Eskişehir'de 60 yaşındaki Turgut Eşme, her gün 880 gram takıyı 45 dakikada takıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de 60 yaşındaki Turgut Eşme, her gün 880 gram takıyı 45 dakikada takıyor

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Eskişehir\'de 60 yaşındaki Turgut Eşme, her gün 880 gram takıyı 45 dakikada takıyor
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Eskişehir'de tekstil işiyle uğraşan 60 yaşındaki Turgut Eşme, Barış Manço'dan ilhamla başladığı takı tutkusunu yaklaşık 25-30 yıldır sürdürüyor. Her sabah 06.30'da uyanıp 45 dakikada taktığı 880 gram takıyla sokağa çıkan Eşme, sıra dışı tarzıyla kentte yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir'de tekstil işiyle uğraşan 60 yaşındaki Turgut Eşme, çocukluk yıllarında sanatçı Barış Manço'dan ilham alarak başladığı takı tutkusunu uzun yıllardır aralıksız sürdürüyor. Her gün sabah saatlerinde hazırlayıp takması 45 dakika süren yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki kolye ve yüzükleriyle sokağa çıkan Eşme, sıra dışı tarzıyla kentte yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Nizam Sokak mağazaları bulunan ve İstanbul'da ürettiği tekstil ürünlerini yurt dışına ihraç eden Turgut Eşme, ailesiyle birlikte işlettiği şirket çatısı altında ticari faaliyetlerini sürdürüyor. Özel tasarım takılara merak saran Eşme, günlük yaşamında boynuna, bileğine ve parmaklarına toplam 880 gram ağırlığında metal takı takıyor. Her sabah saat 06.30'da uyanarak 45 dakikalık bir hazırlık sürecinin ardından takılarını takan Eşme, akşamları ise takılarını düzenli olarak tek tek çıkarıyor. Eşinin de yardımıyla bu rutinini yıllardır bozmadan sürdüren Eşme, haftalık olarak takı kombinasyonlarını değiştiriyor. Sokakta, alışveriş merkezlerinde ve gittiği mekanlarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Turgut Eşme, Barış Manço'dan esinlenerek oluşturduğu bu tarzın artık kendisiyle özdeşleştiğini ve Eskişehir halkı tarafından hemen tanındığını ifade ediyor.

"Normalde şu anda üzerimde yaklaşık bir kilogram takı var"

Her gün 1 kilogramlık metal takıyı taşıyan 60 yaşında Turgut Eşme günlük rutini hakkında şöyle konuştu;

"Tekstil işiyle uğraşıyor ve yurt dışına ihracat yapıyorum. Aynı zamanda Eskişehir'de mağazalarım var; İstanbul'da yaptığım ürünleri buraya getiriyorum ve çocuklarım burada satış yapıyor. Eşimle birlikte bir aile şirketi olarak bu şekilde çalışıyoruz. Çocukluktan beri ticarete ilgim var. Barış Manço gümüş takıyordu; onu uzun yıllar izledikten sonra, onun yaptığını ben de yaparak değişik bir tarz oluşturabileceğimi düşündüm. Yaklaşık 25-30 yıldır bu şekilde geziyorum ve bu tarzım çok dikkat çekiyor. Bir mağazaya, alışveriş merkezine veya herhangi bir yere oturduğumda insanlar gözlerini alamıyor. Eskişehirliyiz ve severek takıyorum. Ayrıca aile şirketimin takıları da var ve bunları haftada bir değiştiriyorum. Normalde şu anda üzerimde yaklaşık bir kilogram, tam olarak 880 bulunuyor. Her gün sabah 06: 30'da kalkıyorum ve bu takıları takmak 45 dakikamı alıyor. Akşamları çıkarıp sehpaya diziyorum, günlük düzenim bu şekilde ilerliyor. Eşim de bu konuda bana yardımcı oluyor, çünkü takıp çıkarırken yorulabiliyor ama ben bu durumu seviyorum. Restoranlarda yemek yerken bazı kişiler benden künye veya yüzük istiyor. Onlara yemek hesabını ödemeleri karşılığında birini verebileceğimi şaka yoluyla söylüyorum. Zaten üzerimdeki takıların toplam ağırlığı yaklaşık 880 gramı buluyor. Yaşım 60 yaklaşık 29-30 yıldır, yani küçük oğlum doğduğundan beri bu şekilde yaşıyorum. Eskişehir'de beni görenler hemen tanıyor."

Kaynak: İHA
Barış MançoEskişehirTekstilGüncelYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 60 yaşındaki Turgut Eşme, her gün 880 gram takıyı 45 dakikada takıyor - Son Dakika
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