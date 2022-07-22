Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı

22.07.2022 00:02

İstanbul Esenyurt'ta kadın kılığına giren bir erkek, mahalleliyi tedirgin etti. Şahıs hakkında çok sayıda ihbarda bulunulmasının ardından polis ekipleri, şahsın akli dengesinin bozuk olduğunu ve bu nedenle kadın kılığına girdiğini ortaya çıkardı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde iddiaya göre kadın kılığına girmiş şüpheli erkek şahsın sokaklarda gezdiği ihbarını alan polisler harekete geçti.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Bir iş yerinin önünde denk gelinen şüpheli şahıs önce sözlü bir şekilde uyarıldı, ardından da üstünü çıkarıp ellerini başının üstüne konması söylendi. Üstündeki elbiseyi ve kafasındaki örtüyü çıkaran şahıs kıskıvrak gözaltına alındı.Genel Bilgi Taraması yapılan şüphelinin akli dengesi yerinden olmayan bir şahıs olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan adam, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"KENDİSİNİ İFADE EDEMİYORDU"

Olay anında sokakta bulunan Sevgi Laçin, "25 -30 yaşlarında bir erkek başörtü takmıştı tanınmamak için. Buraya doğru geldikten sonra polisler de geldi. Şahsı burada yakaladılar. Polislerin yaptığı aramada sırt çantasında bazı çöpler, gömlek, pantolon birde beyaz spor ayakkabı çıktı. Polisler yaptıkları aramada tehlikeli her hangi bir şey bulmadıkları için serbest bıraktılar. Yabancı uyrukluydu galiba derdini anlatamıyordu. Türkçesi iyi değildi. Kendisini ifade etmekte zorlanıyordu" şeklinde konuştu.

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Esenyurt'ta kadın kılığına girmiş erkek paniği! Mahalle polise telefon yağdırdı
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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta kadın kılığına giren erkek, mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı - Son Dakika
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