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Erzurum'da öğrencilere tarihi ders

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Erzurum'da öğrenciler, 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' konulu yılın ilk dersini, tarihte '93 Harbi' olarak bilinen 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nda işledi.

09.09.2024 19:13  Güncelleme: 00:59
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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum'da öğrenciler, 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' konulu yılın ilk dersini, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nda işledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı ders Türk bayrağıyla tabyalara doğru yürüyüşle başladı. Vali Çiftçi, "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" konulu ilk dersin Aziziye ve Mecidiye tabyaları gibi bir mekanda verilmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

23 Tabyayı 23 ayrı kuruma zimmetledik"

Vali Çiftçi, son bir ayda Erzurum'da bulunan 23 tabyayıda ziyaret ettiğini belirterek, "Erzurum Doğu'da tabya şehri. Bu tabyaları, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi için üniversite, belediye, sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 23 ayrı kuruma zimmetledik. İnşallah tabyaların gelecek nesillere aktarılması konusunda kurumlarımız üzerine düşeni yapacak" dedi.

"Kalkınmış ülkeler değerlerine sahip çıkan ülkelerdir"

AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de eğitimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Milletleri millet yapan, değer yargılarıdır. Her şey taklitle olmaz, başka milletlerin giyim kuşamlarını örnek almak değil, asıl olan teknolojiyi, bilimi örnek almaktır. Öğretmeler olarak, gençlere giyim ve kuşamlarıyla, bilgi ve değer yargılarımızla örnek olmalarıyız. Değer yargılarımızı hiçe sayarak bir yere varmamız mümkün değil. Kalkınmış ülkeler değerlerine sahip çıkan ülkelerdir" diye konuştu.

"Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güçtür"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ise tarihin tanıklık ettiği Erzurum Tabyalarında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Rektör Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti:

"Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli güçtür. Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızdan, özellikle Nene Hatun gibi vatan dara düştüğünde kimseden emir beklemeden cepheye koşan, canını ortaya koyan kahramanlardan aldığımız ilhamla, öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Üniversite olarak, bu ruhu gençlerimize aşılamak ve onlara hem bilimsel hem de kültürel değerlerimizi kazandırmak için buradayız."

Konuşmaların ardından tarihçi-yazar Abdurrahman Zeynal, öğrencilere tabyaların tarihi süreciyle ilgili bilgiler aktardı.

Erzurum\'da öğrencilere tarihi ders
Kaynak: ANKA

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