetkililer bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıyor ve çukurları defin için hazırlıyor.

"KIŞIN ŞARTLAR ÇOK AĞIR"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışan Salim Uğurlu, kış aylarında mezar çukurlarının yazdan hazır olmasına rağmen definden önce tekrar çalıştıklarını ve hazırlık yaptıklarını belirterek, "Şartlar bu aylarda zor. Kışın don oluyor, mezar açmak çok zorlaşıyor, onun için yaz aylarında hazırlık yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık olarak 2 bin mezar yeri açtık. Kışın bunları açmak mümkün değil. Çukurların önceden açılmasında rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor. Yeteri kadar mezar yeri açıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.