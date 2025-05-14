Erzurum Hanehalkı Büyüklüğü Yükseldi - Son Dakika
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Erzurum Hanehalkı Büyüklüğü Yükseldi

Erzurum Hanehalkı Büyüklüğü Yükseldi

2024 verilerine göre Erzurum'un ortalama hanehalkı büyüklüğü %3.4 ile Türkiye ortalamasının üzerinde.

14.05.2025 12:04
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2024 rakamlarına göre; illere göre ortalama hanehalkı büyüklüğünde Erzurum ili yüzde 3.4 ile Türkiye ortalamasının üzerinde oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2024 yılında 3,11 kişiye düştüğü görüldü. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak oldu. Türkiye'de 2024 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,85 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,63 kişi ile Şanlıurfa ve 4,50 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,53 kişi ile Giresun ve Çanakkale oldu. Bu illeri, 2,55 kişi ile Tunceli ve 2,59 kişi ile Eskişehir izledi.

İllere ve hanehalkı tiplerine göre hanehalkı sayısında Erzurum; tek kişilik hanehalkı 37 bin 491, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı 139 bin 128, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı 25 bin 494 ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı 4 bin 660 oldu. İl ve hanehalkı tiplerine göre yaşlı nüfusun yaşadığı hanehalkı sayısına bakıldığında; toplam hanehalkı sayısı 206 bin 773 olan Erzurum'da; en az bir yaşlı fert bulunan toplam hanehalkı sayısı 55 bin 121, tek kişilik hanehalkı 13 bin 644, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı 26 bin 831, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı 13 bin 682 ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı 964 oldu.

İllere göre 0-17 yaş grubunda çocuk bulunma durumuna göre hanelerin dağılımında Erzurum ile ilgili rakamlara bakıldığında; 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hanehalkı oranı yüzde 57.2 olurken 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı yüzde 42.8 oldu. Ülkemizdeki illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireyler içindeki oranında Erzurum ile alakalı istatistiklere bakıldığında; toplam evli birey sayısının 336 bin 984 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı 31 bin 424 oldu. İllere göre evlenme sayısı ile akraba evliliği sayısı ve oranlarında Erzurum'da toplam evlenme sayısı 4 bin 550 ve akraba evliliği sayısı 190 ve bunun oranı yüzde 4.2 oldu. Baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, %3,9 ile Kilis, %3,7 ile Malatya ve %3,3 ile Hatay olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise sırasıyla %2 ile Nevşehir ve Sinop, %2,1 ile Şırnak, Erzurum ve Bitlis oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Hanehalkı Büyüklüğü Yükseldi - Son Dakika

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