Eskişehir'de Hekime Şiddet - Son Dakika
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Eskişehir'de Hekime Şiddet

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Eskişehir Tabip Odası, hekimlere yönelik şiddeti kınadı ve çözüm önerileri sundu.

20.09.2024 16:57
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir- Bilecik Tabip Odası, Eskişehir'de usulsüz rapor talep eden bir kişinin şiddetine maruz kalan hekimle ilgili açıklama yapdı. Oda Başkanı Nazan Aksaray, "Daha ne kadar şiddet vakasıyla karşılaşmamız gerekiyor? Hangi rakamlarla karşılaşırsak sorunu gerçek boyutlarıyla kavrayacaksınız" diye tepki gösterdi.

Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) Başkanı Nazan Aksaray, Eskişehir'de bir hekimin usulsüz rapor talebini reddettiği için şiddete maruz kalmasıyla ilgili açıklama yaptı. Meslektaşlarının yanında olduklarını belirten Aksaray, şunları söyledi:

"Şiddet olaylarını görmezden gelenler sorunların nedenidir"

"Şehrimizde bir meslektaşımız, usulsüz rapor talebini kabul etmediği için fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Çok üzgünüz, öfkeliyiz, kızgınız. Öncelikle, hem fiziki hem de ruhsal olarak ağır bir travma atlatan meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz ve yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Sağlıkta şiddet, pervasızlıkta, utanmazlıkta sınır tanımayan, cezasızlığın da etkisi ile bütün ülkeyi, tüm çalışma ortamlarımızı kasıp kavuran kitlesel bir soruna dönüşmüştür. Ülkemizin dört bir yanından sağlıkta şiddet haberi duymadığımız gün yok maalesef. Sözel şiddet maruziyeti zaten haber dahi olmuyor artık. Bu olayların, birkaç kendini bilmezin eylemi olduğunu düşünmüyoruz.  Kitlesel bir kıyıma dönüşen bu şiddet olaylarını önemsizleştiren, görmezden gelen anlayışın aslında sorunların hem nedeni olduğunu hem de daha da derinleştirdiğini biliyoruz.

"Çözüm yollarını biliyoruz"

Bizler, sağlıkta yaşanan sorunların özellikle şiddetin gerçek nedenini bütün boyutlarıyla tanıyoruz ve çözüm yollarını da biliyoruz ve bunu yıllardır haykırıyoruz. Bunu siyasi iktidara ve sağlık yöneticilerine defalarca ve her defasında bütün samimiyetimizle ilettik, iletiyoruz. Sorunların temelinde siyasi iktidarın yıllardır uyguladığı sağlık politikaları vardır. Sağlığı piyasaya açan, metalaştıran, kışkırtılmış sağlık talebi yaratan, hekimleri değersizleştiren ve bütün sağlık sorunlarının kaynağıymış gibi hedef gösteren anlayış, bu işin asıl sorumlusudur. Buradan yöneticilere soruyoruz? Daha ne kadar şiddet vakasıyla karşılaşmamız gerekiyor? Hangi rakamlarla karşılaşırsak sorunu gerçek boyutlarıyla kavrayacaksınız? Yöneticilere sesleniyoruz; izlediğiniz sağlık politikalarıyla bu ülkenin sağlık sorunlarını çözmüyorsunuz yeni ve ağır sorunlar yaratıyorsunuz. İzlediğiniz politikaları sürdürebilmek için hekimleri değersizleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkede artık bir kişi çıkıp utanmadan, 'Şu an biz doktorları beğenmiyoruz, doktor dövüyoruz. O rahatlıktayız, bunun ötesi yok' diyebiliyor. Ama biz sizin hekimleri değersizleştirme politikanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz.

"Ceza yasalarının caydırıcı hale getirilmesini talep ediyoruz"

Ne yaptınız; sağlığı hak olmaktan çıkardınız. Paran kadar sağlık anlayışınızla, hastanelerde, polikliniklerde devasa kuyruklar oluşturdunuz. Hastalarımız, aylar sonrasına randevu bulamıyor, ilaç bulamıyorlar, bulsalar da pahalı olduğu için alamıyorlar. Özel hastanelerde muayene olmak, milyonları yoksulluk, açlık sınırında ayakta durmaya çalışan insanlarımız için olanaksız. Acil servislere başvuran hasta sayısıyla övünüyorsunuz. İşte tam da bu yaptıklarınızla şiddeti körüklüyorsunuz ama artık yeter! Bir meslektaşımızın, bir sağlık çalışanının daha şiddete uğramasına izin vermeyeceğiz! Şiddet uygulayanların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz.  Ceza yasalarının caydırıcı hale getirilmesini talep ediyoruz. Bunun için Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddetle mücadele için sunduğu önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz."

Eskişehir\'de Hekime Şiddet
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hekime Şiddet - Son Dakika

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