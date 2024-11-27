Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İkinci Kent Lokantası\'nı Açtı... Başkan Ünlüce: "Askıda Yemek Uygulamasına Bağış Gelen Yemekten Daha Fazla"

Yerel

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ikinci Kent Lokantası'nı açtı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Kent Lokantamızda hemen arkadan başlattığımız askıda yemek uygulamamıza yapılan bağış, gelen yemekten daha fazla. Ne mutlu bize diyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Park'ın içine ikinci Kent Lokantası açıldı. Açılışa CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve birçok vatandaş katıldı.

"İktidarın engellemelerine rağmen hizmet yapmaya devam ediyoruz"

Açılışta konuşan ve kent lokantalarının sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyen CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, şunları söyledi:

"Bugün burada açılan kent lokantaları sosyal belediyeciliğin, halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisidir. Sadece burada vatandaşlarımıza bir yemek hizmeti değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın, eşitliğin ve sosyal adaletin de vurgulandığı çok önemli bir hizmet hayata geçiriliyor. Askıda yemek uygulaması ile vatandaşlarımızın dayanışması gittikçe yayılan bu uygulamayla sosyal dayanışmaya da bu hizmet çok büyük katkı sağlıyor. İktidarın bütün engellemelerine rağmen bu hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Naçizane bir teşekkür bekleme hakkına sahip olduğumuzu düşünüyoruz ama onlar engellemelerle karşımıza çıkıyorlar. Biz onların yarattığı yoksulluğa, açlığa, sefalete karşı halka dokunan bu tür hizmetleri yaptıkça onlar engellemelerle karşımıza çıkıyorlar. Ama buna rağmen belediye başkanlarımızın bu hizmetlere devam ettiklerini görmek sosyal demokratlar olarak bizleri gururlandırıyor ve ne kadar doğru bir tercihte bulunduğumuzu her gün daha çok hissetmemize neden oluyor."

"Gerçekten kıdemli vatandaşlarımıza çok önemli hizmetler götürmemiz gerekiyor"

Seçildiği günden bu güne birçok açılış yaptıklarına dikkat çeken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Nisan 2024'ten bugüne kadar birçok tesisi hayata geçirdik. Arka arkaya pek çok açılış yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Aktif Yaşam Parkı'nı açtık. Eskişehir hep gençlik şehri olarak biliniyor ama nüfusumuzun dörtte biri emekli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Emekli vatandaşlarımızın da 50 yaş üstü olduğunu düşünürsek bizim gerçekten kıdemli vatandaşlarımıza çok önemli hizmetler götürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Şu anda yapılan bağış gelen yemekten daha fazla"

Askıda yemek uygulamasına gelen bağışların yemekten fazla olduğunu söyleyerek bağış yapan Eskişehirlilere teşekkür eden Ünlüce, "Aşevinde ücretsiz yemek dağıtımımız evlere kadar devam ediyor. ve ne mutlu ki bize neredeyse tamamına yakını siz değerli Eskişehirlilerin bağışı ile oluşuyor. Bağış yapan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine Kent Lokantamızda hemen arkadan başlattığımız askıda yemek uygulamamız, o da Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek çok büyük yön gösterdi bize, yol açtı. Şu anda yapılan bağış, gelen yemekten daha fazla. Ne mutlu bize diyorum" şeklinde konuştu.

"Kent lokantası amblemini gururla ve şerefle kullanmaktadır"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2024 seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı ve ilçe belediyelerinin çok büyük çoğunluğu halkçı belediyecilik anlayışıyla CHP'li belediyeler tarafından yönetilme iradesi ortaya çıktı. Sizler Eskişehir'de uzun yılladır Yılmaz Hocamızla başlayan, devam eden bir akımı sürdürme gayreti içindesiniz. Burada gördüğümüz kent lokantası amblemden ötedir. Bu amblemi nerede görürseniz bilin ki orada CHP'li belediye başkanı vardır ve aynı amblemi gururla ve şerefle kullanmaktadır.

"CHP'li belediyelerin kent lokantası açmaktan başka yapacağı bir şey yoktur"

Niye kent lokantalarının açılmasını istiyoruz. Bir ülkede daha 20 yıl önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıyken, bugün asgari ücretin 0,6 seviyesine gelmiş ve ülkede yaşayan 15 milyondan fazla emekli açlık sınırının alında yaşamaya mahkum edilmişse CHP'li belediyelerin kent lokantası açmaktan başka yapacağı bir şey yoktur, kreş açmaktan, öğrencilere burs vermekten, üniversite öğrencilerine yurt yapmaktan, evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırmaktan, anne kart hizmetleriyle annelere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlamak işte bunlar bizim yeni dönemdeki halkçı belediyecilik anlayışımızın temel bir öğretisi.

"Belediyelerimizin toplam memnuniyeti seçildikleri günün çok daha üzerinde"

Bu sabah yeni bir kararname ile uyandık. Kararname diyor ki artık sadece belediyelerin borçlarını kaynağından kesmeyeceğim. Bankalardaki paralarını haczetmeyeceğim, belediyelerin ortak olduğu şirketleri varsa onların da bütün borçlarını sizin İller Bankası payından keseceğim diyerek CHP'li belediyelerin üzerindeki baskıyı artırma gayreti içine giriyorlar. 8 aylık dönem içinde yaptığımız bütün anketlerde şunu gördük: CHP Türkiye'nin birinci partisi. Belediyelerimizin toplam memnuniyeti seçildikleri günün çok daha üzerinde. Şu ana kadar elimize gelen sayısal veriler açısından söylüyorum seçildiği günden daha düşük oy performansına sahip hiçbir belediyemiz yok. Belediyelerimizin uygulamalarını yaygınlaştırdıkça halkçı, kamucu ve toplumcu yönetim anlayışımızı ahlak temelinde hesap verebilme ve saydam biçimde topluma hesap verdiğimizde bu milletten bu güne kadar oy almadığımız kesimlerin oyunu da alırız. Bir milletin oyunu almak isterseniz o milletin gönlünde yer edineceksiniz. Sevgi köprüsü oluşturmadığınız kendisiyle aynı göz seviyesinde konuşmadığınız toplum kesimlerinin desteğini ve oyunu almazsınız. Ne kadar engellenirseniz engellenin ne kadar set çıkarsa çıksın bu millet için çalışıyorsunuz ve çalışmaya devam edeceksiniz. Bizler de size güveniyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz."